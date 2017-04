×

Po 10 letech, Red Hat Enterprise Linuxu 5 byl vydán v březnu 2007 , skončila podpora Red Hat Enterprise Linuxu 5 a na něm založených klonů CentOS 5 a Scientific Linux 5. Zákazníci Red Hatu mohou využít ještě tříleté rozšířené podpory do 30. listopadu 2020.

Byla vydána alfa verze Fedory 26 ( ChangeSet ). Ke stažení je Workstation , Server , Atomic , Spiny i Laby . Stáhnout lze také verze pro počítače založené na ARM . Dle plánu by beta verze měla vyjít 30. května. Vydání Fedory 26 je plánováno na 27. června 2017.

Je to tak. Padesátá konference EurOpen je připravena. Na programu jsou IoT, satelity, cloudy a včely. Fakt. Zveřejněn byl program ( pdf ) a spuštěno přihlášování .

Recenze auta

Pro zabavení zdejšího publika si dnes dáme recenzi auta. Poněkud více rozeberu, kde udělali inženýři ve Francii chyby. Možná se to bude hodit někomu, kdo chce koupit ojetinu.

Recenzovaný kousek je Citroen C4 Grand Picasso. Někdy je označován též jako C4 Grand nebo jenom Grand. Tento model se vyráběl někdy od roku 2006. Koupili jsme ho v roce 2012. V roce 2013 pak tento model prodělal po delší době facelift, ale spíš to je úplně jiné auto. Možná se o něm ještě zmíním.

Cena a výbavy

Pokud chcete vidět nějaké obrázky, tak zkuste recenze tady nebo tady (druhá recenze nemá volant na správné straně). Oproti odkazovaným vozům mám manuální převodovku, takže místo přihrádky na kafe uprostřed mám řadicí páku.Začnu netradičně ceníkem. V základní nabídce byly 3 sady výbav, přičemž tehdy měli nějakou akci, že k prostřední výbavě měli pár doplňků "zdarma". Docela se nám to hodilo, takže jsme skončili u střední výbavy. Myslím, že to pokrylo naše požadavky. Zejména byl přítomný tempomat a bluetooth handsfree. Ostatní jsme brali jako příjemné vylepšení (třeba stolečky pro cestující ve druhé řadě).

Pokud jde o motory, nejlevnější byl benzínový motor 1.6 l. Přeplňovaný Diesel 1.6 l byl o 60.000 Kč dražší. Cenu většího Dieselu si nepamatuji, ale nejspíš byl ještě o pár desítek tisíc dražší. Přeplňovaný benzín 1.6 l byl nejspíš srovnatelný s Dieselovým motorem, ale už si to nepamatuji přesně. Konkurenti měli menší rozdíly v cenách, z čehož usuzuji, že Citroen cenu benzínu trošku podsekl, aby to líp vypadalo v ceníku. Mně se to zrovna hodilo.

První dojmy

Nejlevnější v nabídce byl tedy atmosferický benzínový motor a nejnižší výbava, za 364.000 Kč, s Dieselovým motorem úměrně dražší, viz výše. Prostřední výbava pak byla za 404.000 Kč. Nějakou takovou cenu jsme za auto i zaplatili.Na první pohled je auto obrovské. Jak zvenku, tak zevnitř. Částečně je náhradou a konkurencí pro model C8, který se sice ještě chvíli vyráběl souběžně, ale minimálně v české republice to zabalil docela brzo.

Posez je poněkud zvýšený, karoserie je příkladně prosklená, takže z auta je vynikající výhled. V praxi to trochu kazí masivní B-sloupek.

Přední sedadla jsou posazená daleko od sebe, takže mezi sedačkami je velký kus místa. Dokonce se tam dá dát lednička (je/byla v ceníku, ale nikdy jsem ji neviděl). Kdo při řazení rád zavadí o koleno spolujezdkyně, má smůlu. Dokonce je problém na koleno spolujezdkyně vůbec dosáhnout. Sedáky jsou dostatečně dlouhé, sedadla jsou vybavena loketními opěrkami (ale tuším, že ne v nejnižší výbavě). Boční vedení je trochu horší.

