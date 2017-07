×

Taky dlhsi skriptik pre Porteus, ktoreho cielom je kontrolovat priecinky s modulmy a ak dojde k zmene tak spusti halt systemu, taktiez funkcia repair ktora s pripojeneho USB kluca dokaze obnovit moduly ak je Porteus nainstalovany na pevnom disku.

#!/bin/sh # porteusGuard - porteus directory guard # # Copyright (c) 2017 Veselovsky lukves at gmail.com # This software is licensed under the GPL v2 or later. ### BEGIN INIT INFO # Provides: porteusGuard # Required-Start: # Required-Stop: # Default-Start: 2 3 4 5 # Default-Stop: 0 1 6 # Short-Description: porteusGuard start/stop script # Description: Initialize porteusGuard ### END INIT INFO MD=$(md5sum /etc/rc.d/rc.porteusGuard) # if is pluged in to /dev/sdb1 USB thumb than # this funcion make diff of base folders and repair modules # with copying original not touched modules # from USB to disk # in the future i want mount ISO and repair modules from network repair_base() { # test and repair for a in `find /mnt/sdb1/porteus/base -maxdepth 1 -type f | sed '1d'`; do b=${a##*/} echo "testing file $b" A=$(md5sum "/mnt/sda1/porteus/base/"${b} | cut -d ' ' -f 1) B=$(md5sum "/mnt/sdb1/porteus/base/"${b} | cut -d ' ' -f 1) if [ "$A" = "$B" ]; then echo "file ${b} OK" else printf "refresh file ${b}" cp /mnt/sdb1/porteus/base/${b} /mnt/sda1/porteus/base/${b} chmod 644 /mnt/sda1/porteus/base/${b} printf "OK

" fi done } repair_modules() { # test and repair for a in `find /mnt/sdb1/porteus/modules -maxdepth 1 -type f | sed '1d'`; do b=${a##*/} echo "testing file $b" A=$(md5sum "/mnt/sda1/porteus/modules/"${b} | cut -d ' ' -f 1) B=$(md5sum "/mnt/sdb1/porteus/modules/"${b} | cut -d ' ' -f 1) if [ "$A" = "$B" ]; then echo "file ${b} OK" else printf "refresh file ${b}" cp /mnt/sdb1/porteus/modules/${b} /mnt/sda1/porteus/modules/${b} chmod 644 /mnt/sda1/porteus/modules/${b} printf "OK

" fi done } repair_optional() { # test and repair for a in `find /mnt/sdb1/porteus/optional -maxdepth 1 -type f | sed '1d'`; do b=${a##*/} echo "testing file $b" A=$(md5sum "/mnt/sda1/porteus/optional/"${b} | cut -d ' ' -f 1) B=$(md5sum "/mnt/sdb1/porteus/optional/"${b} | cut -d ' ' -f 1) if [ "$A" = "$B" ]; then echo "file ${b} OK" else printf "refresh file ${b}" cp /mnt/sdb1/porteus/optional/${b} /mnt/sda1/porteus/optional/${b} chmod 644 /mnt/sda1/porteus/optional/${b} printf "OK

" fi done } # # all tests # # Try n^x and when files changed in base,modules,optional, # or /bin then do halt. disconnect wlan0 a eth0, too.. # # this utility create a 128m ramdisk for store # listing files # prepare_all_tests() { declare -i TIME TIME=1 i=0 mkdir /mnt/ramdisk mount -t tmpfs -o size=128m tmpfs /mnt/ramdisk ls -l /bin > /mnt/ramdisk/root.lst ls -l /mnt/sda1/porteus/base > /mnt/ramdisk/base.lst ls -l /mnt/sda1/porteus/modules > /mnt/ramdisk/modules.lst ls -l /mnt/sda1/porteus/optional > /mnt/ramdisk/opt.lst while [ 1 ]; do # selftest RD=$(md5sum /etc/rc.d/rc.porteusGuard) if [ "$MD" = "$RD" ]; then echo "porteusGuard OK - nothing changed" else echo "RC SCRIPT CHANGED!!!" ifconfig eth0 down ifconfig wlan0 down rm /mnt/ramdisk/*.lst umount /mnt/ramdisk rmdir /mnt/ramdisk echo "RC SCRIPT" > /var/log/porteusGuard-$i shutdown -h now fi # test for root ls -l /bin > /mnt/ramdisk/root2.lst diff /mnt/ramdisk/root.lst /mnt/ramdisk/root2.lst if [ $? -ne 0 ]; then echo "FILES IN ROOT ARE CHANGED" echo "GOES SHUTDOWN!!!" ifconfig eth0 down ifconfig wlan0 down rm /mnt/ramdisk/*.* umount /mnt/ramdisk rmdir /mnt/ramdisk echo "Files in Root" > /var/log/porteusGuard-$i shutdown -h now else echo "porteusGuard root OK - nothing changed" let i=0 fi # test in base folder ls -l /mnt/sda1/porteus/base > /mnt/ramdisk/base2.lst diff /mnt/ramdisk/base.lst /mnt/ramdisk/base2.lst if [ $? -ne 0 ]; then echo "FILES IN base ARE CHANGED" echo "GOES SHUTDOWN!!!" ifconfig eth0 down ifconfig wlan0 down rm /mnt/ramdisk/*.* umount /mnt/ramdisk rmdir /mnt/ramdisk echo "Files in base" > /var/log/porteusGuard-$i shutdown -h now else echo "porteusGuard base OK - nothing changed" let i=0 fi # test in modules folder ls -l /mnt/sda1/porteus/modules > /mnt/ramdisk/modules2.lst diff /mnt/ramdisk/modules.lst /mnt/ramdisk/modules2.lst if [ $? -ne 0 ]; then echo "FILES IN modules ARE CHANGED" echo "GOES SHUTDOWN!!!" ifconfig eth0 down ifconfig wlan0 down rm /mnt/ramdisk/*.* umount /mnt/ramdisk rmdir /mnt/ramdisk echo "Files in modules" > /var/log/porteusGuard-$i shutdown -h now else echo "porteusGuard modules OK - nothing changed" let i=0 fi # test in base folder ls -l /mnt/sda1/porteus/optional > /mnt/ramdisk/opt2.lst diff /mnt/ramdisk/opt.lst /mnt/ramdisk/opt2.lst if [ $? -ne 0 ]; then echo "FILES IN base ARE CHANGED" echo "GOES SHUTDOWN!!!" ifconfig eth0 down ifconfig wlan0 down rm /mnt/ramdisk/*.* umount /mnt/ramdisk rmdir /mnt/ramdisk echo "Files in optional" > /var/log/porteusGuard-$i shutdown -h now else echo "porteusGuard optional OK - nothing changed" let i=0 fi sleep $TIME; done # echo $i } case "$1" in status) cat /etc/porteus-version ;; repairbase) repair_base ;; repairmod) repair_modules ;; repairopt) repair_optional ;; repair) repair_base repair_modules repair_optional ;; stop) rm /mnt/ramdisk/*.* umount /mnt/ramdisk rmdir /mnt/ramdisk ;; start|\ restart|\ force-reload) prepare_all_tests & ;; *) echo "Usage: $0 start|repair|repairbase|repairmod|repairopt|stop|restart|force-reload|status" 1>&2 exit 3 ;; esac exit 0

