Feral Interactive , společnost zabývající se vydáváním počítačových her pro operační systémy macOS a Linux, nabízí své hry na Steamu vývojářům open source 3D grafické knihovny Mesa zdarma . Podmínkou je minimálně 25 commitů za posledních 5 let. Stejnou nabídku dostali vývojáři knihovny Mesa v roce 2015 od Valve. O rok dříve dostali od Valve tuto nabídku vývojáři Debianu a Ubuntu .

Jak se stát živnostníkem (2017) - díl 2 - úřady a povinnosti

V minulém díle jsme podali výpověď a psychicky se připravili, dnes půjdeme fyzicky a virtuálně oběhnout úřady a podíváme se na naše první povinnosti coby novopečeného podnikatele. Tak hurá do toho.

Návštěva živnostenského úřadu - obtížnost 1

Naše první cesta - tentokrát fyzicky - povede na živnostenský úřad. Je to návštěva velmi krátká a v daném dni si neplánujte návštěvu ničeho jiného, protože IČO ještě nedostanete, pár dní si na něj počkáte a bez IČa jsou veškeré další návštěvy jiných institucí zcela zbytečné. S sebou stačí občanka, 1000Kč a kdo to chce mít úplně v cajku, nezapomene na propisku.

Živnostenský úřad je veskrze (aspoň teda ve Zlíně) velmi příjemný, fronty nulové a paní velmi ochotná a usměvavá. Když jsem jí řekl, že bych si chtěl zařídit živnost, dokonce se mnou formulář osobně vyplnila a řekla mi, do které kolonky co patří. Při žádosti o živnost je potřeba uvést z nabízeného číselníku, co všechno chcete mít jako předmět živnosti - jsou živnosti volné a vázané. Pro vázané živnosti potřebujete nějaké osvědčení, že pro danou činnost máte požadovanou kvalifikaci, ale naštěstí věci okolo software (i hardware) jsou všechno živnosti volné, takže nepotřebujete nic. Vybral jsem z číselníku asi deset položek (každá změna později stojí 1000Kč, tak tam toho mám nacpat co nejvíc), paní žádost zaevidovala do systému, zacáloval jsem na pokladně 1000Kč a vyřízeno. Paní mi řekla, že se mám zastavit za cca tři pracovní dny pro živnostenský list. V této chvíli může jít člověk domů nebo zpět do práce, protože IČO ješte nemá.

Další návštěva živnostenského úřadu po uplynutí dohodnutých dnů se nese v podobném duchu, žadateli je předán žinostenský list, dostanete vlastní IČO a je z vás podnikatel. A to doopravdy, můžete hned začít poskytovat služby a podnikat - na nic dalšho není třeba čekat. Přesto je potřeba ještě zařídit pár věcí...

Návštěva zdravotní pojišťovny - obtížnost 1

S čerstvým živnostenským listem je potřeba zajít na zdravotní pojišťovnu. Je to komerční firma a na jednání je to znát - přicházíte jako klient, který může jít ke konkurenci. Registrace na pojišťovně byla tudíž v mém případě bezproblémová, trvala asi 15 minut a myslím že jinde to bude podobné. Paní mi řekla, kolik mám kam a kdy platit, měla pro mě letáček velikosti A4, kde je všechno pěkně shrnuté. OZP nabízí také (nepovinně) pojištěnecký portál, kde jde kontrolovat stav plateb.

Je tam zase víc možností (podnikání jako hlavní nebo vedlejší příjem apod.), ale veskrze to funguje tak, že jakmile přestane člověku platit zdravotní pojištění zaměstnavatel, musí si jej platit sám. Protože pojišťovna neví, kolik budete vydělávat, dá vám za povinnost platit měsíčně minimální částku, což je aktuálně 1906Kč. Toto člověk platí paušálně furt stejně celý rok až do podání tzv. "Přehledu o příjmech a výdajích", což se děje jednou ročně vždy na začátku roku následujícího (do konce dubna). Součástí tohoto formuláře je výpočet přebytku / nedoplatku pojištění a stanovení nové hodnoty pojištění do dalšího roku, ale o tom až příště. Prostě je potřeba zavést trvalý příkaz a pojištění je vyřízeno.

