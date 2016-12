Intex Aqua Fish

včera 15:30 | Nová verze

Byla vydána verze 2.4.0 programovacího jazyka Ruby . Podrobný přehled nových vlastností a změn v souboru NEWS na GitHubu. Ruby lze vyzkoušet na webové stránce Try Ruby .

Red Hat zveřejnil finanční výsledky za třetí čtvrtletí fiskálního roku 2017. Tržby činily 615 milionu dolarů, tj. meziroční nárůst 18 %. Za celý fiskální rok 2017 by měly činit kolem 2,4 miliardy dolarů.

Byla vydána nová verze 3.5.0 minimalistické linuxové distribuce zaměřené na bezpečnost Alpine Linux ( Wikipedie ). Z novinek lze zmínit například nahrazení kryptografické knihovny OpenSSL knihovnou LibreSSL. Alpine Linux je postaven na standardní knihovně jazyka C musl libc, BusyBoxu a init systému OpenRC.

The Document Foundation představila koncept MUFFIN (My User Friendly & Flexible INterface). Jedná se o 4 uživatelská rozhraní LibreOffice. Uživatel si bude moci vybrat to své pravděpodobně již ve verzi LibreOffice 5.3. Ukázka rozhraní Notebook Bar (Ribbon, Pás karet) také na blogu designérů LibreOffice.