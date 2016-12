×

Od 27. do 30. 12. se bude v Hamburku konat konference Chaos Communication Congress zaměřená především na počítačovou bezpečnost. Pro ty, kteří se nezúčastní, se na různých místech po světě pořádají setkání Congress Everywhere. Přijďte se i vy podívat na přenos z konference a popovídat si o prezentovaných i dalších tématech do pražského hackerspace brmlab.

The Document Foundation představila koncept MUFFIN (My User Friendly & Flexible INterface). Jedná se o 4 uživatelská rozhraní LibreOffice. Uživatel si bude moci vybrat to své pravděpodobně již ve verzi LibreOffice 5.3. Ukázka rozhraní Notebook Bar ( Ribbon , Pás karet ) také na blogu designérů LibreOffice.

Black Friday po česku :-)

25.11. 23:27 | Přečteno: 1785× | Tak todleto musí pobavit všechny Linuxáky

Letošní black friday v CZ mě opravdu pobavilo. Přišel jsem na tajný algoritmus, kterým to celé funguje:

foreach $product(@products)( my $old_price = $product{price}; $product{price} = $old_price * 1.2; $product{show_old_strike_through_price} = $old_price * 2; $product{sale_active} = 1; $product{big_red_star} = 1; $product{flashing} = 1; } # Tak jelita, pojdte nakupovat push_to_shop(@products);

Opravdu jsem nenašel ani jednu slevu, která by stála za řeč. Naopak produkty, jejichž ceny sleduju, šly dnes celkem často nahoru. Ale hodnotím to pozitivně. Pokud to majitelé shopů takto chtějí udělat, jsem rád, že na to mají právo. Pokud někdo nakupoval, má nové věci a majitelé shopů zase své prašule.

Hodnocení: 89 % špatné • dobré

Komentáře

Vložit další komentář

26.11. 08:40

Re: Black Friday po česku :-) 26.11. 08:40 Max | skóre: 64 | blog: Max_Devaine Re: Black Friday po česku :-)

26.11. 14:39

Re: Black Friday po česku :-) 26.11. 14:39 pavlix | skóre: 53 | blog: pavlix Re: Black Friday po česku :-)

26.11. 14:40 neodin

Re: Black Friday po česku :-) 26.11. 14:40 neodinRe: Black Friday po česku :-)

26.11. 23:30

Re: Black Friday po česku :-) 26.11. 23:30 pc2005 | skóre: 32 | blog: GardenOfEdenConfiguration | liberecRe: Black Friday po česku :-)

27.11. 18:00 JE

Re: Black Friday po česku :-) 27.11. 18:00 JERe: Black Friday po česku :-)

28.11. 19:58 Jardík

Re: Black Friday po česku :-) 28.11. 19:58 JardíkRe: Black Friday po česku :-)

Založit nové vlákno • Nahoru