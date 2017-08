×

Společnost SUSE slavící 25 let od svého vzniku zveřejnila na YouTube svou parodii na seriál Game of Thrones (Hra o trůny). Při této příležitosti lze připomenout parodii Game of Codes od pořadatelů konference JavaZone 2014.

Příspěvek na blogu společnosti Positive Technologies informuje, že jejich výzkumný tým prozkoumal vnitřní architekturu Intel Management Engine (ME) 11 a našel způsob, jak Management Engine zakázat. K nalezení položky reserve_hap, pomocí které lze ME zakázat, použili svůj nástroj unME11 (Intel ME 11.x Firmware Images Unpacker). Pracuje se na možnosti zakázat ME přímo z nástroje me_cleaner určeného k odstranění podpory ME .

Dnes končí přihlašování přednášek a workshopů na LinuxDays 2017 . Do 10. září lze přednášky a workshopy přihlásit na OpenAlt 2017 . Do 30. září na OSS víkend Košice .

First level support - už mi z toho jebe

30.8. 20:42 | plky

Možná brouk, možná pytlík

Jednou to přijít muselo, dlouho jsem si říkal, kdy mi z toho hrábne.

V dřívějším blogu z roku 2014 jsem psal, co vše v jobu dělám/spravuji/navrhuji

Mno, tak to už neplatí, k tomu seznamu přibyly další věci. Namátkou Citrix, dvounodový NetApp storage, všechny ESXi pod vCenter, Veeam, vlastní IKEv2 řešení pro klienty a zase o něco více Oracle a nově jsem rozjel Sharepoint. Člověk by si mohl říci, že s tím ESXi se situace musela z předchozího řešení zlepšit, ale zatím to bylo více práce. Prostě musel jsem řešit problémy nově vzniklé novým řešením. Prostě tak, jak to bývá vždy, když se něco nasazuje.

A k tomu všemu stále jedu first level support. Jsme čtyři s tím, že kucí jsou tak nějak pode mnou. Snažím se toho čím dál víc na ně házet z first level supportu, ale dost často to nejde. Ať už jsou sami zaneprázdněni, nebo jsou na výjezdu, či prostě ještě v dané problematice nejsou zaškoleni a teprve je to čeká. Pak jsou tu případy, kdy je to vyloženě prkotina a přesměrování hovoru a vysvětlování mi zabere víc času, než vyřešení problému.

Situace se horší ...

Dřív mně nic nerozhodilo, po cca 6 letech jsem už nějak cítil, že nejsem tak klidný a vyrovnaný jako dřív, ale stále dosti humoru. Mno, po skoro 12 letech můžu říci, že se začínám přibližovat k hranici.

Samozřejmě prvotní problémy jsou dva, jedním z nich je, že toho mám hodně i mimo HP. A to jak za many, tak v privátu. Druhým problémem asi je, že jsem letos ještě neměl dovolenou, takže počítám, že se to zlepší se 14 dny tvrdé makačky na baráku, kde mi to kladívko v ruce z hlavy všechno vymlátí. Další důvod asi bude press poslední doby, kdy jsem občas s něčím pozadu.

Závěr

Mno a to jest vše, prostě občas jen tiše závidím kamarádům, že jsou zahrabaný v serverovně a řeší jen backend bez uživatelů a samozřejmě obdivuji starší kolegy, že to stále drží a jsou v pohodě. A jak jste na tom vy?

Komentáře

Zdar MaxPS: vyhoření zatím nehrozí, prostoru ještě hafec :).

30.8. 21:36 Xerces

Re: First level support - už mi z toho jebe 30.8. 21:36 XercesRe: First level support - už mi z toho jebe

včera 01:02 Cabrón

Re: First level support - už mi z toho jebe včera 01:02 CabrónRe: First level support - už mi z toho jebe

včera 02:08

Re: First level support - už mi z toho jebe včera 02:08 Bedňa | skóre: 33 | blog: Žumpa | HorňanyRe: First level support - už mi z toho jebe

včera 07:18

Re: First level support - už mi z toho jebe včera 07:18 skunkOS | skóre: 25 | blog: Tak nějak Re: First level support - už mi z toho jebe

včera 10:25 Tom

Re: First level support - už mi z toho jebe včera 10:25 TomRe: First level support - už mi z toho jebe

včera 14:20

Re: First level support - už mi z toho jebe včera 14:20 pavlix | skóre: 54 | blog: pavlix Re: First level support - už mi z toho jebe

včera 18:07

Re: First level support - už mi z toho jebe včera 18:07 PetrHL | skóre: 16 | blog: petr_h | NeratoviceRe: First level support - už mi z toho jebe

včera 19:22 Petr

Re: First level support - už mi z toho jebe včera 19:22 PetrRe: First level support - už mi z toho jebe

