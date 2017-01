×

Xubuntu 16.04 LTS - Poznámky k nastavení

dns=dnsmasq

/etc/NetworkManager/NetworkManager.conf

[main] plugins=ifupdown,keyfile,ofono #dns=dnsmasq [ifupdown] managed=false

# Dynamic resolv.conf(5) file for glibc resolver(3) generated by resolvconf(8) # DO NOT EDIT THIS FILE BY HAND -- YOUR CHANGES WILL BE OVERWRITTEN nameserver 127.0.1.1

# Dynamic resolv.conf(5) file for glibc resolver(3) generated by resolvconf(8) # DO NOT EDIT THIS FILE BY HAND -- YOUR CHANGES WILL BE OVERWRITTEN nameserver 10.0.0.138 nameserver fe80::1%enp3s0

Při scrollování se občas objevuje horizontální čára - v displej nastavit obnovovací frekvenci 75 Hz, zkontrolovat v nastavení Firefoxu hardwarovou akceleraci a jemné posunování.Užší posuvník - ve vzhledu změnit styl - stylů je méně než v Xubuntu 12.04 LTS.Pomalý až nefungující internet - problém s DNS - vyskytuje se u hodně distribucí - třeba zakomentovattakže:/etc/resolv.conf před vypnutím dnsmasq:/etc/resolv.conf po vypnutí dnsmasq:localhost byl změněn na routerzdroje:V Xubuntu 12.04 internet fungoval bez potíží i přes spuštěný dnsmasq. V informacích o spojení byl uveden router jako primární DNS. V resolv.conf byl localhost.Hlavní lišta nahoře - s hlavní nabídkou oken již přeplácané, dole zbytečně prázdné místo.sudo apt-get install synapticFirefoxu - přizpůsobit (customize) - zobrazit hlavní nabídka (show menubar).Aktualizaci nedělat během instalace - nestabilní připojení. Po aktualizaci se Firefox sám nastaví do češtiny - dobré.Hinting - mírný, 96 DPI.Odstranit Nabídka Whisker, přidat Nabídka aplikací - na rozdíl od Whisker přehled všeho na jedno kliknutí.Sledování sítě - zařízení enp3s0 (v Xubuntu 12.04 eth0).V Thunaru nastavit automatické otevírání souborů na externích zařízeních (v Xubuntu 12.04 fungovalo ihned po instalaci).Byť po menším upravení Xubuntu 16.04 šlape docela dobře, asi bych ho nedoporučil běžnému uživateli, byla by z toho jenom ostuda. Já sám linuxu také nerozumím, ale umím hledat

