Ano, uznávám, pomalu, ale jistě to na mém blogu vyhnívá... hlavně kvůli nedostatku času a nápadů, co si budeme povídat :-/

Druhý upgrade HTPC: přidáváme blu-ray

včera 00:00 | Přečteno: 265× | Linuxení aneb hrátky se šrotem | poslední úprava: včera 21:21

Po několika letech a povedených Vánocích nastal čas vylepšit mou multimediální sestavu...

Obsah

Sháníme slim blu-ray mechaniku

Je to už drahně let, co jsem se rozhodl neživit velké PC a postavit si malý systém hlavně pro multimediální účely - jeho nejstarší části budou v březnu slavit sedm let a jeho poslední upgrade proběhl téměř přesně po čtyřech letech používání. Mou zásadní chybou bylo, že jsem tehdy nekoupil i blu-ray mechaniku, kterých bylo na trhu poměrně dost. Když jsem dnes hledal, slimovou blu-ray mechaniku na českém trhu aby člověk hledal mikroskopem. Vše je pouze v klasickém vydání nebo jako externí mechaniky a přikupovat si další krám do domu se mi nechtělo. Šel jsem na to tedy od lesa - obeslal jsem několik obchodů s dotazem zda a co by mi mohli nabídnout. Podívejme se nyní na výsledek a vezměme to od prohrávajících...

3. Alza.cz

Jako poslední se z novoročního rauše probrala Alza, která na dotaz vznesený přes jejich kontaktní formulář 27. 12. 2017 zareagovala až 4. 1. 2018. Finální odpověď jsem od nich dostal v sobotu 6. 1. 2017 večer. Závěr? Nemají, ale mohou mi nabídnout externí mechaniku

2. czc.cz

Czechcomputer aka czc.cz se na druhé místo dostává jen díky tomu, že nemají. Jinak musím kvitovat rychlost odpovědí - 28. 12. 2017 už mi odpověděl člověk (nikoliv robot), který dotaz přeposlal technikům, kteří 29. 12. 2017 prohlásili, že nemají. Škoda, druhé místo.

1. Axes

Velmi příjemně mne překvapil plzeňský Axes - v pořadí sice odpověděli až druzí, ale s okamžitou nabídkou mechaniky včetně ceny. Palec nahoru!

Montáž

Jedinou nabízenou (a zřejmě i dostupnou) je bohužel ultra slim mechanika HP 9.5mm Desktop G2 Slim. Zásadním problémem není ani tak to, že jde o mechaniku od HP, jako spíš, že jde o ultra slim mechaniku, tzn. mechaniku o výšce 9.5 mm namísto klasických slimových 12.7 mm. Podle dat dostupných na internetu ale vše vypadalo, že by neměl být problém dostat s trochou improvizace tenčí mechaniku do silnějšího uložení. ALE.

Oním ale nejsou rozteče montážních otvorů, které jsou identické pro oba typy mechanik, ale jejich vzdálenosti k okrajům mechaniky - 9.5 mm mechaniky mají otvory pro šroubky o cca 1 mm blíže k "převisu" mechaniky, díky čemuž je okamžitá montáž nemožná. Nezbývali mi tedy než vzít vrtačku a vysavač a originální otvory si protáhnout o 1 mm směrem vzhůru.

Tímto uložením se ale mechanika dostává do vzduchu a bez kompletního rozebrání skříně by při funkci drnčela. Její vydistancování vůči hornímu uložení a traverze skříně tedy bylo nutno řešit filcovými samolepkami, které se používají na nohy židlí. Naštěstí mají přesně vhodný rozměr, aby dostaly mechaniku přesně do středu originálního otvoru, takže výsledek nevypadá tak zle.

Zbývající otvory plánuji též vyplnit ústřižkem z filcového aršíku, díky čemuž získá zepředu skříň kompaktnější vzhled. Filc pak stačí vlepit pouze do masky skříně.

