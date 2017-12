×

Od 26. do 29. října proběhla v Bochumi European Coreboot Conference 2017 (ECC'17) . Na programu této konference vývojářů a uživatelů corebootu , tj. svobodné náhrady proprietárních BIOSů, byla řada zajímavých přednášek. Jejich videozáznamy jsou postupně uvolňovány na YouTube .

Lukáš Růžička v článku Kuchařka naší Růži aneb vaříme rychlou polévku z Beameru na MojeFedora.cz ukazuje "jak si rychle vytvořit prezentaci v LaTeXu, aniž bychom se přitom pouštěli do jeho bezedných hlubin".

Konference InstallFest 2018 proběhne o víkendu 3. a 4. března 2018 v Praze na Karlově náměstí 13 . Spuštěno bylo CFP . Přihlásit přednášku nebo workshop lze do 18. ledna 2018.

Na Good Old Games je v rámci aktuálních zimních slev zdarma k dispozici remasterovaná verze klasické point&click adventury Grim Fandango, a to bez DRM a pro mainstreamové OS včetně GNU/Linuxu. Akce trvá do 14. prosince, 15:00 SEČ.

Skript pro update smartmontools databáze pro Ubuntu 16.04*

chmod +x /usr/sbin/update-smart-drivedb

#!/bin/bash # https://www.smartmontools.org/wiki/FAQ#MyATASATAdriveisnotinthesmartctlsmartddatabase smart_ver_a=`smartctl -V |grep "release" |awk '{print $3}'` smart_ver=`sed 's/\./_/' <<<"$smart_ver_a"` smart_ver_r=`awk -F "." '{print $1}' <<<"$smart_ver_a"` if [ $smart_ver_r -lt 6 ]; then echo "Pouzivas starou verzi smartmontools - $smart_ver_a, skript funguje od 6.0" exit 1 fi url="https://www.smartmontools.org/browser/branches/RELEASE_""$smart_ver""_DRIVEDB/smartmontools/drivedb.h" db="drivedb.h" echo -n "Processing 1... " cd "/var/lib/smartmontools/drivedb" u1=`egrep -o "^http[s?]://" <<<"$url"` u2=`sed 's#^http[s?]://##' <<<"$url"` u2=`sed 's#/.*##' <<<"$u2"` a=`wget -q -O - "$url" |grep "<a .*>Original Format" |head -n1` echo "ok" echo -n "Processing 2... " link="$u1$u2"`sed 's/.*href."//;s/".*//' <<<"$a"` wget -q -O "$db""_temp" "$link" echo "ok" ver_new=`grep "Id: drivedb.h" "$db""_temp" |sed 's/.*drivedb.h//' |awk '{print $1}'` ver_old=`grep "Id: drivedb.h" "$db" |sed 's/.*drivedb.h//' |awk '{print $1}'` if [ $ver_new -gt $ver_old ]; then echo "aktualizuji databázi verze $ver_old verzi $ver_new" mv "$db" drivedb_old.h cp "$db""_temp" "$db" else echo "Databáze je aktuální, verze: $ver_new" fi rm "$db""_temp" 2>/dev/null

Již delší dobu není dostupný skript pro aktualizaci smartmontools databáze disků. Proto jsem si vytvořil vlastníLadění probíhalo na Ubuntu 16.04. Předpokládám, že by měl fungovat jak na Debianu, tak i na dalších těchto odnožích/derivátech - funkčnost uveďte v komentářích pro ostatní zájemce, děkuji.Updater funguje od verze 6 smartmontools.Osobně jsem si skript pojmenoval po originálu a umístil do daného umístění:/usr/sbin/update-smart-drivedbSkript jsem vytvářel pod rootem, což předpokládám, že není podmínkou.Po jeho vytvoření nezapomenout naVe skriptu není ošetřeno, zda-li je smartmon tools vůbec nainstalován nebo chyb během stahování pomoci wget:Skript je volně k dispozici všem, co jej využijí...

