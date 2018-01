×

Volné dílo je takové autorské dílo, jehož majetková autorská práva nejsou chráněna. Nejčastějším případem volného díla je takové autorské dílo, u kterého již doba ochrany vypršela (tzn. např. uplynulo více než 70 let od smrti posledního autora). Seznam nových volných děl od 1. ledna 2018, tj. poslední autor zemřel v roce 1947 nebo dříve, na stránkách Public Domain Day 2018 nebo 2018 in public domain .

Jaderné elektrárny (JE) jsou budoucnost ČR

Současný stav elektráren v ČR

Fotovoltaika



Vodní elektrárny



Přečerpávací



Větrné



Biomasa a bioplyn



Geotermální



Uhelky

Celková výroba el.

Plány ohledně JE

Dukovany (4x 510MW)



Temelín (2x 1055MW)

Ukládání radioaktivního odpadu

Recyklace radioaktivního odpadu

Reaktory

Simulátor JE

Závěr

Zdroje

Současný stav elektráren v ČR

JE, tak jako vše, má své výhody i nevýhody, ale je evidentní, že pro ČR jsou volbou číslo jedna.

Podíl paliv a technologií na výrobě elektřiny brutto [GWh]



Jak je vidět, tak JE pokrývají necelou třetinu výroby elektrické energie v ČR. 50% pokrývají tepelné elektrárny spalováním uhlí a 8% tepelné elektrárny spalováním plynů. Minoritou je pak bioplyn, fotovoltaika, biomasa, vodní elektrárny atd.

Fotovoltaika

Na to, že fotovoltaiku vidíme na každém rohu, přidává do soustavy opravdu nic. Z ekonomického hlediska se ani nejedná o výhodný zdroj energie pro jednotlivce, protože hypotetická návratovost investice je 15-20 let, což sází na to, že se nic nerozbije, nebudou žádné vedlejší investice do údržby a samozřejmě se spoléhá na odpovídající počasí. Reálná návratovost mi tedy přijde spíše jako zbožné přání a spíše než kvůli ušetření je fotovoltaika vhodná pro jednotlivce v případě potřeby nějaké nezávislosti, nebo mít elektřinu v nedostupných oblastech / řešit absenci elektrické rozvodné sítě.

Pokud budeme počítat podle této tabulky :

Seznam největších fotovoltaických elektráren v Česku,

tak je tam uváděna výroba 40,4GWh/rok s tím, že se elektrárna rozkládá na 82,5ha. Temelín s Dukovany dá ročně 24TWh. Řekněme, že jedou fityfifty, takže potřebujeme nahradit 12TWh pomocí FVE (prostě jednu JE).

To jsme na rozloze 12 000 / 40,4 = 269 * 82,5 = 24 505ha

K tomu potřebujeme ještě nějakou úložnu energie. Tzn., buď nějakou přečerpávačku, nebo baterky.

To si nejde ani představit. Jinak zastavěná plocha v ČR má asi 133 000ha. A zastavěná je z pohledu katastru, tzn., nejen domy, ale cokoli. Kdyby jsme chtěli nahradit jednu JE, tak i kdybychom FVE nainstalovali na všechny střechy v ČR a všechny by měly správný sklon na Sluníčko, tak bychom jednu JE nenahradili.

A teď si vezměte v potaz, kolik střech má špatný sklon, nebo nevhodnou konstrukci na uchycení FVE.

Vodní elektrárny

V ČR není tolik možností jako v jiných zemích a ani v jiných zemích to není s vodou tak úžasné. V tomto mají značnou výhodu Norové, nebo také Švédové, ale v naší kotlince s pár potůčky nelze čekat nějaký větší rozvoj. Největší naší vodní elektrárnou (když pomineme přečerpávačky) je Orlík se svými 364MW [wiki]. Osobně jsem se byl podívat do vodní elektrárny Lipno, doporučuji.

Přečerpávací

Přečerpávací elektrárny slouží k akumulaci energie a vyrovnávání špiček. V době poklesu odběru se do nich načerpává voda (naplňují se nádrže někde na kopci) a ve špičkách se pouští dolů a zajišťují výrobu energie. Osobně jsem se byl podívat ve Štěchovické přečerpávačce, ale Dlouhé Stráně se svým výkonem 650MW na mně stále čekají.