Návštěva ČSSZ - tzv. "sociálky" - obtížnost 1

Zde je situace úplně na chlup stejná, jako u zdravotní pojišťovny. Ukážete živnosťák, paní řekne kolik, kam, od kdy, bude to celý rok až do zúčtování stejné, nastavit doma trvalý převod. Měsíční částka je podobná - 2061Kč. Jenom už je to úřad, takže se člověku možná nedostane milého úsměvu a možná bude vykázán na chodbu vyplnit příslušný formulář, potřebuje vlastní propisku a nedostane tak pěkné shrnutí. Ale jde to hladce.

Návštěva banky (doporučené) - obtížnost 1

V zásadě není povinností zavádět si pro podnikání OSVČ nový účet, můžete použít stávající, který už (asi) máte u nějaké banky, ale moc se to nedoporučuje. Důvodem je - kromě udržení pořádku a usnadnění případné kontroly finančního úřadu - také fakt, že podnikatel musí mít účet (sorry Jardíku) a musí jej nahlásit FÚ při registraci, finančák se na něj pak může myslím dívat, vede si jej ve své databázi a myslím k němu má i nějaká další práva když vymáhá daně. Ono je to nakonec jedno, protože OSVČ stejně ručí i svým majetkem, takže pokud peníze ulijeme na druhý osobní účet, stejně na ně FÚ dosáhne, ale prostě je lepší držet si účty oddělené.

Z mnoha různých důvodů nemůžu než doporučit FIO banku - žádné poplatky, převody v EU za 20Kč (velké banky se nebojí za takový převod účtovat přes dvě stovky na příjmu i na výdeji!), dobrá "online" konverze měn, převody mezi účty okamžitě, dobrý e-banking. Pro mě speciálně byl ještě důležitý účet v EUR, převod z / na Slovensko zadamo je pak příjemný bonus. Toto téma by bylo na dlouho, ale pochválím ještě speciálně výborný personál Zlínské pobočky - mají opravdu perfektní přehled o svých službách - a raději to uzavřu s tím, že si vyberte banku dle svého a založte si účet. Podnikatelský / nepodnikatelský je jedno, záleží na bance, jestli bude chtít IČO - třeba vám na něj nabídne něco, co bez IČa nenabízí, těžko říct, ale ve FIO je to jedno.

Možná ještě vysvětlím, jak je to s penězi a finanční agendou - chvilku mi trvalo, než mi to celé docvaklo. Pokud je člověk OSVČ, nemá žádné speciální povinnosti, jak s penězmi zacházet a nemusí vést účetnictví. Vystavím fakturu, zákazník ji zaplatí a já za ty peníze půjdu třeba do kina, nebo si koupím oběd, nebo počítač. Je to jedno, neexistují žádné "firemní" peníze oddělené od "soukromých", je to jenom jedna velká (nebo malá) hromada. Nekupuji si nic "na firmu" a "za svoje", toto rozdělení neexistuje. Jsem prostě jednolitá osoba. Pokud si chci něco dát "do nákladů" nedo si nechat "vrátit DPH", podíváme se na tyto případy později. I když si z něčeho nechám vrátit DPH, je to moje, neexistuje "firma", které by třeba takto nakoupený počítač patřil, je můj. Z toho plyne ještě jeden fakt - nemůžu vydělané peníze "zpronevěřit" - jsou moje ihned, jakmile dorazí na účet. Musím nicméně nějak platit daně a sociální / zdravotní pojištění, kde na ně vezmu, to je státu úplně jedno.

Návštěva CzechPointu a zřízení datové schránky (doporučené) - obtížnost 1

Přestože to není povinností, doporučuji zřídit si datovou schránku. Pro toho, koho tady tato věc dosud míjela - je to v podstatě něco jako e-mail, resp. webmail, kde je ale ověřena jak identita odesílatele, tak příjece, a umožňuje narozdíl od e-mailu přesně vidět, jestli a kdy byla zpráva doručena / přečtena. Pomocí datových schránek se u nás zpravidla komunikuje s úřady a narozdíl od e-mailu je toto plně podporovaná cesta.

