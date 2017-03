×

Pocket (dříve Read It Later) ( Wikipedie ) je oblíbená služba umožňující uložit si článek z webu na později. V červnu 2015 s vydáním Firefoxu 38.0.5 se do té doby doplněk Pocket stal integrovanou součásti Firefoxu, a to i přes odpor celé řady uživatelů tohoto webového prohlížeče. Mozilla po měsících ustoupila a z integrované součásti se stal opět doplněk . Včera bylo oznámeno, že Mozilla službu Pocket kupila ( Mozilla Blog , Pocket Blog ).

Nadace Raspberry Pi představila ( YouTube ) Raspberry Pi Zero W. Jedná se o vylepšenou verzi miniaturního počítače Raspberry Pi Zero s Wi-Fi a Bluetooth. Koupit jej lze za 10 dolarů. V prodeji je také oficiální krabička.

Minulý týden byla vydána verze 8.0.0 minimalistické linuxové distribuce ( JeOS , Just enough Operating System) pro Kodi (dříve XBMC) a multimediálního centra LibreELEC (Libre Embedded Linux Entertainment Center). Jedná se o fork linuxové distribuce OpenELEC (Open Embedded Linux Entertainment Center). LibreELEC 8.0.0 přichází s Kodi 17.0 Krypton .

FUD : MS Office jsou mezi sebou nekompatibilní

MS Office jsou nekompatibilní mezi sebou

Setkávám se poměrně často s tvrzením, že někdo vytvořil v jedněch MS Office soubor a v druhých je nemohl otevřít. Je to skutečně nekompatibilita, nebo neznalost uživatele?

Setkávám se s tím dnes a denně, lidi, i poměrně znalí, tvrdí :



"Vytvořil jsem dokument v Office 2007 Home" a v "Office 2007 Pro" nešel otevřít.

"Stává se, že mi nejde u některých Office otevřít dokument, u jiných verzí to jde. Když to přeuložím v LibreOffice, tak to funguje všude."

"MS Office jsou nekompatibilní mezi sebou, co vytvořím v jedné verzi office dost často nejde otevřít v jiné."

Může za to neznalost?

Neříkám, že to není možné, ale osobně jsem se s tím snad nesetkal. Posledních 10 let v jobu spravuji cca 350 PC, Office 2003 -> 2007 -> 2010 -> 2013 -> 2016. Jedeme OEM, takže máme značný mix ve verzích (s OEM se nedá provádět downgrade a není nárok ani na upgrade).

S čím jsem se ale setkal jsou bezpečnostní nastavení, které postupně do Office probublávaly.

Staženo z internetu / Chcete tento soubor otevřít?

Je to jednoduché, Windows si dávají příznak k souborům, které jsou stažené z internetu (resp. nejen z internetu, ale podle zón odkud data přišly). U těchto souborů pak zobrazují hlášky jako "Chcete tento soubor otevřít", "Soubor je poškozen a nelze jej otevřít." apod.



Funguje to tak, že při přenosu/ukládání souboru se k němu přiřadí informace o zóně, ze které přišel. Tento identifikátor je uložen za názvem souboru jako další název streamu (není vidět). Název ale není jediná věc, co lze uložit. Do alternativního streamu lze ukládat i data. Celé je to tvořeno tedy "pojmenováním streamu" a "datama, jenž obsahuje". Jsou to vlastně alternativní data. Proto je toto pojmenováno Alternate Data Streams (ADS). Jeden soubor může mít více alternativních streamů, nemusí se tedy zůstávat u jednoho. Tato fce je tu s námi snad od samých počátků, resp. od roku 2000, není to tedy žádná nová informace.



Stream lze vytvořit/přečíst např. takto (umisťuje se za dvojtečku) :

notepad soubor.txt:skrytynazev

notepad test-01.xlsx:Zone.Identifier [ZoneTransfer] ZoneId=3

Příklad staženého xlsx souboru z emailového klienta do "C:\install\test\test-01.xlsx":Pomocí programu od Nirsoft vidíme, že soubor má ADS s názvem "Zone.Identifier". Jelikož víme, že obsah streamu bude text, tak jej lze přečíst třeba pomocí notepadu :Pěkně je to popsáno zde :Konkrétní popis zón a typ zápisu pak třeba zde :Programově pak existuje i možnost řídit, u kterých souborů se ADS bude ignorovat, viz : Seznam typů souborů s nízkou rizikovostí , v EN pak Inclusion list for low file types . Jedná se vlastně jen o jeden řetězec(LowRiskFileTypes) v registrech windows.

Dobré nástroje pro práci se streamy jsou :

Streams

AlternateStreamView

MS Office a nastavení zabezpečení

Office umí pracovat s ADS, ví, z jaké zóny tedy soubor přišel, že byl soubor stažen z internetu a uplatňují na něj politiku zabezpečení. Tato politika byla ze začátku poněkud nešťastná, protože místo hlášky o zabezpečení nám při pokusu otevřít takový soubor vyskočila hláška o tom, že soubor nelze otevřít, neb je zřejmě poškozen (The file is corrupted and cannot be opened), nebo viz první obrázek v blogu. Hlavně se toto objevuje v souvislosti s otevíráním příloh z Outlooku.

Řešením je úprava bezpečnostní politiky, nebo úprava/smazání ADS u souboru. Úprava politiky se nastavuje zvlášť v každé jednotlivé části Office, tzn., že se musí nastavení změnit zvlášť v Excelu, Wordu, Powerpointu atd. Viz :





Pro lepší představu viz video : NTFS + Alternate Data Streams + Office 2010

A kdo si chce hrát, tak ADS je dostupné např. i v Pythonu : Hiding Files On Windows Using Python

Office a rozbitý layout

V návaznosti na diskusi ještě doplním, jak se to má s rozbitým layoutem.

MS Office částečně načítají layout a i snad šachují s fonty podle výchozí tiskárny / jejich ovladačů. Uživatelka např. řešila, proč nemůže nastavit formát stránky na A3. Problém byl jednoduchý, měla jako výchozí tiskárnu PDF, takže formát letter. Když se změnila výchozí tiskárna na nějakou, co má A3, tak už mohla nad dokumentem změnit i formát.

Pokud chci mít jednotný layout všude, tak bych to měl asi řešit a nespoléhat na default. Zajímá nás nastavení úrovně kompatibility a taktéž asi sekce "Use printer metrics to layout document", v češtině "Pro rozložení dokumentu použít nastavení tiskárny".

Tato featurka přibyla myslím od Office 2007 a postupně se v novějších verzích "vylepšovala".

Tato featurka taktéž částečně zpomaluje práci, protože kontroluje nastavení u tiskárny a pokud jich máme více, některé nedostupné, tak to dřív docela silně drhlo (čekalo se na timeouty u těch nedostupných tiskáren).

Myslím si tedy, že problém s rozhozeným layoutem na různých PC se stejnou verzí Office bude asi v tomto.



Závěr

Položte si otázku, zda jste někdy na nekompatibilitu mezi verzemi Office nadávali, a zda to bylo skutečně nekompatibilitou, nebo jen neznalostí, kterou jste dál šířili jako FUD?

Poslední otázkou pak může být i to, zda jste používali vždy aktuální (zaplátovanou/opravenou) verzi Office?

