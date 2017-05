Literární útvar: Hejt (PacketBook 630 Sense)

×

Před rokem mi odešlo tlačítko na staré čtečce Bookeen, rozhodl jsem se tedy že si pořídím novou čtečku. Zběžně jsem si pročetl několik recenzí a mé oko padlo na čtečku PacketBook 630 Sense. Než jsem jí koupil, byl jsem několika lidmi varován, že to v žádném případě nemám dělat. Neuposlechl jsem a tak teď trpím. Nějakou dobu jsem přemýšlel, že napíšu na čtečku recenzi, nakonec jsem se však rozhodl že to neudělám a napíšu hejt.

Buďte varováni, že tento blog obsahuje spoustu sprostých slov a nadávek a je tedy nevhodný pro outlocitné lidi, těhotné ženy a kojící matky. Cílem není být objektivní, ale ulevit si, vše tedy berte zcela vážně *mrk*.

kanál.otevřít(fekálnost=VYSOKÁ)

Kde začít? Vezmu to asi od konce; je to sračka a nekupujte si ji.









(Čtečka po probuzení prostě jen tak z prdele zarovnala ebook tak, že se nevejde na obrazovku. Pro to co udělala s fontem ani nemám slova.)





Vy mi nevěříte, co? To vám povídám;

Je to sračka zlá,

sračka zpíčená,

sračka demencí prolezlá a zákeřná. Sračka zlem ovládlá,

sračka taková,

že ráda duše vysává. V PacketBooku dělaj svině,

tváří se nevinně,

nemyslí to upřímně. Proto teď plivu na ně,

byť ve verších,

ale zas sofistikovaně. Míra mého hejtu meze nezná,

abyste pochopili:

není to averze běžná. Chci je vidět hořet,

smát se u toho,

jak je to bude bolet. Argumenty by jste chtěli?

Dočkáte se v druhé půlce,

až budu šlehat ředitele,

fraktálním dildem na prdeli. Fakt nerad skládám básně;

což doufám hovoří jasně,

že sere mě vážně strašně.







(Tohle není uspávací obrazovka, to je chyba, která se stala náhodně při čtení. Pomohl restart.)





Švih první - Náhodné restarty knih

To si takhle čtete, kliknete pro přechod na další stránku a program pro čtení knih se vypne. Někdy se to stává po pár desítkách přečtených stránek, jindy třeba jen po pěti. Nasere, ale nepřekvapí (je to sračka, to vám povídám!), naštěstí si alespoň pamatuje, kde jste skončili.

Švih druhý - Náhodné restarty čtečky

To si takhle čtete, nebo zapínáte wifi, nebo pouštíte synchronizaci, nebo vlastně skoro cokoliv, co se dá počítat jako nějaký samostatný event a čtečka místo aby ho provedla, tak se vypne.

Ne restartuje, prostě zatuhne a přestane reagovat, což u eink displeje vychází stejně, jako kdyby se vypnula. To nasere, překvapí (že je to sračka jsem už říkal, ale že taková, to ještě ne) a hlavně si nepamatuje kde jste skončili. Obzvlášť dobré, když se vám to stane třeba po 50 stránkách a pak musíte pracně hledat, kde jste to byli před tím, než se vás čtečka rozhodla ojebat do oka.

Švih třetí - Náhodně nefungující dotyková plocha

Čtečku zapnete, nebo probudíte ze suspendu a nefunguje dotyková plocha. Hardwarová tlačítka reagují, takže stačí znova provést uspání a probuzení.

Švih čtvrtý - Pády na některých epubech

Některé epuby čtečka prostě neotevře. Začnou se načítat, pak aplikace spadne, přestože předchozí čtečka je otevřela a jinak se tváří docela validně. Tohle mě sere ze všeho možného fakt nejmíň.

