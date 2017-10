×

Ke zhlédnutí jsou videozáznamy přednášek z konferencí All Systems Go! ( media.ccc.de ) a GStreamer Conference 2017 ( ubicast.tv ) konaných o víkendu 21. a 22. října. All Systems Go! v Berlíně a GStreamer Conference 2017 v Praze.

Kampaň na podporu chytrého telefonu Librem 5, jenž by měl respektovat bezpečnost, svobodu a soukromí uživatelů, úspěšně skončila. Bylo vybráno více než 2,1 milionu dolarů, tj. cíl kampaně byl splněn na více než 141 %. Objednáno bylo cca 3 000 telefonů. Telefon Librem 5 by měl být k dispozici v lednu 2019.

o motivaci (doplněno)

Občas mam i víc než pár minut čas. Když na to přijde, necháváme se v Aeru inspirovat dobrým filmem.

Onehdy to padlo na Tohle je náš svět, v originále Captain Fantastic. Fascinovalo mne, kolik toho při porovnání s naší realitou znají či "mají načtené". Stejně tak kolik balastu musí člověk v našem světě projít, aby se prokousal ke kvalitní informaci. Taky vnímam skoro ze všech stran, na co že jsou děti ještě mladé a malé. Tohle ještě budu zapracovávat ...

Každopádně už jsem chtěl po synovi, aby mi napsal, co se mu nejvíc líbí na Listině základních práv a svobod.

Ohledně motivace a přístupu k řešení životních situací mne trknul Elon Musk ve videu Elon Musk Incredible Speech - Motivational video By MulliganBrothers ... "život není jen o řešení problémů, musí zde být i věci, které vás inspirují a udivují, abyste byli rádi, že žijete."

Držím jim palce.

Do třetice ještě jedna drobnost ...

Co to jde chodíme na Deskohraní. V Tyršově domě si můžete půjčit deskové/karetní hry, vyřádit se a nakonec si je třeba i odnést. Ano máme doma už 4x Timeline a pátý bude asi nejpozděj k Vánocům. Z minulých let známe Zvířata, jsou celkem propracovaná a nápaditá. Na posledním deskohraní jsem objevil Vesmír a přijde mi jako katastrofa, na cca 20% herní kvality Zvířat. Princip her typu Mysli a spojuj je v propojování podobných "objektů". Ve Vesmíru jsou významově stejné objekty pod různými čísly a navíc je tam méně vyznamů jednotlivých prvků na rozdíl od Zvířat, takže celé je to ... naprd ...

Ptal jsem se Albi, zda to takhle myslelil vážně ...

pod dojmem pozitivní zkušenosti se hrou Zvířata jsme zakoupili také hru Vesmír - mysli a spojuj.

Bohužel jsme objevili opakované použití stejných symbolů, objektů, pod různými čísli. Např. Slunce má číslo 1, 11 a 41, Měsíc planety Země 21, 22, 27 a 28, kometa, asteroid i Polárka jsou opět pokaždé pod dvěma různými čísly.

Nechává to na nás dojem, že je to značně odfláklé, nepromyšlené, herně "ploché", nelze tolik kombinovat jako ve Zvířatech - kde například mají jednotlivé obrázky různé zařazení (studenokrevnost, žravost, létavost apod.).

Skutečně jsme si koupili to, co jste vymysleli? Nebude vám tedy vadit, když tento svůj pocit zveřejníme?

mrzí mě, že Vás hra zklamala, bohužel u vesmírných těles nemohou být kategorie tolik variabilní jako u zvířat. I vzhledem k doporučenému věku a obtížnosti nelze zvolit tolik různých objektů na kartách jako u zvířat, ve kterých se děti lépe orientují a dělení je u nich širší.

Ještě k Vaší poznámce podotýkám, že řada her Mysli a spojuj! je pod licencí zahraničního dodavatele s podmíněným dodržením podoby a principu hry.

Samozřejmě pokud máte nějaké nápady na další objekty na karty, či jiné vylepšení, budeme rádi za odezvu, kterou můžeme při dalším dotisku projednat a výrobcem.

Váš osobní názor respektujeme a pokud máte potřebu ho zveřejnit, tomu lze těžko bránit.

a dostal jsem v principu potěšující odpověď ...Přijde mi, že zase vidím něco jako "na to jsou děti moc malé, aby to pochopily, nebudeme je zatěžovat složitostí (života)". A líbí se mi ona výzva, abych se připojil k lepší kvalitě oné hry. Na druhou stranu to asi bude dělat paseku, když nový dotisk bude jiný.Měl jsem tohle rozepsané nebo rozmyšlené a i pod dojmem voleb jsem to zveřejnil. Nechceme nikoho zatěžovat přemýšlením a divíme se, jak se lidi stavějí ke své budoucnosti ...

