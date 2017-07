sháním 4GB DDR3 RAM do staršího notebooku

Sháním 4GB paměťový modul do staršího notebooku, tzn. 1×4 GB DDR3 SO-DIMM RAM se specifickou konfigurací: 2Rx8 (jiná v daném PC nefunguje); na rychlosti/časování by záležet nemělo, ale rychleji než na tuším 1066 MHz to stejně nepoběží. Pochopitelně funkční (aby určitě prošel memtestem).

Ideálně osobní převzetí v Olomouci, popř. ČP. Cena do 500 Kč včetně přepravy.