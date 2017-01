×

Dynamická alokace a qsort (jazyk C)

soubor sorting.h

int cmp(char *s1, char *s2); char **alloclines(int n); void print(char **l, int n); int readline(char *l); char **realloclines(char** memold, int *nold); void freelines(char **l, int n);

soubor sorting.c

#include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <string.h> #include "sorting.h" #define MAXLINE 1000 int main() { char **lines, line[MAXLINE]; int nlines = 0, nmem = 5; lines = alloclines(nmem); while (readline(line) > 1) { if (nlines >= nmem) lines = realloclines(lines, &nmem); strcpy(lines[nlines], line); nlines++; } qsort((void*) lines, nlines, sizeof(char *), (int (*)(const void *, const void*)) cmp); print(lines, nlines); freelines(lines, nlines); return 0; } int cmp(char *s1, char *s2) { char *t1 = *(char**)s1; char *t2 = *(char**)s2; return strcmp(t1, t2); } char **alloclines(int n) { char **p; int i; p = (char **) malloc(sizeof(char *) * n); if (p == NULL) { printf("alloclines() error

"); exit(1); } for (i = 0; i < n; i++) { p[i] = (char *) malloc(sizeof(char) * MAXLINE); if (p[i] == NULL) { printf("alloclines() error

"); exit(1); } } return p; } void print(char **l, int n) { int i; for (i = 0; i < n; i++) printf("%s", l[i]); } int readline(char *l) { fgets(l, MAXLINE, stdin); return strlen(l); } char **realloclines(char** memold, int *nold) { char **memnew; int i, nnew; nnew = *nold * 2; memnew = (char **) realloc(memold, sizeof(char *) * nnew); if (memnew == NULL) { printf("realloclines() error

"); exit(1); } for (i = *nold ; i < nnew; i++) { memnew[i] = (char *) malloc(sizeof(char) * MAXLINE); if (memnew[i] == NULL) { printf("realloclines() error

"); exit(1); } } *nold = nnew; return memnew; } void freelines(char **l, int n) { int i; for (i = 0; i < n; i++) free((void *)l[i]); free((void *)l); }

Komentáře

Program po zadání prázdného řetězce srovná dle abecedy již vložené řádky. Nejsem si úplně jist správným postupem u dynamické alokace, ale zdá se, že program funguje správně.

