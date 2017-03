×

Byly vydány Recepty GNOME ( GNOME Recipes ) ve verzi 1.0. Recepty GNOME jsou snadno použitelnou aplikací, která vám pomůže vybrat, co si uvařit dnes, zítra, po zbytek týdne a při zvláštních příležitostech. Recepty přicházejí se sbírkou receptů, které sesbírali přispěvatelé GNOME z celého světa. Můžete si do nich ukládat i vlastní recepty a sdílet je s ostatními.

Brněnská pobočka Red Hatu otevře opět po roce dveře studentům a všem zájemcům z řad veřejnosti. Připravena je řada přednášek, workshopů a kódovacích soutěží. Akce se koná dne 5. dubna 2017 od 13 do 19 hodin na adrese Purkyňova 111, Brno v Technologickém parku. Detaily naleznete na webu události a na Facebook stránce .

Byla vydána verze 5.1.0 svobodného integrovaného vývojového prostředí KDevelop . Z novinek lze zdůraznit podporu LLDB. Programátoři mohou nově ladit své programy pomocí GDB nebo LLDB MI. Jedná se o jeden z výsledků Google Summer of Code (GSoC 2016). Zdrojové kódy lze nově přímo z menu KDevelopu analyzovat pomocí nástroje Cppcheck. Přibyla podpora OpenCL. Vylepšena byla podpora programovacího jazyka Python. Přímo z menu lze měnit barevná schémata KDevelopu.

Tři jsou akorát?

dnes 20:31 | Přečteno: 40× | MeaningOfLife

Jedno dítě je málo, dvě moc a tři ... akorát?

Syn je celkem supr. Chytrej, šikovnej, aktivní, hravej. Dcera v roce taky vypadá tak nějak přiměřeně povedeně. Tak váháme, zda se pokoušet o třetí zázrak a díváme se, co s tím vše souvisí. Času je konečné množství, to už jsem zjistil. Naslouchat, vnímat a všímat si nejde v moc lidech najednou, stejně jako vychovávat a dávat pozor na rozvoj, podílet se na hrách a koníčcích.

Jsme si tak nějak vědomi odpovědnosti, rizika, něco jsme už prožili, nějaké zkušenosti s výchovou máme, přesto pozoruji, že na vše si nevzpomenu, co jsem se synem prožil, jaké nástrahy jsme překonali a jak si se vším poradili. A zase když už jsme jimi prošli jednou a zklidnili se, snad jimi projdeme zas.

Všimli jsme si lidí, co na otázku "proč nemáte třetí dítě" odpověděli "ani nevim, pořád něco bylo a pak bylo pozdě", případně už nemůžou, i na v tomhle může někoho postihnout rak. Takže jelikož my si ještě můžeme vybrat, tak o tom dumáme ...

Méně volného času pro sebe, více nákladů, více potřeby pozornosti, když jeden onemocní, tak to chytnou všichni, více narvané auto, rodinu zpravidla definují 4 lidi u vstupů apod. ...

Co vám na tom přijde asi nejnáročnější? Kdysi jsem psal v blogu o Manželských etudách, jeden pár tam měl pět dětí a byli z nich pěkně utahaný. To je jedna strana mince, jedno varování. Na druhé straně jak jsem ukecaný a potkal jsem v parku jednu maminku s dvojčatama v kočárku a povídal si, tak jsem slyšel, že doma má ještě dvě starší děti, nejhorší je prý logistika, jak ty děti rozvézt a zorganizovat a že manžel už další nechce ... Tak to je ten pozitivněější příklad.

Napovíte, jak jít štěstí naproti, vidíte něco, co my ne? Jak vypadá podle vás ideální rodina?