Jak píšu výše, není datová schránka pro OSVČ povinností, pokud tedy není plátcem DPH. Přesto její zřízení obecně doporučuji - ušetří nějaký čas chození po úřadech. S jejím zřízením se pojí jedna nepříjemnost, a to, že datová schránka nejde zrušit, jakmile ji člověk jednou má. Navíc zprávy do ní doručené jsou oficiálně brány jako doručené a pokud si je člověk nepřečte, má smůlu. Naštěstí v nastavní datové schránky jde nastavit přeposlání "avíza" do e-mailu při příchozí zprávě, ale pokud toto nezafunguje, člověk má zase smůlu a může jej minout nějaká úřední zpráva, na kterou měl reagovat, pokud schránku nekontroluje.

Žádost o zřízení datové schránky trvá pár minut a je to zdarma. Zřizuje se na místech označených jako "CzechPoint", což jsou některé úřady a pošta. Pro zřízení je potřeba živnostenský list. Zřízení datové schránky není okamžité, ale trvá pár hodin až dní. Tuším, že mi paní dala přihlašovací údaje a řekla, ať to zkusím druhý den, nebo mi to přišlo mailem? Nepamatuju si.

Každopádně pokud zvolíme registraci datové schránky, je toto poslední návštěva nějaké instituce v tento registrační den. (Technicky vzato, u mě byl ChechPoint první, protože je rovnou na živnostenském úřadě a protože jsem věděl, že datovku budu tak jako tak potřebovat kvůli DPH.)

(Ne)návštěva finančního úřadu a registrace k dani z příjmu a silniční dani - obtížnost 3

Poslední místo, kde se musíme registrovat, je finanční úřad, zkráceně FÚ, taktéž známý jako "berňák". To je trochu jiný kalibr. Jsou dva způsoby, jak se registrovat - buď přes datovou schránku, nebo osobně. Teď pozor - pokud má člověk datovou schránku, na FÚ musí poslat žádosti elektronicky přes datovou schránku. Pokud žádosti v takovém případě podá osobně papírově, tak je zaprvé FÚ nepřijme a zadruhé člověku napaří tuším dva tisíce pokutu. Pokud člověk datovou schránku nemá, musí žádosti podat osobně. Pokud si myslíte, že se dostanete k nějakému úředníkovi, který s vámi žádosti projde a upozorní vás na špatně zadané údaje, jste na omylu. Na chodbě si najdete správné formuláře, ty vyplníte a dáte na podatelnu (!). Pokud se budete snažit dostat k úředníkovi FÚ, bude velmi nevrlý a vyhodí vás, nemáte tam co dělat, možná vám napaří pokutu. Pokud vypíšete žádosti blbě, hádejte co se stane? Napaří vám pokutu.

Doporučil bych celkem podat registraci k dani z příjmu a silniční dani pěkně z tepla domova přes datovou schránku (až vám bude zřízena). Na stránkách ministerstva financí je věc, která se jmenuje EPO a je to dle mého celkem pěkný počin. Veskrze všechno odesílání zpráv státní správě probíhá ve formátu XML, EPO je pak webový interface, který umožňuje zprávy vytvářet, načítat a ukládat. Z povahy věci není potřeba žádná registrace, v EPO si najdu správný formulář, přes webové rozhraní jej vyklikám a vyplním, pak jej můžu exportovat jako PDF (pro jeho "vizuální" zobrazení) a jako XML pro odeslání datovou schránkou. (Pozor, neodesílat PDF, napaří vám pokutu!) EPO umí také XML načítat a můžeme si tedy zkontrolovat zprávy, které jsme vytvořili jiným způsobem. EPO provádí zákadní kontroly - jestli jsou povinná pole vyplněna, jestli mají hodnoty správný datový typ, umí udělat například kontrolní součty atd., což je celkem fajn, protože toto papírový formulář jaksi neumí. Odesílaný formulář je tedy aspoň takto zkontrolovaný a třeba nám FÚ nenapaří pokutu.

A proč míchám silniční daň s daní z příjmu? No, je to jednoduché - obojí se registruje přes stejný formulář, a obojí se posílá na stejnou adresu, jenom si prostě pro danou daň vyberu správnou volbu. K dani z příjmu se musí registrovat každá OSVČ, k silniční dani pouze ta, která používá k podnikání auto, tedy zejména jezdí k zákazníkům. Jak moc auto používá není podstatné, pokdu aspoň jednou za měsíc, platí za daný měsíc silniční daň. Nejedná se přitom jakkoli o "firemní" auto, nic takového neexistuje, podobně jako u pěněz. Dokonce mě nezachrání ani např. auto psané na manželku nebo kamaráda - prostě pokud používám k podnikání auto, platím. Není to žádná hrůza - podle objemu motoru a typu auta, např. osobák 2.0l stojí aktuálně 2000Kč za rok.

