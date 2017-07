×

Banana Pro + A20

včera 22:49 | Přečteno: 70×

Takze ako vzdy kedze neoplyvam velkou vyrecnostou a moje zapisky su dost strohe a az podozrivo sa podobaju akoby to pisal nejaky boot ale k veci davam sem skript na skompilovanie fbturbo ovladaca pre dosku Banana Pro s A20. Mozno sa hodi mne neskor pripadne niekomu.

# Required tools for compile all thinks: apt-get install git build-essential autoconf automake libtool # Required tools for Mali X11, and so.. apt-get install xutils-dev xorg-dev x11proto-dri2-dev libltdl-dev libx11-dev libxext-dev libdrm-dev x11proto-dri2-dev libxfixes-dev # Required tools for create a Desbian package: apt-get install debhelper dh-autoreconf fakeroot pkg-config # Download UMP: git clone https://github.com/linux-sunxi/libump.git cd libump # Build UMP package: dpkg-buildpackage -b # alternative, custom build, not deb pkg: # autoreconf -i # ./configure --prefix=/usr # make # make install # and Install It: dpkg -i ../libump_*.deb # Download Mali userspace driver: git clone --recursive https://github.com/linux-sunxi/sunxi-mali.git cd sunxi-mali # Configure It make config # like this: # rm -f config.mk # make config.mk # make[1]: Entering directory `/home/libv/sunxi/sunxi-mali' # make -f Makefile.config # ABI="armhf" (Detected) # VERSION="r3p0" (Detected) # EGL_TYPE="x11" (Detected) # make[2]: Entering directory `/home/libv/sunxi/sunxi-mali' # echo "MALI_VERSION ?= r3p0" > config.mk # echo "MALI_LIBS_ABI ?= armhf" >> config.mk # echo "MALI_EGL_TYPE ?= x11" >> config.mk # make[2]: Leaving directory `/home/libv/sunxi/sunxi-mali' # make[1]: Leaving directory `/home/libv/sunxi/sunxi-mali' # Download Requiered driver git clone https://github.com/robclark/libdri2 cd libdri2 ./autogen.sh ./configure --prefix=/usr make make install ldconfig # There will be maybe pitfalls, and todo how fix it: WARRNING MAKE BACKUP OF FILES AND YOU MUST KNOW WHAT ARE YOU DOING!!! mv /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/mesa-egl/ /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/.mesa-egl/ ln -s /usr/lib/libMali.so /usr/lib/libGLESv2.so mkdir /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/mesa-egl-BACKUP mv /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libEGL* /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libGLES* /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/mesa-egl-BACKUP ... # add some rules to udev: KERNEL=="mali", MODE="0660", GROUP="video" KERNEL=="ump", MODE="0660", GROUP="video" # Clone repo of fbturbo git clone -b 0.4.0 https://github.com/ssvb/xf86-video-fbturbo.git cd xf86-video-fbturbo autoreconf -vi ./configure --prefix=/usr make make install cp /usr/share/X11/xorg.conf.d/99-sunxifb.conf /etc/X11/xorg.conf # Xorg evice" Identifier "FBDEV 0" Driver "fbturbo" Option "fbdev" "/dev/fb0" EndSection Section "Device" Identifier "FBDEV 1" Driver "fbturbo" Option "fbdev" "/dev/fb1" EndSection Section "Screen" Identifier "VGA" Device "FBDEV 0" Monitor "Monitor name 0" EndSection Section "Screen" Identifier "HDMI" Device "FBDEV 1" Monitor "Monitor name 1" EndSection Section "ServerLayout" Identifier "Default Layout" Screen 0 "VGA" Screen 1 "HDMI" RightOf "VGA" EndSection

