Složka ve Windows se "speciálním znakem" na konci

11.12. 08:00 | Přečteno: 1037× | Linuxení aneb hrátky se šrotem | poslední úprava: 11.12. 08:55

To, že operační systémy od Microsoftu jsou produkty nevalné kvality, je známé. A dokázaly to dotáhnout tak daleko, že ani nedokážou využívat vlastností svých vlastních souborových systémů.

Vzhledem k tomu, že čas od času musím na svá data přistupovat pod MS Windows, mám na svém externím disku s vytvořenou partition s NTFS. Tu samozřejmě využívám z 99 procent pod Linuxem, který mě v názvech souborů a adresářů nijak nelimituje, a tak se stalo, že jsem si vytvořil složku končící tečkou na konci. Do ní jsem ale o víkendu potřeboval přistoupit ze stroje s Windows. Jak si s tím poradily?

Dejme tomu, že tedy máme složku o názvu třeba:

Z:\T.N.T.

Pokud se do ní pokusíte pod Windows přistoupit z některého z commanderů/průzkumníka, Windows vás vyzvou, abyste to zkusili jako jiný uživatel. Bohužel do této složky nemůže ani administrator. Při pokusu o přejmenování či přesun složky se objeví chyba typu "Systém nemůže nalézt uvedenou složku" a při pokusu o zkopírování se v cílové složce pouze vytvoří složka se stejným názvem, ale bez tečky na konci a dat uvnitř. Stejně to dopadne i při obdobných pokusech z příkazové řádky.

Podíváme-li se na internet, nalezneme hromadu všemožných workaroundů vedoucích víceméně ke smazání dané složky, využívajících podezřelých nedokumentovaných Windowsáckých příkazů (jako třeba tady), což rozhodně není řešení, které bych chtel na svá data aplikovat. Naštěstí lze po delším hledání nalézt i odkaz na aplikaci cmder - emulátor konzole pro windows, který, když si stáhnete v plné verzi (tedy nikoliv "mini"), umí emulovat i bash.

Nejjednodušší záchrana tedy spočívá v tom, stáhnout si cmder , spustit bash a z něj již můžete klasickými linuxovými příkazy s danou složkou pracovat - nejjednodušší je tedy přes cp vytvořit pracovní kopii složky (tedy třeba Z:\TNT a v ní si ve Windows hrát. Jenom pozor - v rámci interpretace Windowsáckých disků do linuxových mountpointů jsou disky typu C: emulovány jako /c atp.

Tato chyba má ale spoustu zajímavých důsledků - od ochrany Linuxových dat pod Windows, přes různé vtipy či virové aplikace až k tomu, že kapely jako R.E.M. mají tečku na konci názvu všude po světě - tedy všude, kromě strojů s nainstalovanými MS Windows