Testujeme naostro

Po montáži následovalo zprovoznění, které proběhlo kupodivu bez problémů. Pár prvních testů mě trochu vyděsilo (lshw totiž nerozeznalo podporu disků blu-ray; to k3b je o poznání sdílnější, i když nevím, odkud ty informace bere - viz níže), nicméně po vložení jednotlivých médií (CD/DVD/BR) vždy nebyl problém médium číst, vypalování jsem zatím netestoval.

*-scsi:1 physical id: 3 logical name: scsi1 capabilities: emulated *-cdrom description: DVD-RAM writer product: BDRE BU40N vendor: hp HLDS physical id: 0.0.0 bus info: scsi@1:0.0.0 logical name: /dev/cdrom logical name: /dev/cdrw logical name: /dev/dvd logical name: /dev/dvdrw logical name: /dev/sr0 version: BW41 capabilities: removable audio cd-r cd-rw dvd dvd-r dvd-ram configuration: ansiversion=5 status=nodisc

Problémem bylo ale samotné přehrávání obsahu blu-ray disku. Na mých zbrusu nových Black Sabbath si VLC vylámalo zuby i s aktuální databází blu-ray klíčů a pokusy s aacskeys selhaly díky příliš čerstvé verzi MKB (63, aktuálně jsou v databázi klíče verze 60).

pushkin@pushkin-htpc~$ aacskeys -v /media/cdrom0 aacskeys 0.4.0e by arnezami, KenD00, Key, Nobu1789 Current path: /home/data/Kája/Blu-Ray MKBv: 63 Could not find a Processing Key or Device Key resulting in the Media Key. Possible key tried: 09F911029D74E35BD84156C5635688C0 Possible key tried: 455FE10422CA29C4933F95052B792AB2 Possible key tried: F190A1E8178D80643494394F8031D9C8 Possible key tried: 7A5F8A09F833F7221BD41FA64C9C7933 Possible key tried: C87294CE84F9CCEB5984B547EEC18D66 Possible key tried: 452F6E403CDF10714E41DFAA257D313F Possible key tried: 09F911029D74E35BD84156C5635688C0 Possible key tried: 455FE10422CA29C4933F95052B792AB2 Possible key tried: 973940BB180E83266231EE596CEF65B2 Possible key tried: F190A1E8178D80643494394F8031D9C8 Possible key tried: 7A5F8A09F833F7221BD41FA64C9C7933 Possible key tried: C87294CE84F9CCEB5984B547EEC18D66 Possible key tried: 452F6E403CDF10714E41DFAA257D313F Possible key tried: 58EBDADF88DCC93304CBBEDB9EE095F6 Possible key tried: 465FA8BE828509014D05D2FCCEFF35D2 Possible key tried: AD5E546C46D72DC083AEB5686924E1B3 Possible key tried: 53FCE78ECD352DA50D526B5EE3D3D96B Possible key tried: C32238976FF44A51E2D33553CFE85772 ERROR: PROCESSMKB, errnr: -3

Alespoň trochu záchranou je program MakeMKV, který je schopen buď poslat obsah blu-ray disku VLC jako stream, nebo přímo blu-ray uložit do MKV. Podle rychlosti, s jakou probíhá kopírování disku jde přitom opravdu pouze o dešifrování a kopii bez rekomprese. Vytvořené MKV pak lze zpracovávat běžnými nástroji.

Závěr

Z hlediska celé akce - nakonec se vše povedlo. I přes drobné obtíže při instalaci a nutnost použití hrubé síly.

Z hlediska zákazníka ale jednoznačné peklo. Nahrávací společnosti se nám pokoušejí prodávat filmy a koncerty na čím dál lepších nosičích, což je sice fajn, ale jaké má zákazník podmínky k jejich přehrávání a výkonu vlastnického práva? Mechaniku téměř nekoupíte, nový blu-ray téměř nemáte šanci přehrát. Pak se můžou nahrávací společnosti vztekat, že po celém světě filmové a hudební pirátství jen kvete...

