×

Bezpečnost dat na disku

včera 08:45 | bezpečnost

Hodnocení: 0 % špatné • dobré

Komentáře

Zrovna nedávno, když jsem přecházel na linux mě napadlo, zda s novým systémem by nebylo záhodno také vyměnit disky. Počítač jsem kupoval v roce 2013. Tak jsem si řekl, že se zeptám široké uživatelské základny, jak často měníte disky, jak se o ně staráte a jak nakládáte s důležitými daty. U mě je to třeba tak, že fotky dávám na externí disk kde je mám už asi 7 let. Ale i to může selhat.

Vložit další komentář

včera 09:59

Re: Bezpečnost dat na disku včera 09:59 Blaazen | skóre: 19Re: Bezpečnost dat na disku

včera 10:40

Re: Bezpečnost dat na disku včera 10:40 ZAH | skóre: 42 | blog: ZAH Re: Bezpečnost dat na disku

včera 15:22 R

Re: Bezpečnost dat na disku včera 15:22 RRe: Bezpečnost dat na disku

včera 19:11

Re: Bezpečnost dat na disku včera 19:11 figliar0 | skóre: 3 | blog: figliarstva | KošiceRe: Bezpečnost dat na disku

včera 19:18

Re: Bezpečnost dat na disku včera 19:18 oryctolagus | skóre: 29 | blog: Untitled Re: Bezpečnost dat na disku

Založit nové vlákno • Nahoru