×

Greg Kroah-Hartman informuje na svém blogu, že do zdrojových kódu linuxového jádra bylo přidáno ( commit ) prohlášení  Linux Kernel Enforcement Statement . Zdrojové kódy Linuxu jsou k dispozici pod licencí GPL-2.0. Prohlášení přidává ustanovení z GPL-3.0. Cílem je chránit Linux před patentovými trolly, viz například problém s bývalým vedoucím týmu Netfilter Patrickem McHardym. Více v často kladených otázkách ( FAQ ).

Cílem Social Good Hackathonu , který se uskuteční 21. a 22. října v Brně, je vymyslet a zrealizovat projekty, které pomůžou zlepšit svět kolem nás. Je to unikátní příležitost, jak představit nejrůznější sociální projekty a zrealizovat je, propojit aktivní lidi, zástupce a zástupkyně nevládních organizací a lidi z prostředí IT a designu. Hackathon pořádá brněnská neziskovka Nesehnutí .

Příspěvek na blogu otevřené certifikační autority Let's Encrypt informuje o začlenění podpory protokolu ACME (Automatic Certificate Management Environment) přímo do webového serveru Apache. Klienty ACME lze nahradit novým modulem Apache mod_md . Na vývoj tohoto modulu bylo uvolněno 70 tisíc dolarů z programu Mozilla Open Source Support (MOSS). K rozchození HTTPS na Apache stačí nově přidat do konfiguračního souboru řádek s ManagedDomain. Minutový videonávod na YouTube [ reddit ].

Článek ( en ) na Mozilla.cz je věnován vykreslování stránek ve Firefoxu. V průběhu roku 2018 by se ve Firefoxu měl objevit WebRender , jenž by měl vykreslování stránek urychlit díky využití GPU.

Byl spuštěn Humble Down Under Bundle . Za vlastní cenu lze koupit multiplatformní hry The Warlock of Firetop Mountain, Screencheat, Hand of Fate a Satellite Reign. Při nadprůměrné platbě (aktuálně 3,63 $) také Hacknet, Hacknet Labyrinths, Crawl a Hurtworld. Při platbě 12 $ a více lze získat navíc Armello.

Proč volím KDU-ČSL

včera 20:20 | Přečteno: 517× | Obecné | poslední úprava: včera 20:44

Volby máme na krku a trošku se zděšením pozoruju, jak nám vypadají ty průzkumy, a jak se zase chováme jak magoři. Dokonce už to vypadá, že se nám diví i Slováci, který si mysleli, že iracionálního voliče mají nejhoršího oni :) Protože se to tu řeší furt, tak jsem si dovolil taky ublognout, i když jinak "nepublikuju".

Protože jsem volič celkem normální tradiční strany, tak jsem se odhodlal sepsat tady takový rant, v kterém zkusím vysvětlit, proč je IMHO rozumné tyhle strany nezatracovat a volit spíš tradičně než „experimentálně“. Specificky tedy KDU-ČSL, což je moje volba už několik let. Volil jsem i zelené a mám sympatie k oběma stranám (kvůli enviromentální politice), ale Zelení se do parlamentu nedostanou, takže tím se to momentálně řeší. KDU-ČSL by mělo být minimálně ne anti-ekologické (oproti třeba ODS)...

Takže proč lidovce?

(Něco o mě: mám vejšku, je mi něco přes třicet, moc peněz nemám, ale pracuju, na světě/lidech oceňuju, když platí spravedlnost a neubližujeme jedem druhému nebo naší planetě.)

Důležitý plus lidovců: je to centristická strana, umírněná strana, to jest nejdou do žádných extrémů. Měli by být ucházející volba pro lidi, co chtějí takavou rozumnou rovnováhu ve státě – sociální zabezpečení, zajištěnou zdravotní péči (což je obrovskej civilizační výdobytek proti tomu, co mají třeba v Americe, měli bychom si toho hrozně vážit), ale i svobodu k podnikání bez toho, aby se jedno z toho vyhodilo oknem kvůli druhému.

Lidovci nemají vyhraněné anti-sociální rysy a nápady jako bláznivější pravice, ani nemají rudé/nedemokratické nápady nebo nebezpečí pročínsko/ruské (u KSČM dokonce i proseverokorejské, fuj) infekce jako levice (třeba v ČSSD je bohužel dost takto postižených zmetků). Když chcete, aby strana hlavně tak nějak držela stát pohromadě a nic neposrala nebo nezlikvidovala, tak je tenhle styl politiky IMHO hodně rozumnej. Myslím, že KDU představuje takovej rozumnej mírnej a konstruktivní konzervativismus ve smyslu toho, nedělat uvkapené a destruktivní hlouposti, ale nejsou konzervativní v tom špatném slova smyslu (čímž myslím vyložené zpátečnictví a naopak snaha nějak bourat to, kam moderní liberální společnost došla a vracet se do středověku).

