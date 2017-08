dnes 14:33 | Nová verze

Mozilla.cz informuje , že Mozilla rozšiřuje WebExtensions API. V úterý Mozilla schválila návrh rozšířit ve Firefoxu dostupná API pro doplňky o skrývání/zobrazování panelů. To umožní jednak portovat rozšíření typu Skupiny panelů (známé jako Tab Groups nebo Panorama), ale zřejmě také vytvořit doplněk pro plnohodnotné přesunutí panelů do postranní lišty a z horní části okna je schovat.

The Document Foundation představila na svém blogu TDF Dashboard , otevřené okno do vývoje LibreOffice, vizualizaci informací z nástrojů Git a Gerrit, z Bugzilly i diskusních listů. Řešení je postaveno na ElasticSearch a Kibitter, fork Kibany.

Mozilla.cz informuje o rozšíření programu Firefox Test Pilot o 3 nové experimentální funkce. První experiment Notes je, jak název napovídá, poznámkový blok. Druhý experiment Voice Fill umožňuje hlasové ovládání vyhledávače. Po kliknutí na ikonu vedle vyhledávacího pole můžete říci, co hledáte, a Voice Fill se pokusí odhadnout, co jste řekli. Pomocí třetího experimentu, služby Send, můžete nahrát a zašifrovat soubor až do velikost 1 GB a sdílet ho online. Po nahrání souboru Send vytvoří odkaz, který můžete komukoliv poslat.