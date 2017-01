Stav svobody a demokracie v roce 2016

×

Už zítra (10. 1. 2017) vstupuje do druhého čtení novela zákona o Vojenském zpravodajství , jež by dovolovala vojákům instalovat do sítí českých providerů „prostředky kybernetické obrany“. V zákoně není nijak omezeno kam a jaká zařízení je možné instalovat, přičemž to vypadá, že zařízení by mohla být použita jak k pasivnímu odposlechu, tak k aktivním útokům směrem ven, jak se píše v připomínkách NBÚ („hackback“) i ve stanovisku MVČR (docx)

Na ministerstvu financí vznikl nástroj k cenzuře internetu.Poslanci navrhli nový trestní čin hanobení prezidenta, za který by hrozil až rok vězení - po nevoli médií se od něho naštěstí distancovali.Ministerstvo vnitra v rámci unijní elektronizace státní správy zavádí povinné občanské průkazy s identifikačním čipem, aby občané mohli komunikovat s úřady přes počítač, zákon by měl platit od 1.1.2018 - to už je jenom krok k přihlašování k internetu a zajištění absolutní identifikace uživatelů.Ve městech přibývají chytré kamery, které umí rozpoznat nevhodné chování, např. pokud někdo chodí od auta k autu a bere za kliku, Praha chce navíc kamerový systém zmodernizovat, aby uměl rozpoznat obličeje - státní zakázka za miliardu korun.Na nátlak mezinárodních organizací schválen zákon, který trestá veřejné schvalování teroristického činu až dvanácti lety odnětí svobody - není jasné, kdo je přesně terorista, v každé zemi je to jiné a občas jsou skuteční teroristé označování státními orgány jako duševně nemocní. U nás se terorismem zřejmě bude rozumět šíření dezinformací (viz Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám).Schválena povinnost pustit úřednika do svého obydlí kvůli podezření z topení nevhodným palivem. Návštěva musí být předem oznámena.Úvahy nad zákazem předplacených telefonních karet.Schválen registr bankovních účtů, měl by začít fungovat v první polovině roku 2018.Schválen zákaz kouření v restauracích - nekouřím, ale nemám rád zákazy a nařízení, ale alespoň Sobotku pochválil BruselNávrh zákona na to, aby vojenská rozvědka mohla mít u poskytovatelů internetu nainstalované tzv. černé krabičky, které by monitorovaly komunikaci všech uživatelů (SMS, e-mail, blogy atd.) a vyhledávaly by podezřelá slova - takže kvůli několika zahraničním hackerům bude každý sledován. Není tohle náhodou porušování lidských práv a soukromí? Kde jsou všichni ti aktivisté? Zřejmě jsou placeni za něco jiného.Začalo fungovat Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám, jehož zaměstnanci budou prohledávat internet a hledat dezinformace v médiích, blozích a diskuzích, a sledovat jednotlivé blogery - z dlouhodobého hlediska lehce zneužitelný nástroj (např. změna vlády), který nepřinese nikomu nic dobrého. A to, že jej vede kandidátka za stranu Zelených ve mně nevzbuzuje příliš důvěry. Mimochodem švédští Zelení měli (anebo ještě mají) ve svých řadách několik islamistů.Podtrženo a sečteno, internet bude hlídán vojenskou rozvědkou, Centrem proti terorismu a různými (ne)ziskovými, (ne)vládními organizacemi typu HateFree, které jsou vlastně prodloužené ruce politiků.Nejsem obdivovatel Ruska (vězení za sdílení článků a kritické blogování, blokování webů, registrace blogerů atd.), toto jsem napsal, protože zkrátka žiji v České republice a zajímá mě, co se tu děje. Nicméně se k Rusku, co se týče svobody, docela rychle blížímeA pokud budeme pokračovat tímto směrem, čeká nás kádrování jako za komunistů.Politici, včetně Sobotky, Chovance a Babiše, by si měli uvědomit, že jsou zaměstnanci svých občanů, daňových poplatníků.

