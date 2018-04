dnes 03:33 | Nová verze

Po dvou letech vývoje od vydání verze 0.16 byla vydána nová verze 0.17 svobodného nástroje pro parametrické 3D modelování FreeCAD (Wikipedie). Přehled novinek i s náhledy v poznámkách k vydání.

včera 23:33 | IT novinky

Společnost Slimbook prodávající notebooky s předinstalovanými linuxovými distribucemi, viz například notebook KDE Slimbook II s předinstalovaným KDE neon, má nově v nabídce také zakřivené All In One počítače Slimbook Curve. Jejich cena začíná na 849 eur.

včera 22:33 | Zajímavý software

Byla vydána nová verze 0.6.0 open source virtuálního modulárního syntezátoru VCV Rack. Ukázka práce s VCV Rack na YouTube. Přehled novinek v 0.6.0 na GitHubu. K dispozici jsou také open source pluginy.

včera 21:33 | Pozvánky

Srdečně vás zveme na přednášku Being an Architect at Red Hat, která se koná v pondělí 16. dubna 2018 v prostorách Fakulty elektrotechnické, ČVUT v přednáškové místnosti KN:E-301 od 11:00. Přednáška trvá hodinu a půl a je součástí předmětu Softwarové architektury , vyučovaného inženýry z Red Hatu. Přednáší Václav Pavlín. Více informací na Facebooku.

včera 13:33 | Pozvánky

Zítra 7. dubna proběhne v Brně na FIT VUT nekomerční konference Security Session '18 věnovaná novinkám a aktuálním problémům v oblasti bezpečnosti mobilních a informačních technologií. Na programu je řada zajímavých přednášek a workshopů.

včera 13:00 | Nová verze

Byla vydána finální beta verze Ubuntu 18.04 LTS s kódovým názvem Bionic Beaver (Bionický bobr). Ke stažení jsou obrazy Kubuntu, Lubuntu, Ubuntu Budgie, Ubuntu Kylin, Ubuntu MATE, Ubuntu Studio a Xubuntu. Dle plánu by Ubuntu 18.04 mělo vyjít 26. dubna 2018.

5.4. 15:03 | Pozvánky

V úterý 10. dubna bude další Prague Containers Meetup Workshop. Tentokrát si vyzkoušíme, jak volat Ansible z Kubernetes a rozšířit tak možnosti vašeho Kubernetes clusteru.

5.4. 07:00 | Komunita

Společnost Valve vyvrací fámy ohledně konce zařízení Steam Machine a ukončení vývoje SteamOS. Na Linuxu založený operační systém SteamOS je pro Valve velice důležitý. Vylepšení SteamOS se dostávají do upstreamu. Každý si může postavit své vlastní zařízení Steam Machine. Valve přiznává, že aktuálně prodávaná zařízení Steam Machine se moc neprodávají, to ale neznamená, že se to nemůže v budoucnu změnit.

5.4. 06:00 | Pozvánky

Brněnská pobočka Red Hatu opět po roce otevře v rámci akce Red Hat Open House 2018 své dveře návštěvníkům. Prohlédnout si můžete prostory společnosti, poslechnout celou řadu přednášek a prezentací týmů nebo se zúčastnit kódovacích soutěží. Den otevřených dveří proběhne ve středu 11. dubna od 13:00 do 19:00.

4.4. 23:33 | Nová verze