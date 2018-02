×

Trilium Notes jako platforma pro mini-aplikace

dnes 20:28 | Přečteno: 69× | | poslední úprava: dnes 20:33

Tento zápisek navazuje na můj předchozí blogpost, který představuje projekt Trilium Notes. Dnes bych chtěl ukázat novou fíčuru - podpora pro psaní a běh mini aplikací. Ukážu dva skripty, které spolu úzce souvisí.

Poznámka dne

Svoje poznámky strukturuji převážně dvěma způsoby - buď podle obecné taxonomie (pracovní poznámky, technologie, plánování atp.) a podle data - udržuju si strom poznámek rok -> měsíc -> den, do které pak vytvářím nové poznámky, pomocí klonování pak poznámky zařadím i taxonomicky. Dalo by se říct, že tato "poznámka dne" je můj hlavní workspace / inbox. Pro představu to vypadá zhruba takto:

2018 01 - January 02 - February 01 - Thursday 02 - Friday Něco co právě řeším Další podpoznámka



Tento systém / pattern byl původně čistě manuální - prostě jsem každý den vytvořil poznámku dne a v ní pracoval. Postupem času se ale ukázalo, že se tento koncept dá znovu použít na věci, které vyžadují určitou automatizaci - kromě příkladu níže (sledování váhy) jej používá třeba i reddit plugin, který automaticky importuje mé komentáře z redditu pod poznámku dne.

Systém tedy potřebuje "rozumnět" této struktuře a popř. ji i vytvářet - je to řešeno tak, že poznámky dne jsou "otagovány" speciálním atributem, který udává, který den reprezentují. Je to trochu vidět na demu níže.

Jak jsem už uvedl výše, poznámka dne je pro mě něco jako hlavní workspace a proto se k ní během práce často vracím. Trilium má dost možností navigace mezí poznámkami, ale tady bych chtěl něco ještě pohodlnějšího - tlačítko v UI, popř. klávesovou zkratku, která mě přesměruje na poznámku dne. Tato funkce nativně v Triliu není, ale je to ideální "hello world" příklad skriptování (gif začíná zobrazením uvodní "Trilium Demo" poznámky):

Jako první bych rád zdůraznil, že všechny tady diskutované "skripty" jsou vytvořené v Triliu, jsou uloženy jako poznámky a pracují s poznámkami. Skripty nejsou ani nepracují s žádnými soubory. Trilium zde vystupuje v roli vývojového prostředí i runtime platformy.

Vysvětlím jednotlivé kroky v demu:

Zobrazím si poznámku "Today script", která obsahuje zdrojový kód skriptu. Poznámka má typ "JavaScript", takže Trilium ví, že se dá spustit. Co tento kód obsahuje: Přidá tlačítko "Today" do toolbaru Registruje globální funkci (volaná po kliknutí na tlačítko), která voláním serveru zjistí poznámku dne pro dnešní datum a pak zavolá funkci, která přejde na danou poznámku Zobrazím si atributy poznámky "Today script" - obsahuje jeden atribut "run_on_startup". Při startu Trilium najde všechny poznámky s tímto atributem a spustí je - pro nás to znamená, že se tlačítko "Today" přidá do toolbaru hned po startu Trilia. Klikám na "Today" tlačítko, které mě správně veme na "poznámku dne". Aby bylo jasno, toto tlačítko je dostupné globálně - fakt, že v demu na něj klikám z poznámky se zdrojovým kódem tohoto skriptu je jen shoda okolností Na poznámce dne ještě zobrazím atributy - a vidím "date_note" atribut s hodnotou "2018-02-03" - tohle označuje poznámku jako "poznámku dne"

Sledování váhy

Celý skript je k dispozici tady

Vedu si denní záznamy o své váze a řeším, kam ty data dát. Chtěl bych je vizualizovat v krátkém časovém údobí (abych viděl progres), v dlouhodobém období, vidět nějaké korelace s jinými daty (např. by bylo zajímavé srovnání s počtem vypitých piv ). Mám samozřejmě spoustu možností - Libre Office Calc, Google Spreadsheets, nějaká speciální aplikace na mobil, online služby, ale všechny mají nějakou kombinaci těchto nevýhod:

Data nejsou synchronizané Data nejsou k dispozici offline Data jsou v nějakém proprietárním formátu K datům má přístup někdo jiný než já Musím otvírat (težkou/pomalou) aplikaci, kterou jinak nepoužívám, na zadání jednoho údaje

Proto zkusím tuto mini aplikaci naskriptovat v Triliu (gif začíná zobrazením uvodní "Trilium Demo" poznámky):

Opět vysvětlím demo:

