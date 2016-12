×

Moje TOP5 by asi byla:SeinfeldRed DwarfBreaking BadMarried with ChildrenBabylon 5Dokoukal jsem 11. sérii Trpaslíka, moc jsem si od ní nesliboval, ale musím říct, že mě docela překvapila a je o dost lepší než desátá, ale mně se líbilo i Zpátky na Zemi, uvidíme za rok, jaká bude dvanáctá. Breaking Bad mě chytl okamžitě od prvního dílu a až do konce neztratil na své kvalitě, což se u seriálů cení, viz LOST, kde závěrečnou sezónu totálně rozesračkovali, to samé by se dalo říct i o Dexterovi. Takže jestliže vás trápí vánoční deprese a úzkosti, doporučuji je přečkat u Breaking Bad. U Babylonu 5 je první sezóna docela nudná, ale potom na sebe začnou jednotlivé epizody navazovat a vzniká zajímavý intergalaktický příběh, v kterém se roztodivné mimozemské rasy blíží k válečnému konfliktu, a poslední sezona je zase o ničem. Na Seinfelda a nekoretní MWC můžete koukat pořád dokola a zdokonalovat si angličtinu. Not that there's anything wrong with that.Mimochodem včera Rolling Stones vydaly nové album Blue & Lonesome, v kterém se vrací ke svým bluesovým kořenům, nahrávali ho jen tři dny. Na youtube je několik písniček a znějí docela slušně.A co vy? Máte také nějaké oblíbené seriály, anebo je to pro vás pokleslá zábava a chodíte raději do přírody a na operu?