Větrné

Např. Německo je skoro jedna velká placka o velké rozloze s řidším osídlením. Tam mohou vítr poněkud lépe využít. Za první pololetí roku 2017 nainstalovali v Německu 790 větrných elektráren o kapacitě 2 281MW, celkově měli k 30.6.2017 nainstalováno 27 914 větrných elektráren o celkové teoretické kapacitě 48 024MW [Strong onshore wind expansion during transition, clear risks in 2018/19].

Reál je takový, že během prosince byla průměrná výroba 19 GWh s tím, že na Štědrý Den 34GWh. V posledním kvartálu 2017 překonaly větrné elektrárny v Německu hnědouhelné [oenergetice.cz].

Bohužel, ani toto není reál, reálný stav vypadá asi nějak takto :

Co nám současný podzim říká o možnostech německé Energiewende

Jinými slovy, od ideálu krásy to má hodně daleko.

Ten, kdo někdy v poslední době cestoval po Německu, ví, že větrné elektrárny jsou všude, i ve městech. Pohled je to ze začátku celkem ohromující, ale ve výsledku nikterak pěkný. Vzhledem k jejich výšce musí mít noční osvětlení, což světelnému smogu moc nepomáhá :-/.

Pokud jde o ČR, není výjimkou instalace větrných farem na vršky kopců, jedním z takto obsazených kopců jsou Krušné Hory. Kdo tam nebyl, viz mapka. Znám jednu menší dědinu v Krušných nedaleko jedné z takových farem, pokud vítr fouká směrem od farmy k dědině, tak je farma slyšet. Kromě tedy světelného smogu je možná i produkce hlukových emisí.

O větrných elektrárnách a stavu v ČR je tento zajímavý článek, který mj. popisuje realizovatelný potenciál u nás, jenž není nijak ohromující :

Větrné elektrárny včera, dnes a zítra.

Biomasa a bioplyn

Do biomasy patří různé hmoty organického původu, ať už jde o zbytky rostlin, nebo dřevo apod. Spalováním biomasy tu je s námi velmi dlouho, ale nějaká zásadní výroba el. nelze očekávat.

Pro výrobu bioplynu se většinou používá kukuřice (může se použít i jiná rostlina, např. krmný šťovík). Jedná se tedy o proces, kdy se pěstuje něco, aby se z toho mohl vyrobit plyn a ten následně spálit. Pěstováním kukuřice ve velkém jasně ukázalo to, co věděli naši předci a jejich předci atd. Prostě velké zvětrávání horniny, záplavy atd. Proto také vyšlo několik novel zákona, který toto pěstování omezuje. Obdobná hloupost se nyní děje s pěstováním a spalováním řepky.

Geotermální

Vyjádření ke Geotermální energii má na svých stránkách ČEZ :

Geotermální energie.

Dobré shrnutí je zde :

vyuziti_geotermalni_energie.pdf

Tzn., v ČR to taktéž nevypadá dobře. Pro takto získávanou energii je dobrý Island, či Itálie, prostě tam, kde je větší tektonická aktivita, což zase sebou nese rizika provozu. Nakonec těch rizik je tam poněkud více, i když to tak zprvu nevypadá, hlavní problémy jsou možné kontaminace podzemní vody i vzduchu (uvolňování skleníkových plynů apod.). Každopádně na velký energetický potenciál to u nás po prvních průzkumech nevypadá, píše se o minimálně 60 lokalitách o celkovém výkonu 250MW. Potenciál pro vytápění je na mnohem lepší úrovni, je uváděno 2000MW pro ČR, což už tak špatně nevypadá.

Teoreticky by při dalších průzkumech mohlo jít v ČR vybudovat geotermální elektrárny o celkové kapacitě 3200MW. Co jsem tak zjistil, tak je mj. problém i v tom, že dokud se to nepostaví, tak se nebude přesně vědět, zda a jakou funkčnost takový vrt bude mít. Každopádně nějaké pokusy u nás jsou, viz třeba wiki cz a wiki en. Celosvětová produkce elektrické energie z geotermálních elektráren činí aktuálně asi kolem 13 000MW. Jedná se tedy o výrobu el. energie, která ani ve světě neslaví velké úspěchy.