Klikám na "Weight tracker" tlačítko v toolbaru a dostanu se na poznámku se stejným jménem "Weight tracker" (jméno není podstatné) Tato poznámka má typ "Render HTML note", která neumožňuje editaci, namísto toho vyrenderuje všechny pod-poznámky typu HTML Zadám datum a váhu a klikám na tlačítko Add, což uloží hodnotu váhy do nové JSON poznámky pod poznámku dne. Ignorujte prosím fakt, že demo data ukazují váhu z budoucnosti Komponenta date-picker je z jQuery UI (není nutné speciálně importovat, protože je součástí Trilia) Zobrazí se mi aktualizovaný graf vývoje váhy Rozklikávám Weight tracker k nahlédnutí na implementaci - začneme skriptem "add toolbar button", který je otagovaný atributem "run_on_startup", takže se spustí hned po startu Trilia a přidá tlačítko do toolbaru. Zobrazuju poznámku "implementation", která obsahuje hlavní implementaci jak HTML tak JavaScriptu. Zdroják tohoto skriptu je na githubu: https://github.com/zadam/trilium/blob/stable/src/scripts/weight.html Zobrazuju pod-poznámku "chart.js", která obsahuje minifikovanou verzi knihovny chart.js Pokud má JS poznámka pod-poznámky, tak se tyto podpoznámky automaticky chápají jako závislosti. Při spuštění "implementation" se tedy automaticky předřadí spustitelná poznámka chart.js Tato knihovna by se dala použít na více podobných použití - pomocí klonování je možné stejnou knihovnu zařadit pod více podstromů v různých mini-aplikacích, aniž by se samotná knihovna duplikovala Klikám na "Today" a zobrazuji "data" pod-poznámku, která obsahuje JSON s váhou pro dnešní den. Důvod proč vytvářím novou "data" poznámku pro každý den je ten, že plánuju přidat nějaká další "denní" data, které pak budu mít společně v této jedné poznámce. Jinak by se daly například ukládat data o váze do jedné poznámky na měsíc.

Výhody takového řešení jsou vlastně jen standardní vlastnosti Trilia přenesené na skripty/data:

Aplikace i data jsou automaticky synchronizované na všechny zařízení

Aplikace i data jsou plně dostupné a funkční i offline

K datům mám přístup jen já. Extra citlivé data můžu klidně šifrovat.

Data můžu libovolně vizualizovat, korelovat s jinými daty atp. Mám maximální flexibilitu.

Technické detaily

Skriptování frontendu / backendu

Zkusím vypíchnout jednu vlastnost tohoto skriptování, pro někoho možná zřejmou a triviální, pro jiné možná zajímavou. Trilium je principiálně webová aplikace (volitelně obalená Electronem), což znamená že má frontend komponentu a backend komponentu. Pro většinu zajímavých věcí potřebuje skript pracovat s frontendem i backendem.

Místo klasického způsobu jak toto řešit (definováním např. REST API na backendu pro všechny povolené akce) je toto v Triliu řešeno tím, že umožňujeme frontendu injectnout kód do backendu, kde je pak spuštěn. Příklad funkce z Weight Trackeru:

async function saveWeight() { await server.exec([dateEl.val(), weightEl.val()], async (date, weight) => { const dataNote = await this.getNoteWithAttribute('date_data', date); if (dataNote) { dataNote.jsonContent.weight = weight; await this.updateEntity(dataNote); } else { const parentNoteId = await this.getDateNoteId(date); const jsonContent = { weight: weight }; await this.createNote(parentNoteId, 'data', jsonContent, { json: true, attributes: { date_data: date } }); } }); showMessage("Weight has been saved"); drawChart(); }

Přechod mezi kódem spuštěným na frontendu a backendu je skoro nezřetelný - server.exec() akceptuje funkci a pole argumentů pro tuto funkci - toto všechno je pak serializované a odeslané na server, kde se vše deserializuje a spustí. Kód není nijak sandboxovaný a může udělat cokoli (i přesto, že existuje speciální API pro skripty, které by mělo být stabilní a snadno použitelné). Vzhledem k základním constraintům (hlavně, že Trilium je čistě single-user) je toto v pořádku i z hlediska bezpečnosti.

Definice závislostí mezi skripty

Jako poměrně zajímavé mně přijde použití vztahu "parent-child" ze stromu pro definici závislostí / kompozici mezi poznámkami. Není tedy potřeba žádný speciální příkaz uvnitř skriptů (něco jako include()), přesuny, přejmenování a podobné operace jsou automaticky refaktorovány. Takové reference mezi skripty je možné přidávat pomocí standardních nástrojů Trilia jako copy & paste klonování, "add link" dialog atp.

Příklad jak to funguje ve weight trackeru. Struktura je tato:

Weight tracker (typ: Render HTML note) Implementation (typ: HTML) chart.js (typ: JavaScript)



Weight tracker nemá žádný svůj obsah, jen automaticky vloží a vyrenderuje všechny své pod-poznámky. Poznámka Implementation se spustí, ale opět se první vloží všechny spustitelné pod-poznámky (chart.js), které jsou chápané jako závislosti předka.

Mám vizi, že v budoucnosti budu mít nějakou sadu utility funkcí pro (např. něco jako renderGraph()), které budou centralizované v nějaké hierarchii poznámek a když budu některou z nich potřebovat ve svém aktuálním skriptu, tak jen aktivuju "add link" dialog, kterým danou funkci naklonuji do podstromu svého skriptu a můžu ji hned používat - je to trochu jako mít IDE-like vychytávky bez IDE.

Závěr

Momentálně je podpora skriptování dostupná v posledních beta verzích. Je to ale zatím spíš technologické demo - chybí dost API, u některých věcí váhám, kterou cestu zvolit.

Jakmile přivedu tuto podporu skriptování do použitelného / stabilního stavu, tak bych chtěl začít pracovat na Android aplikaci (write-only - jen posílat poznámky a obrázky do "poznámky dne") a možná se začít trochu věnovat propagaci - co vím, tak Trilium kromě mě nikdo nepoužívá.

