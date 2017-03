×

Vyšla Samba 4.6, mezi novinkami je např. nový parametr "kerberos encryption types", který umožňuje nastavit typ šifrování, dále přibyla podpora pro nahrávání ovladačů tiskáren pro novější klienty (Windows 10), netlogon server byl rozdělen do několika procesů, došlo k vylepšení výkonu AD replikace, vylepšena byla i správa dns (např. lepší validace záznamů). Kompletní seznam změn viz Release Notes for Samba 4.6.0 .

Side Effects of C Macros

#include <stdio.h> #include <string.h> #include <ctype.h> #define myupper(c) ((c) >= 'A' && (c) <= 'Z') enum { MAX = 100 }; int main() { int uppermacro(char *str); int ctypefun(char *str); char str[MAX]; int nupper; while (fgets(str, MAX, stdin) != NULL) { if (str[strlen(str) - 1] == '

') str[strlen(str) - 1] = '\0'; nupper = uppermacro(str); printf("upper macro: %d

", nupper); nupper = ctypefun(str); printf("ctype function: %d

", nupper); } return 0; } int uppermacro(char *str) { int nupper = 0; while (*str != '\0') { if (myupper(*str++)) nupper++; } return nupper; } int ctypefun(char *str) { int nupper = 0; while (*str != '\0') { if (isupper(*str++)) nupper++; } return nupper; } /* while (myupper(c = getchar())) ... ERROR while (isupper(c = getchar())) ... WORKS while ((c = getchar()) != EOF && isupper(c)) ... SAFER */

After typing Ctrl-D the fgets() function will read EOF and the program will be terminated.

