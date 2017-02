×

LEGO slušně vede na celé čáře

25.2. 17:12 | Přečteno: 618× | plky

Asi všichni znají LEGO, ale znáte i jeho aktuální "digitální" stav?

Mám jednoho synovce, ten mně v cca jeho 5-6 letech ukázal online svět Lega. LEGO totiž nejsou jen kostky. Myslím si, že LEGO si s digitálním věkem poradilo celkem dobře a dobře se mu přizpůsobuje.

LEGO gamesky

Synovec smaží o sto šest NinjaGo. Toto začal smažit kolem jeho šestého roku. Předtím jsem ho učil smažit Supertuxe, Tuxracer a hafec dalších oss her pro děti (jako správný strýc jsem se ho začal snažit školit hrama od jeho cca 4 let, tedy od doby, kdy si jeho rodiče pořídili PC, jinak bych s tím začal samozřejmě dřív, to dá rozum). Jedná se o jednoduché skákačky s kombinací několika málo kláves. Jsou to velmi chytlavé skákačky a spojení s Ninjama je pro děti ještě chytlavější záležitost. Ninjago ale není jediná sorta her, LEGO nabízí hry pro celou škálu chutí, viz : LEGO - Online Games. Některé z těch her se ovládají jen myší, některé jen klávesnicí. Malé děti se na nich docela dobře naučí pracovat, osvojí si rychle oboje.

Kromě toho, že LEGO smaží můj aktuálně asi sedmiletý synovec, tak jej smaží i můj trochu starší kolega s jeho přítelkyní. On má Playstation, takže jede na něm a není to u něj chvilková otázka. Má už asi druhou hru a je stále natěšen.

Propojení s fyzickým světem

LEGO má v tomto dobrý marketing, synovec nejen, že prahne po online gameskách NinjaGo, ale i po stavebnicích NinjaGo. Kromě online smažení tedy vyžaduje po rodičích koupi stavebnic. Tady se bavíme o ceně 3 000 - 7000,-Kč. Na každý typ gamesky má i stavebnici. Není problém NinjaGo, Batman, StarWars a hafec dalších druhů.

Propojení s filmovým světem

Každý rok vyjde nějaký LEGO film, jsou i seriály. Něco je pod taktovkou Marvelu, něco pod DC Comics, Lego, M2Film, Lucasfilm atd. Opět ani zde se LEGO nezaměřuje na jednu věc, ale jede nejen Batmana, ale i StarWars, Avengers, seriály/mini filmy Ninja Go, Pirates vs. něco, Wu-CRU, Lego City, Lego příběh, Indiana Jones, Lego Friends (poníkové, panenky apod., ale už bez kostiček) a spousta dalších. Vše přeloženo do češtiny a spousta věcí visí na youtube českého LEGO. Děcka běží, sednou k PC, otevřou youtube a čumí na pohádky od LEGO.

LEGO a programování

Takové LEGO Boost je klasická stavebnice, ale s elektronikou, takže děti mohou "kostičky" oživit. Více viz : Boost : Build Code Play

LEGO a sociální sítě

Ano, LEGO aktuálně přichází se sociální sítí pro děti pod 13 let. LEGO Life vypadá jednoduše, podpora češtiny je zahrnuta. LEGO evidentně tedy naučí děti pracovat se zjednodušenou sociální síti, aby až vyrostou, neměly s Facebookem problémy...

Závěr

Donedávna jsem netušil, jak je LEGO ekosystém velký a různorodý. LEGO je prostě všude a zdá se, že marketing má zvládnutý na jedničku. Má představa kopice poházených kostiček na koberci je ta tam.