K dani z příjmu jsme zatím pouze registrovaní, pokud podniká člověk první rok, může si dát měsíčně nulovou platbu a nemusí nic platit, jak to bude v dalších letech se uvidí dle daňového přiznání po prvním roce. Ale můžu dobrovolně platit zálohy.

Jo a ještě jedna věc - součástí registrace daně z příjmu je i číslo nebo čísla bankovních účtů, které používáme pro podnikání. Z těchto účtů pak FÚ očekává placení daní.

Po registraci nám FÚ oznámí do pár dnů, že jsme registrovaní k té které dani a tím to hasne. Silniční daň se platí zálohově čtvrtletně (je dobré najít si kolik - je to celkem složité - a nastavit si platby) a daň z příjmu nás zatím nezajímá.

Co teď tedy můžeme a co musíme?

Zatím je to celé oproti minulému dílu piece of cake. Utratili jsme 1000Kč, stálo nás to jednu krátkou návštěvu živnostenského úřadu a půlden běhání s živnostenským listem po úřadech plus jeden večer s EPO, nic složitého, ne? Myslím, že od stavu "za komárů" jsme urazili pěkný kus cesty.

Co tedy můžeme? Už po obdržení živnostenského listu můžeme začít podnikat, nemusíme čekat na další registrace. Zatím můžeme podnikat v ČR a to tak, že děláme nějakou práci, za ni vystavíme fakturu, na kterou nepíšeme "daňový doklad", protože jedeme bez daně. Na faktuře samotné není DPH, prostě tam napíšeme dohodnutou cenu bez ničeho navíc. Uvedem "Nejsem plátcem DPH" a je to. Faktura by měla obsahovat datum vystavení, identifikaci (jméno a adresu) obou stran, IČO obou stran, celkovou částku, datum splatnosti a bankovní spojení. Můžeme akceptovat i cash, samozřejmě, měli bychom si jej evidovat, ideálně na něj vystavit fakturu - pozor na EET. Protože nejsme plátci DPH, mají naši zákazníci jistou výhodu - dostanou ceny bez DPH. Plátcům je to jedno, ti by si nechali DPH vrátit, neplátci mají služby o 21% levnější a tečka. Takto můžeme fungovat do chvíle, než naše příjmy dosáhnou v součtu milionu ve dvanácti po sobě jdoucích měsících nebo než dodáme službu nebo zboží mimo ČR - pak se začneme pasovat s DPH, na to se podíváme příště.

Docela dobré je, když naši zákazníci platí faktury. Peníze můžeme rovnou "rozfrcat", jsou naše už od příchodu na účet. Já osobně si vyplácím "mzdu" na separátní účet (také u FIO), ale to je jenom pro pořádek, není to nutné. Každopádně až přijde FÚ na návštevu, nechci jim ukazovat, jaké hry jsem na Steamu koupil nebo kde jsem jedl. Nahlížet na "firemní" účet můžou, na "soukromý" až mě začnou vyšetřovat. Tuto "mzdu" si můžu poslat kdykoli v průběhu měsíce a klidně opakovaně, protože všechny prašule jsou stejně moje.

Naší novou povinností jsou odvody - sociální, zdravotní, silniční daň, později se přidá daň z příjmu a popřípadě DPH. Kromě DPH jsou to vlastně všechno trvalé příkazy na správné účty. Toto všechno musí odejít a pokud odejde, stát po nás nic dalšího nechce.

Pak přijde další rok. Do března musíme odevzat daňové přiznání, do dubna pak dorovnat zdravotní a sociální podle příjmů. Je to sice opruz, ale je to jenom jednou za rok tři formuláře. Počítám, že daníme tzv. "paušálem", protože cokoli jiného je v naší branži nesmysl. Proto nemusíme vést zatím žádnou evidenci nákladů. Na roční zúčtování se podíváme spolu s DPH zase příště...