Švih pátý - Náhodné zamrzání při zapnutí wifi

Někdy to prostě wifi najde a připojí, jindy zatuhne a je nutno čtečku opět zapnout. Zatím se mi nepodařilo najít žádná pravidla - baterie je nabitá, wifi neobsahuje žádné mimořádné znaky v názvu, prostě vše jako vždy. Přesto to občas padne.

Švih šestý - Náhodné vybití baterie

Ah, tohle miluju úplně nejvíc; Ráno jdete do práce, máte třeba 80% baterie. Čtečku uspíte, dáte do tašky. Odpoledne je vybitá.

Původně jsem si myslel, že dělám něco špatně. Že se prostě třeba v tašce nějak zmáčkne suspendovací tlačítko, nebo že jsem zapomněl čtečku vypnout.

Dával jsem na ní tedy větší pozor a snažil se vnímat a ověřovat co s ní dělám. Zážitek:

Večer si čtu pár desítek minut. Pak čtečku suspenduji, zkontroluji, že je fakt suspendovaná a položím jí na stolek vedle postele. Pak mě něco napadne, takže nemůžu usnout a chvíli na tom pracuju na notebooku. Po pár hodinách jdu spát. Kouknu na čtečku, pořád ukazuje uspanou obrazovku. Zhasnu, lehnu si a přemýšlím ještě chvíli a skoro usínám, když mě najednou probudí čtečka, která se prostě sama od sebe zapnula a teď svítí na celý pokoj.

Říkal jsem si, jestli to není třeba nějaká nasírací feature, ale zpětně si spíš myslím, že prostě ve čtečce něco spadne, tak se restartuje a už se zapomene vrátit do stavu, ve kterém byla před restartem, tedy suspend. Takže se sama vybije.

Vyřešil jsem to nastavením automatického vypínání čtečky po hodině. To má ale nemilý následek, že musíte vždycky čekat asi půl minuty, než nabootuje.

Švih sedmý - Konstantní automatické vypínání wifi

Na rozdíl od ostatní demence, tohle je asi featura a ne chyba. Problém je, že to v podstatě zabíjí jakoukoliv snahu o použití čtečky jako zařízení pro přístup k čemukoliv (k ebooku typicky) online, protože prostě než napíšete delší url, tak mezitím vypne wifi. A zapnutí trvá docela dlouho. A jak už jsem psal, naprosto náhodně u toho zamrzá.

Švih osmý - Náhodné odmítání se suspendovat

Čtečka má občas pocit, že vás sere málo, tak si tak říká, že by mohla trochu víc potrollit;

Chcete vystoupit z autobusu, tak kliknete na vypínací tlačítko, aby se uspala a aby dotyková plocha neregistrovala náhodné doteky při manipulaci. Čtečka se neuspí. Kliknete tedy znova, čtečka zobrazí uspávací dialog a okamžitě se probudí, jste tedy tam kde jste byli.

Samozřejmě jí nechcete probuzenou a vážně chcete aby se uspala, tak znova zmáčknete tlačítko pro uspání a znova se nic neděje. Nic se neděje deset sekund. Pečlivě koukáte, jestli jí to třeba jen netrvá dlouho. Když se nic neděje dvacet sekund, tak vám tak dojde, že asi netrvá. Kliknete tedy znova a opět problikne obrazovka při uspávání a čtečka se okamžitě znova probudí, jako kdyby jste tím nějak prošťouchli frontu eventů.

Na potřetí se někdy uspí, jindy v tom pokračuje. Pomůže jí tvrdě restartovat podržením tlačítka pro suspend / vypnutí.

Švih devátý - Zkurvené vykreslování fontů

Hardwarově nemám čtečce moc co vytknout a přijde mi, že je dobrá. Dokonce i displej umí vykreslit tenkou linku tence a sytě a pěkně, což je vidět na různých obrázcích. Přesto fonty vypadají kostrbatě a divně.

