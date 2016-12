×

Od 27. do 30. 12. se bude v Hamburku konat konference Chaos Communication Congress zaměřená především na počítačovou bezpečnost. Pro ty, kteří se nezúčastní, se na různých místech po světě pořádají setkání Congress Everywhere. Přijďte se i vy podívat na přenos z konference a popovídat si o prezentovaných i dalších tématech do pražského hackerspace brmlab.

The Document Foundation představila koncept MUFFIN (My User Friendly & Flexible INterface). Jedná se o 4 uživatelská rozhraní LibreOffice. Uživatel si bude moci vybrat to své pravděpodobně již ve verzi LibreOffice 5.3. Ukázka rozhraní Notebook Bar ( Ribbon , Pás karet ) také na blogu designérů LibreOffice.

Možnosti scanf (jazyk C)

#include <stdio.h> #include <string.h> #include <math.h> #define MAX 50 #define FRM2 "%.2lf

" #define FRM0 "%.0lf

" double calc(double a, double b, char *op); int main() { char line[MAX], oper[2], end[2]; double a, b, c = 0, whole; while (fgets(line, MAX, stdin)) { if (sscanf(line," %lf %1[+*-/] %lf %1s", &a, oper, &b, end) == 3 && oper[0] != '.') { c = calc(a, b, oper); modf(c, &whole) ? printf(FRM2, c) : printf(FRM0, c); } else if (sscanf(line," %1[+*-/] %lf %1s", oper, &b, end) == 2) { c = calc(c, b, oper); modf(c, &whole) ? printf(FRM2, c) : printf(FRM0, c); } else if (sscanf(line,"%lf", &a) == 1 && a == 0 && strlen(line) == 2) break; else printf("!

"); } return 0; } double calc(double a, double b, char *op) { double c; c = *op == '+' ? a + b : *op == '-' ? a - b : *op == '*' ? a * b : a / b; return c; }

oper

*op

calc

oper

pole++

*pole++

pole = pole + 1

sscanf

end

sscanf

sscanf

double modf(double x, double *ip)

x

*ip

break

switch

while

for

do

fgets

strlen

&& strlen(line) == 3

scanf

s

char cislo[11];

scanf(" %10[0-9]", cislo);

%

[A-Za-z]

char radek[21];

scanf(" %20[^

]", radek);

Zde je příklad jednoduché kalkulačky, čísla můžete zadávat ve formátu 12+5.5 nebo s mezerami 45.1 * 8, nebo jen +50, *30.5, program se ukončuje nulou. Snažil jsem se pomocí sscanf co nejlépe ošetřit vstup.V C se velikost řetězce deklaruje včetně ukončovacího znaku '\0', proto řetězec, který uchovává pouze znaménko, má velikost dva bajty.Ukazatelve funkciukazuje na první znak v poli. Mimochodem u pole na rozdíl od ukazatelů nefungujenebo, protože jazyk C neumožňuje u pole přiřazení ().Protoženačítá správně i číslo ve formátu 123abc, přidal jsem čtvrtý argument s řetězcem, a vstup je platný, pokudvrátí tři (vrací počet správně načtených argumentů).Funkcez hlavičkové souboru math.h vrací zlomkovou část proměnnéa celočíselnou část uloží do ukazatelePřikazukončuje větvenía nejniternější smyčku u cyklůFunkcenechává na konci řetězce znak nového řádku '

', proto aby správně fungovalo ukončení programu nulou, musí serovnat dvěma. Pokud by byla podmínka, mohli bychom program ukončit zadáním třeba 0A, což nechceme.Hranaté závorky veurčují, z jakých znaků se řetězec musí skládat, již se nepřidává příznakpro řetězcemezera zapřeskakuje všechny bílé znaky na začátku, v hranaté závorce je možné použít iHranaté závorky se stříškou načítají řetězec tak dlouho, dokud nenarazí na znak v závorcenačte celý řádek i s mezerami.

