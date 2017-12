×

Trilium Notes - představení hobby projektu

Před pár měsíci se tu diskutovalo o osobních wiki (např. Zrcadla - proč používat osobní wiki), tak jsem se rozhodl zveřejnit svůj projekt zde s nadějí, že dostanu nějaký zajímavý feedback.

Projekt se jmenuje Trilium Notes a sídlí na GitHubu - https://github.com/zadam/trilium

Cílem projektu je poskytnout aplikaci, která umožňuje efektivní práci s tisíci až desítkami tisíc poznámek ve kterých je možné si zorganizovat život. Efektivní práce znamená snadou editaci, třídění, vyhledávání, odkazování atp.

Vlastnosti

Stromová struktura poznámek

Trilium umožňuje neomezené zanoření poznámek - idea je taková, že člověk si udělá vlastní strukturu tak, jak mu bude vyhovovat bez nějakých umělých omezení.

Trochu možná zvláštnost (pro mě dost důležitá) je, že Trilium nedělá rozdíl mezi poznámkou a složkou - tzn. poznámka může mít textový obsah i pod-poznámky. Je tak velmi snadné přidat nové dodatečné informace k existující poznámce vytvořením pod-poznámky.

Další zvláštní věcí je, že poznámky můžou mít více rodičů ve stromu - tzn. jedna poznámka (a celý její podstrom) může být zařazen do více různých míst ve stromě. Některé poznámky jde totiž zařadit do více kategorií - příklad, který používám je, že "Bash" může být řazen jak pod "Programování", tak pod "Linux". Obě reference jsou si naprosto rovnocené. Funguje to podobně jako hardlinky ve filesystému, s tím rozdílem, že tady to funguje na celé podstromy poznámek (hardlinky nefungují pro adresáře). Dá se to chápat jako sjednocení klasického hierarchické kategorizace (strom, každá položka může patřit jen na jedno místo) a tagů (více míst, ale jen plochá struktura). Více informací zde: https://github.com/zadam/trilium/wiki/Cloning-notes

WYSIWYG editace

Poznámky se editují ve WYSIWYG editoru. Použití nějakého markupu pro poznámky mně přijde jako zbytečný overhead. Taky se chci vyhnout tomu, abych měl jedno editační okno a druhé pro preview.

CKEditor (editační komponenta) jde nastavit, aby na výstupu produkoval Markdown místo HTML, ale zatím v tom nevidím nějaký benefit.

Navigace mezi poznámkami

Základem jsou přecházení dopředu a zpět v historii, "skočit na poznámku" a "nedávné poznámky". Tady jsem se docela inspiroval v IDE nástrojích.

Nějaké GIF dema jsou k dispozici zde: https://github.com/zadam/trilium/wiki/Note-navigation

Všechny featury podporují klávesové zkratky.

Historie / verzování poznámek

Trilium nemá speciální editační a zobrazovací režim - tzn. uživatel nikdy nemusí klikat na "uložit" - poznámky jsou vždy v editačních režimu a jdou měnit okamžitě, změny jsou pak uloženy automaticky.

Verzování funguje tak, že každých deset minut se uloží snapshot právě editované poznámky.

Šifrování poznámek

Některé poznámky mohou být citlivé a chcete je extra chránit. Trilium má koncept "chráněných" (protected) poznámek, které jsou šifrované klíčem odvozeným od hesla. Pro zobrazení poznámek je tedy potřeba zadat heslo, k dispozici jsou ale jen po omezenou dobu (defaultně 10 minut) po které se uvolní z paměti a pro jejich zobrazení je potřeba heslo zadat znovu.

Více informací zde: https://github.com/zadam/trilium/wiki/Protected-notes

Webová a desktopová verze

Z historických důvodů projekt původně vznikl jako čistě webová aplikace - tzn. JavaScript, HTML, CSS na frontendu, backend původně Python. Později se objevila potřeba vytvořit desktopovou variantu (především kvůli offline přístupu), což vyústilo v konverzi backendu do node.js a obalení celé aplikace do Electronu.

Webová verze podporuje poslední Chrome a Firefox, mohla by fungovat i v jiných moderních prohlížečích.

Synchronizace

Hlavně z historických důvodů se poznámky ukládájí do jedné SQLite databáze (sídlící v jediném souboru). Synchronizace databáze přes více instancí pomocí klasických cloudových nástrojů jako Dropbox pak není možná.

Trilium proto implementuje vlastní synchronizaci přes self-hosted synchronizační server, což je vlastně jen webová verze Trilia.

Více informací zde: https://github.com/zadam/trilium/wiki/Synchronization

Aktuální stav

Tohle je první veřejný release, takže je to taková těžká alpha. Já sám ji používám měsíce, ale nikdo jiný ji zatím netestoval, takže čekám, že prvním pár lidem nejspíš exploduje hned po spuštění. Budu vděčný, pokud někdo aplikaci zkusí a bude reportovat chyby (do GitHub issues https://github.com/zadam/trilium/issues nebo klidně tady v komentářích).

Aplikace používá jako editační komponentu CKEditor 5 alpha, který má zatím docela dost chyb a nedodělků a chybí pořádné API, které by umožňovalo některé pokročilejší funkce.

Download a instalace

Pro vyzkoušení doporučuji stáhnout Electron build posledního release: https://github.com/zadam/trilium/releases/latest

Stačí rozbalit a spustit binárku "trilium". Aplikace uživatele požádá o zadání uživatelského jména a hesla (použivá se pro přihlášení na webu a šifrování poznámek) a to by mělo být vše.

Budoucnost

V první řadě bych chtěl projekt stabilizovat, pofixovat UX problémy a vydat první stabilní verzi.

Přidat podporu obrázků a příloh

Synchronizační protokol není úplně ideální - zaručuje jen "eventual consistency" a pokud se něco pokazí uprostřed, tak databáze může být dočasně nekonzistentní.

Přidat možnost přidávat k poznámkám metadata a strukturované informace nad kterými by pak mohly běhat uživatelské skripty (přirozeně JavaScript).

Vytvořit nějaké API. Chtěl bych totiž mít možnost importovat data z různých zdrojů - např. napíšu docela dost komentářů do Redditu, které jsou pak ale tak nějak ztracené - rád bych si je importoval do Trilia.

Nejspíš nějaké organizační funkce jako alarm / primitivní kalendář, což by usnadňovalo použití Trilia pro GTD atp.

