Nálezové torzo Sun Ultra 5 + klávesnice Type 5C. Klávesnice má bohužel přestřižený kabel a je po humpoláckém pokusu spájet zpět jednotlivé drátky (jednotlivé izolace jsem ovšem právě ze zvědavosti serval). Samotný stroj: Odlomené plasty kastle, nepůvodní CD mechanika, snad původní 3,5" disketová mechanika, čtyři RAMky (pokud vím, šlo o 4×128 MB). Pravděpodobně je tam pod chladičem procesor, do základní desky je kolmo strčená nějaká deska s třemi PCI sloty (??), asi standardní součást.

Podle smradu se tam přinejmenším občas prošly myši. Naprosto bez záruky, pokud nikdo neprojeví zájem, jede ve čtvrtek do odpadu, kam asi patří. Pokud někdo chce například jen paměť jako zálohu pro muzejní stroj, tak to by šlo, ale nijak moc víc to kuchat či s tím jakkoliv ztrácet čas nechci.