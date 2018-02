Prodám přenosnou pracovní stanici Dell Precision M6600. Výborný stav.

Intel Core i7 2760QM- nVidia Quadro 3000M, 2GB - 17,3" display- 24 GB RAM- 256 GB SSD- 1 TB HDD

Důvod prodeje je nevyužití a nic moc mobilita (17,3" a 3,5 Kg).

Z dalších parametrů bych vyzdvihl 4 RAM sloty, 2x SATA+ 1x slot na M.2 disk. Můžete mít tedy až 3 disky + DVD mechaniku. Perfektní kovové zpracování. Druhé chlazení pro grafickou kartu. Baterka ok. Intel ME disabled od výroby. Bez problémů na tom běhá Debian, Ubuntu. Elektronická licence na Win 10 PRO. Před předáním nainstaluji systém dle přání.

Cena je pevná. Prodávám pouze se zdrojem.

Je to i dnes ještě pořád masakr stroj, původní cena bývala dle konfigurace cca 90.000- 114.000,-. Dell Precision řady M jsou asi vrcholem toho, co lze pořídit. Tenhle stroj není určen k nějakému každodennímu tahání na rameni. Spíše je to takový "desktop" s možností jednoduchého přemístění.