Druhá řada sedadel se skládá ze 3 samostatných sedadel stejné šířky. Jsou trošku menší, než sedadla první řady. Na všech sedadlech je ISO fix. Někde píšou, že jsou stejné, ale konstrukčně je každé jiné, nedají se zaměnit. Vejdou se na ně 3 dětské sedačky vedle sebe. Ale počítejte s tím, že mezi sedačkami je špatný přístup k zapínání bezpečnostních pásů.

Motor

Třetí řada sedadel je spíš nouzová, ale dětmi oblíbená. V prostoru pro nohy zavozí příčná výztuha.S ohledem na malý roční nájezd jsme chtěli atmosferický benzínový motor. Původně byly k dispozici motory 1.6 a 1.8 litru. Větší motor stáhli z nabídky, takže v roce 2012 jsem neměl na výběr a zbyl jenom 1.6 l. Prý ho pro Citroen vyvíjelo BMW. Motor má proměnné časování ventilů a když člověk hodně chce, tak při plném plynu a vyšších otáčkách slyší náznak zvuku BMW. Po faceliftu atmosferické motory z nabídky zmizely.

Výhody motoru budou poměrně stručné. Je docela lehký a malý, takže člověk by věřil, že běžné opravy se dají udělat bez vytáhnutí motoru a gynekologického náčiní. Zatím byl spolehlivý. Vždy nastartoval a jen 2x to nebylo na 1. pokus (nastartoval na druhý a ještě z toho podezírám nekvalitní benzín).

Hlavní nevýhodou je, že na toto auto je slabý. V kombinací s elektronickým plynovým pedálem je reakce na plyn veškerá žádná, obzvlášť při jízdě do kopce. Mám podezření, že tam elektronika dělá nějaké ošklivé kejkle, protože po sešlápnutí pedálu se neděje nic, po pár sekundách se motor nějak sebere a auto začne zrychlovat. Do 3 tisíc otáček je motor docela marný, ale pak se probudí a už docela jede.

Člověk musí při jízdě hodně přemýšlet, aby se nedostal do nebezpečné situace v důsledku slabé akcelerace. Na druhou stranu v běžném provozu nejsem žádná brzda pokroku, a to se snažím motor nepřepínat.

Převodovka je k tomuto motoru pouze 5stupňová. Je to docela škoda, protože na dálnici šestka docela chybí. Při 120 km/h (tachometrových) točí motor přes 3500 otáček.

Karoserie

Dlouhodobou spotřebu mám kolem 8,5 l/km. Vzhledem k příčnému průřezu vozidla a absenci šestky mi to přijde jako normální hodnota. Ale to jezdím rozvážně a na dálnici většinou i pomalu (120 km/h, je to pohodlné). Při některých tankováních jsem se dostal i nad 10 litrů (zima, s rakví na střeše). Svůj podíl na tom asi má i chybějící šestka. Na druhou stranu, někdy jsem se dostal i na 7.5 l (okreska s plynul7m provozem). Nádrž je 60litrová. Dojezd je kolem 600 km na nádrž, pak začne blikat hladové oko. S hladovým okem se dá podle mých odhadů najet ještě 100 km (tj. celkem 700 km), ale vždycky jsem vyměkl a natankoval dřív. Nejvíc jsem zatím tankoval najednou asi 53 litrů.Jak bylo řečeno, karoserie je skvěle prosklená. V kombinaci se zvýšeným posezem nemám pocit, že sedím v tanku (jako v některých jiných autech). Masivní B-sloupek vadí zejména na křižovatkách. Musím se víc naklánět, abych viděl.

Dveře mají nepříjemné ostré rohy. Nemají zakulacené, ale opravdu ostré rohy. Nebezpečné je to hlavně u předních dveří, kde je jeden takový roh ve výši hlavy dítěte (sklo je kratší, než dveře). Zadní dveře mají ostré rohy sice nahoře, ale zase to vadí při manipulaci s něčím na střeše (to si většinou otevřu zadní dveře a stoupnu si na práh).

Karoserie se dozadu zužuje. Podélníky (hagusy) jsou tedy vepředu dál od sebe, než vzadu. Používám příčníky Thule 127 cm, ale u předního jsem musel udělat lehký zásah kleštičkami, aby to vyšlo (i tak se musí nasadit na hagusy v půlce auta dopředu ho dostrkat). Délka 135 cm by pasovala bez problémů.

