Tabletové skúsenosti pre ľahší život.

včera 21:22

No tak som podľahol aj ja čaru tabletov. Nie tento ktorý mám nie je prvý ale zatiaľ musim povedať že aj napriek tomu ze sa jedná o low end je celkom fajn a ujde.

Nad mojimi zaciatkami s tabletami sa môžem len pousmiať. Každopádne vždy lepšie ako to bolo keď som zacinal s Pc. Vždy som obdivoval prenosné zariadenia, svojho času som obdivoval diare casio, bol aj psion a neskôr aj staršie repasovane notebooky jednej dosť obľúbenej značky, no lenovo. Však vývoj nezastavia a aj ja som chcel skusit niečo nové. Začalo to keď som videl recenziu na google nexus. Nakoniec výber aj tak padol na smiešny Prestigio 2 jadrak a mal aj hdmi takže šlo poslať obraz aj na pripojenu tv. Skúsil som rôzne značky ale Prestigio tomu som dal ešte šancu v podobe Prestigio consula jej 8ka.. A nesmiem zabudnúť ani na imidzovy Asus memotab či ako sa to nazýva, vynikajúce spracovanie kvalitne plasty a intel procesor škoda že do toho nedali windows 8.1 ale to som si vynahradil iným skvostom lenovo miix 3 8 pouzival bu som ho dodnes kebyze sa nebol dosť nešťastnou náhodou rozbil a nedalo mi ho potom nerozbrat čo asi bol chybný krok, kedze naspet sa zložiť nedal. U tohto lenivá musim povedať že vnútro teda elektronika bola polepena páskami napevno proste bolo vidieť kvalitne prevedenie. Prestigio málo vnútornosti nie az tak pevne ale kvalita je všade však čo chcete od tabletu jeden plosak anapojene lcd.

Teraz mám huawey t3 zvolil som 7ku kedze 8 je už veľa na prenášanie ale ujde je to vždy viac než nejaký možno vecsi 5 mobil ktorý si aj tak nedáte do vrecka lebo je veľký.

Vadí mi len to že nemá 3g teda simku ale na to sú asi skôr phablety čo je už úplne niečo iné.

Čo mi ostalo sú 2 ssd disky ktoré som si naformatoval na fat32 partisnu a cez ext napájaný dock si ich viem pripojiť ako záložné k tabletu. To len tak pomimo tu pisem, takú vychytávku a nehovoriac o ext audio systéme za pár korún s bluetooth audio podporou.

Chcelo by to ešte ak by vedel niekto poradiť či existuje nejaká mala skrinka k tv aby sa dal poslať z tabletu film na tv. Nie čo som vygooglil nejaký chromecast. Ak vie niekto napísať niečo okolo toho a poradí mi tak usetri jednému človeku zbytočne trapenie hľadaním niečoho čo už všetci vedia.

dnes 06:03 Tomáš