Kromě toho si myslím, že u Lidovců je docela dobrá základna šslušných lidí v komunální politice a má to pozitivní vliv směrem nahoru. U mě přispělo k tomu, že je volím i tohle, znám ve městě řadu lidí (některý jsou dokonce i na kandidátce a vím), že jsou slušný.

Taky je tu to, že KDU-ČSL z historickejch důvodů odmítá KSČM, což jsou pořád svině a jejich nebezpečí se dneska podceňuje. A to i pokud by naši zem denodenně nezrazovali tím, jak nenahrávají Putinovi. Asi takhle – kdo komunismus myslel dobře, ten už od komančů dávno vypadl. Zbyli jenom hajlzové nebo blbci. A mylsím, že KDU-ČSl bude zároveň dobrá pojistka proti populismu, nebo proti Babišovi.

Jak můžeš volit dinosaura, ti tu všechno posrali!!!

Vidím, že hrozně moc lidí podlehlo takovýmu tomu dojmu, že „všichni jsou to špína“ a „nikdo se nedá volit“ a ve výsledku hodí lístek nějaké alternativní partaji. IMHO je tohle zkrat a velká logická chyba. Tyhle uskupení v praxi nepřinesou nic pozitivního, určitě nebudou fungovat dobře jako hospodář nebo manažer nějaké části našeho státu. Což si přeložte tak, že to jejich zvolením IMHO hodně poserete...

Vzpomeňte si, jak dopadly Věci Veřejné (korupce, morálně odpad, naprostí diletanti, rozpadli se) nebo předchozí partaj Okamury (morálně odpad, naprostí diletanti, rozpadli se, Okamura si z toho hnutí jenom tuneloval prachy), nemluvě už o tom, že to byly akorát populisti, co reálně neměli za cíl nějak odpovědně vládnout podle dobrého předsvědčení, ať už jakkoli nastaveného – a to bychom přece měli od politiků s ambicí vládnout a nejen si nahnat popularitu, vliv a prachy, požadovat v první řadě! I hnutí ANO imho v tomhle aspoň z části taky selhává, minimálně Babiš to evidentně jede jenom kvůli dotacím a vlivu na ekonomiku/finanční správu, trochu moc gauner na můj vkus.

Takže bych chtěl apelovat, abyste raději více přemýšleli, jestli všechny ty výhrady proti normálnějším stranám, který si myslíte, že existujou, jestli jsou reálné nebo jenom přefouknuté, a jestli je náhodou nevyvažuje, že se od některých těch tradičních stran přece jen nedá čekat větší zodpovědnost a zdravej rozum.

Právě u KDU-ČSL mi přijde, že lidi hrozně dávají na předsudky, který letí v diskuzi na Novinkách nebo někde na Facebooku a přitom to nedává skoro žádnej smysl. Jakej průser měli lidovci za posledních 8 let? Jakou botu udělali ve vládě teď za ty čtyři roky? IMHO se docela dobře osvědčili, dělali ministrovskou/legislativní práci. Byli z těch třech stran asi nejserióznější a nejslušnější, řekl bych, že drželi Babiše i socdem při rozumu a celkově to stabilizovali a mírnili. Lidi dělají chybu, když dají na pitomé „memy“ a kvůli tomu si vyloučí stranu, která by zrovna třeba mohla být dost racionální a rozumnou volbou pro hodně lidí.

Edit: jinak jsem se díval, a KDU-ČSL podpořil před volbama Profesor Jan Sokol (děkan a zakladatel FHS UK), nebo Petr Pithart, což je taky ten druh osobnosti, u který věřím/vidím, že má rozum a rozhled.

„Pánbíčkáři“, křesťany nechci...

