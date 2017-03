×

Byla vydána verze 2.11 živé linuxové distribuce Tails (The Amnesic Incognito Live System), jež klade důraz na ochranu soukromí uživatelů a anonymitu. Hrozí, že se jedná o poslední verzi s podporou alternativní anonymizační sítě I2P (Invisible Internet Projekt, Wikipedie ). Vývojáři Tailsu nestíhají a hledají někoho, kdo by jim s podporou I2P v Tailsu pomohl. Řešeno je několik bezpečnostních problémů . Zdůraznit lze lokální eskalaci práv v Linuxu (CVE-2017-6074) . Podrobný přehled změn v changelogu .

WOW! Jsem fakt znechucenej!

dnes 10:47 | Přečteno: 82× | moje já a linux | poslední úprava: dnes 10:51

CENZURA

Dneska jsem se náhodou podíval na svůj spammail, kterej používám na registrace, jestli mi tam náhodou někdo něco nenapsal. No a napsal... To co se mi tu za deset let nestalo ani s Robertem, ani s Leošem, dokonce ani s Dolim, kterej tenhle portál definitivně pohřil, je najednou realitou... přichází jakási zvrhle puritánská...

dnes 11:17

