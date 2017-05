×

Tak všetko

Bude to krátke, z každého rožka troška.

Po nejakej dobe som si do hlavného PC (Dell E6420 s SSD a 8 GB RAM) nainštaloval Sabayon a drží sa to tam. Fedora bola moja voľba číslo 1, ale blbý bug vo VLC (v playliste po zmene poradia streamov / súborov sa VLC zasekne - hrá, ale nereaguje) ma prínútil na riešenie typu "preinštaluj". Neľutujem, Sabayon som nikdy dlhodobejšie neskúšal, tak prečo nie?

Mek. Som v práci, kde sa tu a tam mihne aj Apple počítač, tak som si povedal, že by nebolo zlé, ak by som sa niečo na vlastnej koži naučil. Kúpil som pre ten účel PowerMac G4, vykopávku z roku 5, ale na základy OK. Postupne sa ale ku mne dostal aj PowerBook G4 s rýchlejším procesorom v 12" variante a od šéfa som dostal aj MacBook Pro s i7, nejaký Late 2010 model, stále ale podporovaný s možnosťou najnovšieho OS od Apple. Zhrnutie: PowerMac sa mi páči dizajnovo, dal som do neho ale pozdejšie OpenBSD na hrajkanie sa. Čo sa týka Powerbooku, ten je príjemný do postele na písanie na IRC a tak podobne. Dell síce má len 2" naviac, ale... A najnovší Macbook Pro? Ten pravdupovediac ani veľmi nepoužívam, nie je v ničom rýchlejší než Dell a ani nemá kúzlo starého Meku

Tým som sa v podstate dostal do stavu, keď na každom PC mám nejaký iný systém a ani jeden nie je od Microsoftu. Nie je to niečom čím by som sa chcel chváliť, len mi to tak napadlo pri sumarizovaní toho, čo používam. Mám Linux, OpenBSD, NetBSD, MacOS pre PowerPC a MacOS pre Intel (vlastne, to by som teoreticky mohol nazvať ako "rovnaký OS", ale...).

Kúpil som si gramofón, pomaličky zbieram platne. Nie je to žiadna super pecka, na ebay som našiel za rozumný peniaz nejaký starší Sanyo, kúpil prenosku (tá stará hrala, ale pre istotu) Shure M44-7, k tomu mám starší receiver Onkyo TX-7220 a Technics SB-HD 81. O zvuk až tak nejde, baví ma ten "rituál" okolo toho. Položiť platňu, vyčistiť, nastaviť rýchlosť (direct-drive), položiť ihlu a nepreskakovať skladby, užiť si album tak ako bol od niekoho poskladaný. To sa dá aj na mp3 prehrávači, rovnako ako na ruku stačia Casio digitálky za 300 (alebo celkovo čas v mobile) a rovnako ako na písanie nepotrebujem Sailor 1911S a Rhodia zápisník.

Vysadil som papričky, zasa nákup na ebay, zatiaľ rastú. Tak som zvedavý, čo z toho bude, nejako sa mi hromadia koníčky, ktoré nič nemajú spoločné s IT

K bodu 4 - jedna z nahrávok ktorú vlastním je aj najnovší album od Diany Krall. Trochu som sklamaný z toho, že spevu je tam menej. Nie že by bol hudobný podklad zlý, ale album som si nekupoval preto, aby som počúval nejaké minútu a viac trvajúce inštrumentálne časti v každej druhej skladbe. Ale inak niektoré pesničky zasa stoja za to (No Moon at All), takže úplne peniaze neľutujem.

Práca. Zatiaľ pracujem, ale neviem, taký ten vnútorný pocit mi našepkáva, že to dlho nemusí trvať. Dobré je, že v priebehu tejto práce som neustále posielal žiadosti a životopisy a pokiaľ by sa niečo stalo, snáď by netrvalo dlho a prácu by som si našiel. Dokonca v priebehu roka som natrafil aj na pozíciu, ktorá by sa mi páčila viac než terajšie zamestnanie, aj za lepších podmienok. Ale pravda je že v dobe keď mu toto bolo ponúknuté som mal nejakú svoju minikrízu a myslel som, že táto aktuálna práca nestojí za pokračovanie. Toto sa zmenilo, do práce teraz chodím celkom rád, tak nejako som sa sám so sebou zrovnal, viac času som venoval rozmanitejším koníčkom. Možno presne to mi chýbalo, rozdeliť si procesorový čas v mozgu na viac úloh, častejšie prepínať, častejšie "vypínať". Myslím že v dobe kedy moja výplata tak nejako pokrývala len potreby sa mi toto nedarilo, čo vyúsťovalo v nepokoj a tak dookola. Takže práca - snáď je to len ten hlas vo mne a toto pokojnejšie obdobie si udržím dlhšie. No ale som rodený pesimista, to sa nemení, preto ten bod 7.

Asi toľko z noviniek v živote Slováka v Prahe.