Pokud chcete namítat, že KDU-ČSL jsou „pánbíčkáři“* a že křesťani za 2000 let napáchali nejvíc zla, nebo tak něco (což je IMHO trošku pubertální a není to moc fér, spíš by se mělo říct, že lidi/my/Češi/Evropa/všichni jsme za 2000 let napáchali spoustu zla....). Právě že KDU-ČSL je taková umírněná strana i v tomhle. To křesťanství tam IMHO působí jako mírný pozitivní efekt na morální cítění, nejspíš budou míň náchylní ke korupci. Ale KDU není religiózní pravice toho patologického typu, co mají v Americe. Ona je to hodně sekularizovaná křesťanská strana vlivem toho, jaká je naše společnost, a je to tam spíš jako komponent, ne jako hlavní náplň. Takže se díky tomu nemusíme bát, že by dělali podobný blázniviny jako evangelikákové v USA (zákaz učit o evoluci a tak – zaplať pán Bůh za to, že žijeme v Evropě!).

Dokonce si myslím, že se jich nemusí bát ani gejové/lesby. Všimli jste si, že by se u nás snažilo KDU dělat nějaké kampaně proti homosexuálům jako na Slovensku nebo v Polsku? Nebo proti rovnoprávnosti žen? Nechávají tohle téma naštěstí ležet a i kdyby se zkazili a začali s těmahle sračkama, tak naštěstí u nás budou osamocení a nic takového neprosadí. Takže ač jsem v otázce feminismu nebo LGBT práv s lidovcema programově v konfliktu, tak mi to v tomhle případě nevadí. Myslím, že ty ostatní výhody hlasu pro tuhle stranu převažují a tak jim to s klidným svědomím hodím.

* Já říkám ze srandy, že volím černoprdelníky.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pokud myslíte, že by tenhle výtrysk mohl někomu pomoct při rozhodování, tak klidně sdílejte/posílejte odkaz. Já fejsbukvici/twitter neprovozuju, takže jenom vylepím tady na abc...

Hodnocení: 33 % špatné • dobré

Komentáře

Vložit další komentář

včera 20:34

Re: Proč volím KDU-ČSL včera 20:34 nway | skóre: 17 | Česká LípaRe: Proč volím KDU-ČSL

včera 20:50

Re: Proč volím KDU-ČSL včera 20:50 Michal Kubeček | skóre: 71 | LuštěniceRe: Proč volím KDU-ČSL

včera 21:04

??? včera 21:04 regine2 | skóre: 11???

včera 21:10

Re: Proč volím KDU-ČSL včera 21:10 corwin78 | skóre: 10 | OstravaRe: Proč volím KDU-ČSL

včera 21:29 Want

Re: Proč volím KDU-ČSL včera 21:29 WantRe: Proč volím KDU-ČSL

včera 21:30 fri

Re: Proč volím KDU-ČSL včera 21:30 friRe: Proč volím KDU-ČSL

včera 21:47

Re: Proč volím KDU-ČSL včera 21:47 jiri.one | skóre: 19 | blog: Jiriho blog Re: Proč volím KDU-ČSL

včera 21:48

Re: Proč volím KDU-ČSL včera 21:48 Max | skóre: 65 | blog: Max_Devaine Re: Proč volím KDU-ČSL

včera 22:04 blp

Re: Proč volím KDU-ČSL včera 22:04 blpRe: Proč volím KDU-ČSL

včera 22:21

Re: Proč volím KDU-ČSL včera 22:21 Grunt | skóre: 22 | blog: Expresivní zabručení | LanžhotRe: Proč volím KDU-ČSL

dnes 02:21

Re: Proč volím KDU-ČSL dnes 02:21 pc2005 | skóre: 34 | blog: GardenOfEdenConfiguration | liberecRe: Proč volím KDU-ČSL

dnes 11:57

Re: Proč volím KDU-ČSL dnes 11:57 jozka | skóre: 19 | blog: jozkovo Re: Proč volím KDU-ČSL

dnes 12:23

Re: Proč volím KDU-ČSL dnes 12:23 Dalibor Smolík | skóre: 54 | blog: Postrehy_ze_zivota | 50°5'31.93"N,14°19'35.51"ERe: Proč volím KDU-ČSL

dnes 15:53

Re: Proč volím KDU-ČSL dnes 15:53 Kate | skóre: 7Re: Proč volím KDU-ČSL

dnes 17:02

Re: Proč volím KDU-ČSL dnes 17:02 JiK | skóre: 8 | blog: Jirkoviny | VirginiaRe: Proč volím KDU-ČSL

dnes 18:54

Re: Proč volím KDU-ČSL dnes 18:54 PepaSFI | skóre: 5 | blog: zlodej_casu Re: Proč volím KDU-ČSL

Založit nové vlákno • Nahoru