Uhelky

Jen pro zajímavost, kdo z vás ví, že do našich uhelných elektráren se dováží část uhlí z USA?

Převážně kupujeme uhlí od Němců a Poláků. Současný stav u Poláků je takový, že nakupují a dováží z USA, viz :

Polský exportér Weglokoks musí přeprodávat uhlí z USA, domácí spotřeba roste

Poláci musí dovážet uhlí z USA

a podobně je na tom stav i na Ukrajině.

Důvod dovozu je asi tento :

Břidličný plyn způsobil v USA přebytek uhlí a jeho vývoz,

tj. je levnější dovážet z USA, než ho tady těžit / nakupovat od sousedů.

Pokud si tedy někdo myslel, že s uhelkama to být horší nemůže, tak je evidentní, že se mýlil :-/.

Celková výroba el.

V současné době máme celkem velké přebytky el. energie. Tyto přebytky se co rok nepatrně zmenšují, jak nám roste spotřeba. Za rok 2016 se jednalo o skoro 11TWh přebytků, viz tabulka :



Plány ohledně JE

V současné době existuje několik plánů na další rozšiřování našich JE.

Dukovany (4x 510MW)

Zde se bude prodlužovat životnost současných bloků (Rakušáci opět budou stávkovat). V současné době jsou tu s námi Dukovany 30let. Při dobré péči lze provozovat JE do 40 i více let (jak již nám ukázaly některé státy v EU, či USA). Původní výkon měly Dukovany menší, ale po rekonstrukci se výkon bloků zvedl z 440MW na 510MW

Dále je v plánu konečně postavit pátý blok o výkonu 1000MW (někde i zazněla šuškanda o dvou blocích, ale to je spíše hodně vzdálená budoucnost). Vzhledem k životnosti současných bloků je toto priorita číslo jedna. Rozhodnutí o výstavbě a další plány jsou vyžadovány po současné vládě. O Dukovanech se mluví čím dál tím častěji. Oproti Temelínu mají ale jednu značnou nevýhodu, Temelín se stavěl už s tím, že tam budou celkem 4 bloky, ale Dukovany s pátým nepočítali, tudíž je třeba nejdříve řešit výstavbu dopravních aj. tras.

Temelín (2x 1055MW)

Temelín v současné době provozuje dva bloky o výkonu 2x1055MW. V plánu je postavit další dva bloky o výkonu 2x 1100MW. ČEZ už měl vypsaný tendr na výstavbu dvou bloků v Temelíně, ale v roce 2014 jej zrušil kvůli tomu, že vláda neposkytla státní garance. Od té doby ČEZ preferuje dostavbu bez tendru pomocí mezivládní dohody. Důvody jsou značná omezení, kdy v případě tendru nejde moc hýbat s požadavky (např. v případě změny zákona o JE by nebylo možné moc dobře změnit zadání), což v případě mezivládní dohody nehrozí. Podobné je to ohledně financování.

Ukládání radioaktivního odpadu

O ukládání radioaktivního odpadu se stará SÚRAO. V Dukovanech je nejmladší úložiště, kam se ukládá nízkoaktivní odpad z Dukovan a Temelína. Toto není určeno ke skladování vyhořelého paliva. To je zatím skladováno v dočasných meziskladech v obou JE. Podobně to mají i jiné státy. Dlouhodobé řešení je prozatím jen výstavba hlubinného dlouhodobého skladiště, kam by se vyhořelé palivo přesunulo po 50 letech z meziskladu. Již proběhly geologické průzkumy a byly navrženy místa pro výstavbu takového projektu. Plán je začít s výstavbou v roce 2050 a její dokončení v roce 2065. Více informací lze najít na : nechcemeuloziste.cz, nebo : Úložiště radioaktivního odpadu.

Jako první na světě začalo budovat dlouhodobé skladiště radioaktivního odpadu Finsko (zdroj1, zdroj2), do země kopli koncem 2016/začátkem 2017.