Osobně bych si toho asi nevšiml, ale ukazoval jsem tu čtečku kamarádovi a ten hned vytáhl svojí, tak jsme to porovnali a výsledek mě překvapil.

vs. čtečka kamaráda:

Samozřejmě, že za to může do jisté míry rozlišení, které bylo na jeho čtečce vyšší, ale měl jsem čtečku o stejném rozlišení už dřív a tohle divné rozmlžení nedělala. Opticky to působí, jako kdyby mělo každé písmeno pixel nebo dva širokého ducha.

Švih desátý - Naprosto dementní rozložení dotykové plochy

Taková třešnička na dortu z hovna. Rád si čtu v landscape módu, kdy je ebook převrácený na šířku čtečky. Rozložení dotykové plochy je dementní samo o sobě, to je asi jasné, ale v tomhle módu je kriminálně nasírající.











Plocha na přechod o stránku zpět je naprosto dementně minimální, asi tak velká, jako můj palec. Pokud se ukliknete jen o kus vedle, tak dojde k přechodu na stránku vpřed. Opravdu k nasrání, pokud musíte knihou listovat. Navíc kdo kurva vymyslel, že na levé straně bude na stejném místě taky přechod vpřed, místo vzad. Zkouším si představit toho debila, když to vynalézal a prostě mi selhává fantazie.

K nasrání je taky záložka hned nad plochou pro přechod vpřed u pravého okraje. Když knihu držíte pravou rukou, často vám tam zajede prst a přidáte tak okamžitě omylem záložku. Moje stará čtečka měla přidání záložek vyřešeno podobně, ale s tím rozdílem, že bylo nutné prst na pravém horním rohu podržet po dobu asi jedné, nebo dvou vteřin. Tahle sračka samozřejmě ne.

Výsledek je, že mám knihy plné omylem přidaných záložek, které jsem přidal, když jsem chtěl přepnout na další stránku. Nejhorší na tom je, že k odstranění záložky musíte odkliknout potvrzení, což je opruz který trvá několik vteřin. Pokud tedy občas opravdu chcete používat záložkový systém, je to opravdové utrpení, jelikož je konstantně zašuměný omylem přidanými záložkami, které se vám nechce kvůli opruzu odstraňovat.

Obvinění

Obviňuji PacketBook z hrubé nedbalosti, neschopnosti, ba dokonce ze záměru páchat zlo a škodit. Lidi, kteří navrhovali software jsou banda diletantů, retardů, či možná rovnou dokonce zlomyslných čůráků.

Prohlašuji, že PacketBook je ta nejhorší sračka, ze všech čteček, které jsem kdy držel v rukou, že mě sere fakt upřímně, že už jsem jí reklamoval a že to nepomohlo a že kdyby mi nebylo líto peněz, tak jí rozšlapu.

Je tak špatná, že když jsem jí chtěl prodat dál, abych se jí konečně zbavil, tak jsem to radši neudělal, protože jsem nechtěl ublížit kupujícímu.







(Tohle taky není uspávací obrazovka. Pomohlo až smazat ebook a nahrát ho tam znova.)





Prokletí

Proklínám Vás vy líný, zákeřný svině. Proklínám Vás za čtečku, kterou jste vyrobili, a za zlo, které jste přivedli na svět. Proklínám vás i vaše děti, aby vám mrdka vyschla aby jste chcípli a zem vás vyhodila. Aby vás rakovina žrala a smrt vzala, aby jste nikdy štěstí nepoznali a vaše životy zůstaly až do smrti stejně prázdné, jako užitečnost vašich produktů.

Proklínám vás a prdím ve směru vaší firmy.

kanál.uzavřít()

Smrt

Čtečka konečně umřela. Uprostřed čtení se zobrazilo:











a to byl konec, půlka displeje odešla. Nebudu jí reklamovat, protože by mi jí ještě vrátili místo prachů a taky mám pocit, že jsem jí mohl rozsednout, protože jsem jí nosil v zadní kapse u kalhot. Nelituji. Jako náhradu jsem si koupil Bookeen Cybook Muse HD, tak uvidíme.

