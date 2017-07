×

The Document Foundation vyhlásila soutěž o maskota svobodného kancelářského balíku LibreOffice. Návrhy lze předložit do 31. srpna. Autoři prvních tří návrhů získají věcné ceny (Slimbook KATANA Intel i5, Nextcloud box with Raspberry Pi 3 a Nitrokey Pro 3) [ reddit ].

Po přihlášení uživatele do Ubuntu 17.04 je spuštěn skript /etc/update-motd.d/50-motd-news, který se připojí na motd.ubuntu.com , stáhne zveřejněné informace a zobrazí je v rámci MOTD (message of the day). Mělo by se jednat o důležitá upozornění. Včera a předevčírem se ale uživatelům zobrazovala reklama na seriál Silicon Valley ( Wayback Machine ). Řadě uživatelů se to nelíbí ( Bug #1701068 ) [ reddit ].

Vivaldi nebo Opera ?

29.6. 11:31 | Přečteno: 414× | ze světa IT

Měl bych na vás otázku. Kterému z těchto dvou prohlížečů dáváte přednost a proč ? Oba mají jádro z Chromu, ale mě osobně přijde malinko svižnější Vivaldi

Co mi u něj přijde sympatický a občas používám je integrovaná čtečka a taky možnost otevřít si v jednom okně 2 stránky. Na druhou stranu je tam bug na Hangout hovory, což mě vypeklo při neočekávané telekonferenci, takže jsem vypadal jako blbec :D. A dále se mi stává, že čas od času dojde k zatuhnutí prohlížeče.

Komentáře

Oproti tomu Opera má integrovanou VPN, což mi přijde zajímavé, ale zase to není nic, co by nešlo řešit jinak a možná i lépe. Co je fajn, je blokování reklam, ale že bych to nějak poznal na načítání stránek, to potvrdit nemohu. Bohužel bližší zkušenosti s Operou nemám a tak si nechám případně poradit od vás. Kterému z těchto dvou dáváte přednost a proč ?

