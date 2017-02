×

Jak se stát živnostníkem (2017) - díl 1 - konec v práci

V tomto blogovém seriálku si stručně a pro informatiky popíšeme, jak se stát živnostníkem, které instituce obchodit a co je všechno nutné pro to, aby člověk mohl reálně vystavit fakturu. Kromě tohoto minima přidám i pár rad okolo. Ke každému kroku doplníme i míru složitosti - od 1 (jednoduché) do 5 (doporučena pomoc specialisty).

Disclaimer: Nejsem žádný právník ani specialista na podávání výpovědí, pokud jsou některé pasáže nepravdivé nebo zavádějící, byli jste varováni! Ale pokusím se je opravovat.

Výpověď - obtížnost 1

Nebudeme předpokládat, že živnostník jde rvonou ze školy a začněme pěkně od začátku - nejdřív je potřeba dát výpověď. Míra složitosti je dle mého cca 1 - samotná tvorba a podání je jednoduchá, ale můžou se vyskytnout problémy, které mají vlastní složitosti. Podání výpovědi samotné je jednostranná záležitost, zaměstnavatel nemůže výpověd nepřijmout a nemůže s tím dělat nic jiného, než podkuřovat zaměstnanci, aby výpověď stáhnul. Výpověď je možno podat buď osobně, nebo poštou. Poštou se zašle doporučeně na adresu zaměstnavatele, při osobním podání je dobré mít dvě kopie a nechat si jednu potvrdit jako "přijato". Nemusí ji přijímat majitel, stačí libovolná dostatečně zodpovědná osoba - nadřízený, personální, sekretariát apod. Pokud očekávám problémy "my jsme nic nepřijali, pořád pro nás dřeš", tak doporučuji poslat poštou, ale přijde mi férovější přijít si popovídat osobně - obzvlášť pokud chci mít zaměstnavatele jako budoucího zákazníka. Výpověď by měla obsahovat den podání výpovědi a je dobré rovnou v ní "spočítat" i datum konce pracovního poměru.

Pokud se domluvíte na stažení výpovědi, tak se prostě rozthá ten papír a nic se nestalo - podání výpovědi se nikam nehlásí (obtížnost opět 1). Pokud nedojde ke stažení, běží výpovědní lhůta specifikovaná v pracovní smlouvě a ideálně zmíněná i ve výpovědi. Ta je obvykle dva nebo tři měsíce a počítá se od prvního dne následujícího měsíce. Pokud se obě strany dohodnou, může být výpovědní lhůta zkrácena nebo prodloužena - pak vzniká nový dokument, něco jako "Dohoda o ukončení pracovního poměru" a musí být potvrzena zaměstancem i zaměstnavatelem - tzn. není to jednostranný akt jako podání výpovědi. Obtížnost 1 - buď se dohodnete, nebo ne.

Konkurenční doložka - obtížnost 5 (!)

Pokud má zaměstnanec ve smlouvě tzv. "konkurenční doložku" (a tady přichází komplikace!), měla by výpověď obsahovat i informaci, jak s ní bude naloženo. Konkurenční doložka je formulace typu "zaměstnanec nebude pracovat minimálně rok od ukončení pracovního poměru pro konkurenci nebo jako konkurence" nebo věci podobného ražení. Toto samotné je dost specifická oblast na celý blogový seriál, nicméně to zkusím maximálně shrnout.

Máme dvě možnosti - můžeme se pokusit se konkurenční doložky zbavit prohlášením za neplatnou nebo dohodou se zaměstnavatelem, nebo ji uplatnit.

Konkurenční doložky jsou velmi často neplatné kvůli rozporu s občanským zákoníkem, obzvlášť po jeho novelizaci v roce tuším cca 2014 (?) - aby byla konkurenční doložka vymahatelná, musí přímo ve smlouvě být uvedeny nejen povinnosti zaměstnance (nebudu pracovat pro konkurenci), ale i zaměstnavatele, zejména musí být uvedeno, že po dobu trvání bude zaměstnanci vyplácena část platu - aktuálně minimálně 50%. V případě soudu se konkurenční doložka dá zrušit také (zjednoduším to) prohlášením, že "nic jiného neumím a zaměstnavatel mi konkurenční doložkou znemožňuje společenské uplatnění". Mám kamaráda z opačné strany barikády, tzn. zaměstnavatele, který se několikrát soudil o to, že mu bývalí zaměstnanci porušují konkurenční doložku, ale nikdy to kvůli tomuto nevyhrál. Každopádně pro jakékoli anulování konkurenční doložky doporučuji navštívit právníka se svou pracovní smlouvou, bude to stát řádově několik set až tisíc Kč. Ideální možností je zrušit konkurenční doložku dodatkem ke smlouvě, pokud zaměstnavatel svolí.

Druhou možností "likvidace" konkurenční doložky je její uplatnění, tzn. ve výpovědi můžu zaměstnavatele vybídnout, aby mi posílal peníze jak dlouho a kam. V tomto případě je to jednoduché.

Výpovědní lhůta - obtížnost 3

Ve výpovědní lhůtě chodí člověk normálně do práce jako obyvkle, předává rozdělané věci, školí kolegy, snaží se maximálně hladce zaměstnavatele na svůj odchod připravit. Pokud jdeme na volnou nohu, je právě zaměstnavatel prvním potenciálním zákazníkem a je potřeba si jej hýčkat a rozmazlovat. Je dobré probrat možnou další spolupráci, zasmluvnit ji, domluvit se. Pokud nemá zaměstnavatel nebo já zájem, tak se můžu do jisté míry v práci flákat, protože co mi můžou - vyhodí mě? Ha ha.

Ve výpovědní lhůtě si člověk může vybrat dovolenou, která se mu pokrátí proporcionálně o měsíce, které už nebude ve firmě. Dovolenou si vybrat nemusí, pokud mu nějaká zůstane, je mu nakonec proplacena v poslední výplatě.

Psychicky je dobré se na výpovědní lhůtu připravit - proto obtížnost 3. Budou se střídat chvíle euforie (už nebudu muset dělat tady ty věci, které mě rozčilovaly) a deprese (že já blbec do toho šel, z čeho teď budu platit hypotéku a živit děti). Posledních 14 dní se neskutečně vleče a je k nepřežití. Je dobré se také připravit na jisté ne úplně příjemné rozhovory se zaměstnavatelem - třeba přijdou, třeba ne. Za těch pár měsíců člověk zestárne minimálně o rok. První měsíc "po" je trochu veselejší, ale pokud si člověk "naloží" jako já, má další rok stárnutí v kapse. Doporučuji se s partnerem / partnerkou / dětmi / rodiči (?) domluvit, že potřebuji v tomto období jistou zvýšenou míru empatie. Rozhodně není špatný nápad pár dní ze zbývající nasyslené dovolené proflákat běháním nebo procházkami v lese, popřípadě vytáhnout kolo nebo běžky. Já naběhal pěkných pár set km.

Další činností ve výpovědní lhůtě je sehnání vlastního serveru, tvorba vlastních webových stránek, loga, shánění budoucích kšeftů (raději ještě nesepisovat smlouvy), studim daní, vymýšlení plánů, nákup hardware - notebook, telefon, auto. Taky budeme potřebovat nějaký software na vystavení faktur a plánování. A tak dále. Veskrze pozitivní věci, kromě studia legislativy jsou to všechno obtížnosti 1. A pak tady máme chození po úřadech a jiných institucích - na to se mrkneme zase příště.