Přední sklo je vytažené vysoko nahoru. Výhoda je, že řidič vidí pod velkým úhlem nahoru, což se hodí zejména ve městě před semaforem. Jinak mi to nepřipadá jako nějaká extrémně skvělá věc. Sluneční clony musí být kvůli tomu posuvné, takže se nedá případná kamera schovat pod střechou auta. V létě přes tak velkou plochu paří slunce, v zimě se musí čistit velká plocha a na horní část skla dosáhne jen člověk vyšší postavy.

Přední sklo je zároveň daleko od řidiče. Docela mi to vyhovuje. Jediná nevýhoda je, že není moc dobré dávat na přední sklo držák na telefon (protože na něj člověk nedosáhne), ale na ten je dost místa vlevo od volantu.

Při pohledu vpřed řidič nevidí vlastní kapotu. Na to jsem si nezvykl. Při parkování zastavuji tak půl metru za autem přede mnou, v parkovacích domech zkouším popojíždět po centimetrech vpřed, dokud nenarazím do zdi nebo zábradlí. Jinak při jízdě to samozřejmě ničemu nevadí.

Jízdní vlastnosti

Karoserie je fakt vysoká. Nakládání čehokoliv na střechu je složité. Pokud jde o nakládání do střešního boxu, musím se postavit na práh zadních dveří nebo na zadní kolo. Při nakládání kol na střechu je dobré mít nosiče na kraji a stát vedle obrubníku (tj. před naložením druhého kola je třeba přeparkovat). Vyplatí se mít nosiče Thule, takové ty se zahnutým jedním ramenem, protože mají ovládání a zámek dole.O jízdních vlastnostech se toho moc napsat nedá. Vzhledem k ceně vozidla má tu nejjednodušší konstrukci podvozku. Podvozek bouchá, obzvlášť na příčných nerovnostech a každá nerovnost v zatáčce ho rozhodí. Je to prostě auto, které vás má odvézt do cíle, přičemž to není ani rychlé, ani zábavné. Po faceliftu je prý podvozek lepší.

Pracovní prostor řidiče

Pozitivní stránkou jsou přiměřeně široké pneumatiky. Šířka tuším 215 (asi mmm). Uzounké pneumatiky na malinkých autech mi vždy přišly směšné.Pracoviště řidiče má spoustu kontroverzních prvků.

Prvním z nich je pevný střed volantu. Podle mě to není nic proti ničemu, výhodou je, že ovládací prvky na volantu jsou vždy na stejném místě. Nicméně po facilitu je volant zase normální.

Řadicí páka na konzoli pod palubní deskou, tedy jako v dodávce. Mně to přijde pohodlné a navíc se netříští místo na podlaze (např. tam trvale vozím smotanou deku a nijak mi nezavazí). Děti rády tento prostor využívají k procházkám na přední sedadlo (pochopitelně ne za jízdy). Po facilitu je ale řadicí páka na podlaze.

Další záležitostí je displej uprostřed palubní desky. Řidič má před sebou jen kontrolky osvětlení, všechno ostatní je na displeji uprostřed. Považuji to za nepříliš dobrý nápad. Řidič podvědomě natáčí hlavu doprava. Věnuje víc pozornosti pravému okraji vozovky, což může být dobré ve městě, ale na volné silnici se o to míň věnuje situaci před sebou.

Navíc úplně chybí indikátor teploty vody v chladiči.

Rádio má audio vstup (jack 3,5 mm) a zásuvku USB, která se dá použít pro nabíjení telefonu. Bohužel s mou Xperií to nefunguje, ale třeba s Huawei zase jo. A ještě jedno bohužel - obojí výše jmenované je na podlaze mezi předními sedadly, jakoby to nemohli dát přímo na rádio. Dále je na podlaze zásuvka 12 V (proč zrovna tam!?), druhá je v kufru na levém podběhu. Mohlo by jich být víc.

Slabé chvilky designéra

Zajímavé také je, že v autě není popelník, ale zapalovač tam samozřejmě je. Tak nevím, na co si výrobce hraje.Pak tu máme pár záležitostí, ve kterých kvůli designu utrpěla funkčnost.

