Výpoveď ako proof of concept

Tak pracujem vo firme pár rokov a keď som chcel pridať, tak reči ako to nejde a rozpočet je daný a nieje cesty ako to navýšiť. No tak som práskol výpoveď a povedal som sumu pod ktorú proste pracovať nebudem.A jejda, jeden deň sa rozhodovali, no a na druhý deň zistili, že vlastne nevedia čo vo firme robím, ale zrejme by som im chýbal a začali jednania.Bolo to dosť rýchle, dostal som odpoveď, pánko z NDR to zrejme nestihne podať do Číny aby som mal pridané hneď. Na to som povedal že ich proste ...Takže manager mi momentálne vypláca extra odmenu aby som tam ostal :) Prosím povedzte mu niekto že už na to jebem :)Po dlhom čase mám pocit, že zas žijem a bavím sa ma tom ako sa manažéri posrali. Nechcem byť úplný hajzel o čom veličeličenstvo nevie, tak som jedného poddaného zaučil aby postúpil. No varoval som ho že lepšie je odísť ako postúpiť na moje miesto :)Užívam si to a bavím sa, manažér jak bol tvrdý, tak je mäkký a posraný a to ešte nevie že tú výpoveď myslím vážne.

