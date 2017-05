×

FreeNAS Corral končí, všichni downgradujte

16.5. 23:55

Proč to utnuli?

Řešil jsem několik problémů a ve foru jsem se dozvěděl, že je konec. To nasere :-/.

Oficiální stanovisko vyšlo před nějakým časem v blogu : FreeNAS Corral Status: From “RELEASE” to “TECHNOLOGY PREVIEW” Status

během několika týdnů se víc jak polovina uživatelů vrátila zpět na starší verzi

bylo nahlášeno více jak 500 chyb včetně nestability a problémů s upgradem

chybějící jails a problémy s iSCSI

problémy s novým UI

nižší výkon

odešel vedoucí projektu Correl týmu

UI je postaveno na MontageJS, jehož tým se rozpustil a vývoj značně zpomalil - nekompatibilita v prohlížečích apod.

zbývající tým provedl analýzu middleware a přepsaných služeb a přišli na bezpečnostní chyby v architektuře řešení (hlavně ohledně virtualizace, dockeru a Plan9)

náprava všech chyb by trvala nepřiměřeně dlouho, balíme to

rychlejší tedy bude návrat zpět a pokračovat v postupném vývoji přidáváním fcí z correlu (jako např. podpora VM)

Jak dál?

Skoro tři roky vývoje FreeNAS Corral byly zahozeny. Všem je doporučeno provést downgrade zpět na verzi 9.10.

Na stránkách projektu již není ke stažení Correl verze.

Migrace na starší verzi není zajištěna a vzhledem k úplně odlišným konfiguračním souborům se neplánuje implementace automatické migrace (slovy vývojářů : FreeNAS je open source projekt s volně dostupnými zdrojovými kódy, nikomu nebráníme to implementovat, my to dělat nebudeme).

Manuální migrační proces je popsán zde : FAQ: Migrating from FreeNAS Corral to FreeNAS 9.10 / 11.

Kdo si dal tu práci a zrušil Jaily a přešel na Corral a Docker, má smůlu, vše bude muset znovu ručně zpátky přemigrovat, nebo počkat na podporu VM a migrovat do VM.

Ten, kdo provedl migraci do KVM, by měl počkat na FreeNAS 11, který podporu KVM dostane.

Závěr

Čumím jak puk, nemohu tomu stále uvěřit a osobně čekám na stable 11, aktuálně je venku FreeNAS 11.0-RC s podporou VM (KVM) a přepracovaným UI.

Pravdou ovšem je, že mně trápí tři věci na Corralu, jednou je divně se chovající Veeam backup (skoro to i vypadá časově na dobu, kdy byl proveden upgrade na Corral) a druhým problémem je to, že Start/Stop/Restart VM způsobí, že FreeNAS přetočí síťovky a celý server je na síti 30s nedostupný. Poslední chybou to, že pokud mám nastaveno na síťovce MTU 9000, tak VM nesputím, nebo když spustím, tak v ní není ethernet, protože se snaží nastavit MTU na 1500 v bridgi s MTU 9000 a nejde to obejít.

Všem kdo neupgradovali na FreeNAS 10 tímto gratuluji. Těm, co upgradovali a nedělali skoro žádné změny a nechali si snapshot se starší verzí FreeNAS, přeji, aby downgrade proběhl bez problémů. Těm, co si snapshot nenechali, nebo dělali hodně změn (vytvářeli datasety, upgradovali pool apod.), s těmi prosím soucítím a nezávidím jim nevratnou slepou uličku :-/.