Celá palubní deska je katastrofa. Klimatizace se ovládá na panelu kdesi dole vlevo pod volantem. Normálně to bývá na středovém panelu, aby ji mohl ovládat i spolujezdec. Nevyhovuje mi, že se klimatizace nedá vypnout, buď topí, nebo chladí, ale nedá se přepnout jenom na větrák.

Sdružený ovladač všech oken je na řidičových dveřích, takže ho spolujezdec nemůže ovládat. Na stejném ovladači se dá nastavit sklápění zrcátek (jenom sklo, obal zůstává) při couvání. Ovladač má 3 polohy (levé-žádné-pravé). Není podsvětlené, musí se nahmatat, a nepříliš snadno se nastavuje do polohy uprostřed. Navíc se nedají sklopit obě zrcátka, což by se hodilo např. při couvání do příčného stání. Přitažením celého ovladače zrcátek se zavřou/otevřou zrcátka, což si musíte načíst v manuálu, na ovladači je popisek skoro neviditelný.

Otevírání nádrže a nastavení světel je na panelu kdesi u řidičových kolen. Tu nádrž bych prominul, tu otevírám ve stojícím autě, ale ten ovladač světel je prostě špatně. Kupodivu po facelitu je o kousek výš.

Ovládací prvky se omezují v podstatě na multifunkční volant a páčky po obou stranách. Vše je uděláno tak, aby volant zakryl piktogramy na páčkách a jiné důležité prvky (třeba vypnutí ESP). Dál mi vadí ovládání světel. V normálních autech je na palubce kulatý přepínač na normální světla a tlačítka na mlhovky. V Citroenu se všechno ovládá otočnými prstenci. Na "normální" světla má 4 polohy - vypnuto, automatika, manuál (obrysovky + světla). Poloha vypnuto u nás znamená denní svícení, denní světla se nedají vypnout (dá se v servisu změnit).

Mlhovky se ovládají druhým prstencem přesně naopak, než by člověk čekal po přečtení zákona. Nejdřív se zapnou přední, a pak zadní. Vypínají se v opačném pořadí. Nedá se jet jen se zadními mlhovkami.

Ovládání stěračů je na pravé páčce. Má několik a rychlostí a možnost automatiky (sensor deště), což nefunguje moc dobře. Když se zapnutými stěrači vypnete motor, tak po nastartování už nestírají, musíte nejdřív pohnout páčkou. Klasická programátorská chyba.

Odkládací plochy

Zadní stěrač má vlastní ovládání, ale při zařazení zpátečky a zapnutých předních stěračích, zadní stěrač provede jeden cyklus. To se mi nelíbí, neb zadní stěrač může být přimrzlý a poškodilo by se tím stírátko.Tato sekce volně navazuje na předchozí. Auto má papírově spoustu odkládacích míst, ale špatně tvarovaných a ještě hůř rozmístěných.

V předních dveřích jsou obrovské kapsy. Vešla by se tam i Amigova kočka i s pelíškem. Ale jakmile zavřete dveře, je k nim docela omezený přístup.

Před řidičem i spolujezdcem jsou obrovská víka odkládacích schránek. Ale celý prostor je poněkud mělký a nevhodně rozdělený přepážkami. Jablko se tam možná na výšku vejde, ale nesmí být moc velké. Navíc se člověk musí hodně nahnout dopředu, aby do nich dosáhl. Po facilitu schránky zmizely.

Před spolujezdcem je ještě klimatizovaná (tj. vede tam výdech z klimatizace, v létě tedy chladí) schránka. Ve dveřích schránky jsou ještě odkládací prostory na brýle. Při otevření dvířka narazí do kolen spolujezdce. Tácek se zákusky se do schránky dá vložit docela těžko, dveře se totiž nedají moc otevřít.

Další odkládací plocha je kolem řadící páky, ale je tak blbě tvarovaná, že se hodí maximálně na pár mincí. Něco se dá možná položit před display na palubní desce, ale pak tam ta věc bude cestovat při každém zatočení, protože tam je tvrdý plast a klouže.

