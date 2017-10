Starší ≤ 128 GB SATA SSD

Ahoj. Poohlížím se po starším SATA SSD do 500,- Kč za ≤ 64 GB verzi, případně do 700,- Kč za 128 GB verzi. Potřebuji to jen na domácí žvýkání tam, kde běžná SD karta selhává.

Ideálně osobní předání v Praze. Děkuji za nabídky.