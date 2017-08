Jaký preferujete filesystém v roce 2017

dnes 06:00 | Komunita

Po noteboocích Librem 15 a Librem 13 a zařízení 2v1 (tablet a notebook v jednom) Librem 11 spustila společnost Purism kampaň na podporu chytrého telefonu Librem 5, jenž by měl respektovat bezpečnost, svobodu a soukromí uživatelů. V telefonu by měl běžet PureOS nebo libovolná linuxová distribuce. Telefon by měl být k dispozici v lednu 2019. Jeho cena byla stanovena na 599 dolarů. Cílem kampaně je vybrat alespoň milion a půl dolarů.