Recyklace radioaktivního odpadu

Recyklace radioaktivního odpadu je značně problematická. Každopádně k částečné recyklaci již dochází a proces se stále vylepšuje. Nejvíce je zatím používáno palivo MOX vzniklé částečnou recyklací, viz podrobnější popis :

MOX – Jaderné palivo pro moderní reaktory

Další technologií je Ruské palivo REMIX, viz podrobněji:

Rusko vyvinulo REMIX palivo pro reaktory VVER-1000

Stále se tedy vyvíjí způsob, jak dostat z paliva více a více energie a mít tak menší odpad, který stále není úplně tak odpad, jelikož je možné jej v budoucnu dále využít, až pokročí technologie dál a dál. Padesátiletá čekajda v meziskladu a nové technologie a reaktory na obzoru zatím státy moc nenutí k výstavbě hlubinných trvalých úložišť.

Reaktory

V oblasti reaktorů dochází stále k velkému výzkumu a Rusko je jedním z lídrů. Je velmi pravděpodobné, že nové reaktory do Temelína a Dukovan budeme mít právě od Rusů, konkrétně III. generaci, kterým je VVER1200.

Rusové taktéž zprovoznili tzv. rychlý reaktor, který chladí sodíkem a z bezpečnostního hlediska odpovídá generaci III+ :

Nejvýkonnější rychlý reaktor BN-800 běží na plný výkon

Rychlý jaderný reaktor BN600

Menší citace:

"Sodíkový reaktor navíc umožňuje „spalovat“ transurany, což jsou látky s vyšším protonovým číslem, než má uran, generované v průběhu provozu jaderného reaktoru. Tyto látky jako například americium a curium se vyznačují velmi dlouhými poločasy rozpadu, což znamená, že použité jaderné palivo bychom museli izolovat od životního prostředí po desítky tisíc let. Separací transuranů jsme schopni tuto dobu zkrátit na stovky let."



Simulátor JE

Existuje několik simulátorů jaderné elektrárny. Namátkou třeba tento formou webové aplikace :

www.nuclearpowersimulator.com (napoprvé jsem dal 8056 bodů, 100% uspokojení lze od 101MW, bez poruchy jsem se dostal skoro až na 104MW a s totálním KO na 109,1MW) Dále Simulátor přímo od ČEZu (resp. je to sw na zakázku z : www.mii.cz):

Jaderný reaktor na vašem PC Nebo simulátor na Steamu :

Nuclear Power Plant Simulator Jen prohlídka konstrukce JE :

Nuclear Reactor Simulator

Závěr

Jak je tedy vidět, fotovoltaika nás nespasí, i kdybychom využili maximální potenciál větru u nás, tak nás taktéž nespasí. Voda má ještě nějaké rezervy, ale zase nic, co by nás nějak vytrhlo. O biomase a bioplynu nelze ani mluvit. Pokud si nechceme zamořovat ovzduší tepelkama, tak není ani jiná možnost, než používat jádro. Samozřejmě se bavíme o aktuálním stavu a aktuálních technologiích. Za 50 let se může lecos změnit, ale dnes prostě nelze zahálet a musí se začít s výstavbou dalších bloků k našim JE.

Jinak velmi pěkné shrnutí ohledně JE viz :

Současný stav a budoucnost jaderné energetiky

Každopádně první JE byla spuštěna v roce 1942 na Universitě v Chicagu. První elektrárna, která dodávala do sítě, byla zprovozněna v roce 1952 v bývalém SSSR. Funkční JE je tedy s námi již 66let a pokud půjde vývoj podobným tempem jako doposud, tak věřím, že za 100 let už budeme umět využít současné vyhořelé palivo natolik, že pro nás již nebude představovat hrozbu.

Zdroje

Kdo má zájem, doporučuji prostudovat velmi dobře propracované články na osel.cz od p. Wagnera.

Koho zajímá nehoda ve Fukušimě, tak doporučuji : Fukušima I pět let poté

Energetický regulační úřad

www.osel.cz

oenergetice.cz

www.cez.cz

www.dukovany.cz