Kufr

Komické je, že do žádné schránky se dobře nevejde návod k používání vozidla. Tolik asi k tomu, čím v Citroenu přemýšleli.Kufr je na první pohled obrovský, ale při střízlivém pohledu je nutno uznat, že až tak obrovský není. Plocha je sice obrovská, ale kufr má základnu výš kvůli sedačkám složeným do podlahy. Mně výška vyhovuje, ale menší postavě by možná nemusela. Podlaha kufru je asi centimetr nad horní hranou nárazníku, takže v podstatě bez jakékoliv hrany. Nakládaní čehokoliv je tak velice komfortní, stejně jako nazouvání lyžařských bot.

Kvůli obsesi vycpat všechno plastem, kufr postrádá jakákoliv zákoutí, kam se dají schovat drobnosti jako povinná výbava, flaška s olejem, rukavice, lopatka apod. Leží tedy volně v kufru. Něco se dá schovat ke složeným sedačkám, ale při rozložení se to musí zase přemisťovat. Pokud se zrovna nepožívají sedačky v kufru, dá se hodně věcí nacpat mezi sedačky 2. řady a zmiňovanou příčnou výztuhu.

Rezerva (bohužel neplnohodnotná) je pod kufrem, zavěšená zespodu vozidla. Spouští se otáčením šroubu v kufru. Bohužel k tomuto úkonu se musí pravá sedačka vytáhnout z podlahy. Při schované sedačce to nevychází asi o centimetr. Situace je o to komičtější, že rezerva visí na lanku, které jde přes kladku k tomu šroubu, takže posunutí kamkoliv by nebyl problém.

Kufr je tak široký, že se do něj přesně NEvejde paleta. V nejužším místě (mezi podběhy) je šířka 117 cm, paleta má 120 cm. Do podobně velkého Berlinga se vejde.

Další postřehy

Po sklopení sedadel vzniká rovná plocha dlouhá asi 2 metry, dá se tedy přespat ve dvou lidech.Otvor do nádrže je vlevo. Takových aut je menšina, proto u pumpy je většinou volný ten správný stojan. Palec nahoru.

Zadní světla jsou umístěna svisle na těle vozidla, tedy ne na dveřích (podobně to má Volvo). Nemají žádné designové vychytávky, prostě sloupek světel. Hodnotím to jako hodně dobré řešení. Po facilitu světla změnila tvar a jsou na dveřích.

Tempomat je docela příjemný. Nesnaží se za každou cenu hned dostat na požadovanou rychlost. Strpí odchylku tak o 2 km/h a plynule dojede na požadovanou rychlost. Při větší odchylce už ale reaguje rychle a razantně přidá nebo ubere plyn.

Auto strašně rádo píská -- když je málo benzínu, při nepřipoutaných pasažérech na předních sedadlech, při rozepnutí pásu v průběhu jízdy, při nedovřených dveřích, při otevření dveří když není zapnuta ruční brzda. Často mi pípá při popojíždění po parkovišti, nedá se to vypnout (co jsem zkoumal diskuse, tak nejjednodušší řešení je koupit si stejnou karabinu, jako je na pásu, a ucpat jím příslušný zámek pásu).

Elektrická parkovací brzda je návyková. Po vypnutí motoru se sama zabrzdí, při rozjezdu se sama odbrzdí. Vše plynule. Je to trochu pro ženské, ale přiznám se, že jsem si na to zvykl a vzhledem k jízdním (ne)vlastnostem mi to i vyhovuje. Nevýhoda je, že bez klíče se nedá odbrzdit (ono se dá, ale je to nouzové řešení). O nějakém řádění na sněhu taky nemůže být řeč.

Závěr

Závěsné zařízení se dá namontovat s 13pinovou zásuvkou. Hodí se to, pokud tam vozíte nosiče na kola. Všechny nosiče na kouli mají 13pinový konektor na elektriku.Citroen C4 Grand Picasso je velké auto, které postrádá zábavné vlastnosti některých menších aut. Oceníte ho, pokud potřebujete převážet větší množství lidí a zavazadel. Taky je vhodné pro osoby s horší pohyblivostí (ale takových aut je hodně). Na blbnutí to moc není.

Se zážehovým motorem 1.6l to není žádný rychlík a pokud pravidelně jezdíte dlouhé trasy, raději se poohlédněte po něčem silnějším.

Komentáře

Můj kus byl zatím spolehlivý, v podstatě bez závad.

