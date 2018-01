×

Kolik že je tam stupňů?

dnes 18:52 | Přečteno: 15× | MeaningOfLife | poslední úprava: dnes 18:57

Při sbírání podkladů k jednomu člálnku jsem narazil na výrok "ve vesmíru je nehostinno, teplota se pohybuje mezi -120 a 150 °C". Nějak mi to vrtalo hlavou, pamatuju si, že je tam mráz a skoro absolutní nula a jen reliktní záření dělá něco pro lepší teplo. Tohle tvrzení jsem našel v přednášce o Satelitech od někoho z ESA z Toulouse na Coursera. Viz obrázek v příloze.Co koukam, tak všude vidim teplotu do 100km, např. na wiki (png verze v příloze).Na ISS má být na osvětlené straně Sluncem teplota 120 °C, na odvrácené straně od Slunce -157 °C . Ve 412 km . Taky odpověď. Aneb bylo to myšleno z pohledu nehostinno pro satelity ...Jo a taky přeju všem povedený nový rok.Už i já jsem objevil Quantum Leap a taky bych občas klidně zachránil všechny

