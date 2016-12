×

Od 27. do 30. 12. se bude v Hamburku konat konference Chaos Communication Congress zaměřená především na počítačovou bezpečnost. Pro ty, kteří se nezúčastní, se na různých místech po světě pořádají setkání Congress Everywhere. Přijďte se i vy podívat na přenos z konference a popovídat si o prezentovaných i dalších tématech do pražského hackerspace brmlab.

The Document Foundation představila koncept MUFFIN (My User Friendly & Flexible INterface). Jedná se o 4 uživatelská rozhraní LibreOffice. Uživatel si bude moci vybrat to své pravděpodobně již ve verzi LibreOffice 5.3. Ukázka rozhraní Notebook Bar ( Ribbon , Pás karet ) také na blogu designérů LibreOffice.

Trump presidentem

Soudruzi a soudružky, dnešní den jistě rozesmutnil všechny ty, kteří věří v demokracii, svobodu a lidská práva. Ačkoliv předvolební průzkumy hovořily zcela opačně, objevil se v čele našeho největšího spojence člověk, který může poškodit svou nečitelnou politikou zájmy celé Evropy. Ano, naše situace není zrovna povzbudivá, ale, prosím, ještě nepropadejme panice a vyčkejme - kola jsou v pohybu. Frontex byl posílen, italská pobřežní stráž a naši partneři z neziskových organizací u libyjských břehů plní plán na 150 procent, ale jak jsme se poučili z americké volby prezidenta a referenda o Brexitu, je to stále málo, proto říkám vyčkejme, máme čas.

Samozřejmě se napříč Evropu objevili různí populisté, kteří by rádi migraci do Evropy omezili, různí Zemanové, Sobotkové, Wildersové a De Maizierové. Německý ministr vnitra chce dokonce vracet migranty zpátky do Afriky! A co s tím? Já říkám, žalujme tyto lidi. V Nizozemsku již probíhá soudní proces s Wilderesem kvůli jeho slovům o snížení počtu migrantů v zemi. Chápu, že někomu může ubrat nadšení z dobře odvedené práce to, když policie podobný případ odloží, jako se to stalo v Česku u Samkové, která srovnávala islám s nacismem a komunismem. Nebojte se, předpokládám, že jí za její toxická slova spousta slušných anarchistů znepříjemní život. Žalujte Okamuru a jeho SPD, žalujte i CSU, která se vymezila proti politickému islámu, každý správný soudruh přece ví, že islám do Evropy patří. A pokud vytrváme, již brzy budeme za takové názory vyhazovat lidi z práce, stejně jako to už dělají v Německu - učitel na gymnáziu členem Pegidy, z toho skutečně mrazí! Tito lidé se mají plazit kanály, a ne brát nějaké peníze.

Nicméně s příchodem Trumpa se naše hnutí může octnout v krizi. Hrozí, že se Amerika odkloní od Arabských zemí a více se přimkne k Rusku, podobný model by jistě následovala i Evropská unie. Mohly by vyschnout penězovody ze Saúdské Arábie, Kataru a Bahrajnu, a museli bychom se spokojit jen s fondy z Evropské unie, ale zřejmě by to nebylo úplně zadarmo. Přišel čas spolknout svou hrdost a převléknout kabát. Znalosti, které nás učili už na školce a které jsme na vysoké škole vypilovali k dokonalosti, lze aplikovat i na další strany, protože principy zůstávají stále stejné. Ano, aktivisté, sociologové, analytici, filozofové, humanisté, učitelé, odborníci z thinktanků, novináři, redaktoři, politici, vědci, herci, umělci a další lidé se budou muset přizpůsobit, opět. Asi bych začal s tím, že Putinova diktatura vlastně není tak špatná, že Evropa vymírá, proto potřebuje novou, ruskou krev, a že Rusové sem přicházejí kvůli veliké zimě. Vím, je to těžké, západní socialisté vedou nepřetržitou válku s východními socialisty, ale je na čase vyhlásit příměří a vynechat Rusko z našeho boje. Možná ztratíme Prahu, o jejíž ovládnutí usilují jak soudruzi ze západu, tak z východu.

Takže si dáme na chvíli pauzu, a až přijde ta správná doba, rozdáme zbraně našim milým spoluobčanům, kteří už mají válečné zkušenosti, dáme zbraně těm, kteří jsou plní nenávisti k té rasistické společnosti, která je bezdůvodně odmítá, jak čtou ve svých plátcích, a všechny kritiky EU a islámu zadupeme do země - kritické myšlení bude jejich zhoubou!

PS: To byla jen ironie.

