Stejně jako v roce 2016 se i letos bude konat programátorská konference zaměřená na programovací jazyk D. Proběhne v Berlíně, a to od 4. do 7. května. Podrobnější informace o programu a konferenci naleznete na oficiálních stránkách dconf.org .

Zákaz zbraní v EU

14.3. 17:52 | Přečteno: 789× | Ostatní | poslední úprava: 14.3. 17:50

Evropský parlament schválil směrnici zpřísňující držení střelných zbraní. Naše socialistická vláda se sice tváří, že se směrnicí nesouhlasí, ale stejně jako v případě kvót je to zřejmě jenom divadlo pro veřejnost a směrnici nakonec implementuje do našich zákonů. Věřím, že naši politici ohnou záda jako obvykle a budou papežštější než papež. Některé země už dokonce zakázaly i pepřové spreje, zřejmě aby chudákům útočníkům netekly při znásilňování slzy. Mimochodem ve Švédsku minulý rok vzrostl počet znásilnění na 6 tisíc, to už je na 10 miliónovou zemi docela slušný výkon.

Myslím, že Česká republika je jeden z mála ostrůvků svobody v západní a východní Evropě, ale to se, jak přijímáme různé zákazy a nařízení z Evropské unie, pomalu mění. A proč? Protože nám EU dává peníze. Minulý rok jsme obdrželi asi 10 miliard korun a naši politici se tímhle ponížením ještě chlubí. Já osobně jsem tedy nic nedostal, asi na mě zapomněli... Navíc západní země nás kvůli čerpání eurofondů začínají vydírat, prý když nebudeme přijímat uprchlíky, zvláště ty muslimské, zarazí nám dávky. Mimochodem Německo kvůli válečným reparacím rovněž žilo v ponížení a Hitler toho dokázal náležitě využít. Takže pozor, mohla by to být dobrá příležitost pro nějakého Rusa.

Buď Evropský parlament, který je vlastně takové odkladiště neschopných politiků, zanikne, (zajímavé, jak se neschopnost vyplácí a sluníčkový étos nedemokratický přežívá) a z EU vznikne čistě obchodní projekt, anebo bude lepší EU nadobro opustit. Ale to samozřejmě nebudou chtít lidé, které EU platí a že je takových hodně. Pan Sobotka již má místo ve strukturách Unie určitě zajištěné. Ale co různí aktivisté, sociologové, politologové, herci, novináři atd. Stovky neziskových a nevládních organizací ovlivňují naši demokratickou společnost. Co s těmito lidmi bude? Skončí opět v kotelnách nebo snad budou někde přikulovat?

Když už je řeč o Havlovi, byl to určitě hodně rozporuplný prezident, ale s jeho zkušenostmi s komunismem se té jeho přehnané náklonnosti k Západu nelze divit. Představte si, že jako spisovatel byste nemohli svá díla vydávat. To, co byste napsali, byste museli neustále schovávat na různých místech, aby vám to STB při domovní prohlídce nezabavila. A že takové prohlídky u disidentů probíhaly každou chvíli! Anebo si zkuste představit, že byste šli na nákup a tři metry od vás by za vámi neustále chodil policista. A určitě chtělo hodně odvahy převzít zodpovědnost za nové směřování země.

Bohužel i v domácí politice probíhají změny. Pan Babiš chce například snížit počet poslanců a zavést většinový systém. Většinový systém ovšem stát přibližuje k diktatuře. Počet poslanců by se měl naopak zvyšovat, až by nakonec dosáhl 6 miliónů. Samozřejmě za předpokladu, že zde bude existovat vyspělá společnost, která sama sebe neuvrhne do totality. Jak by třeba chudí lidé, kteří nic nemají, hlasovali o vyvlastnění soukromého majetku? Dokážete si představit vyspělou společnost složenou z uprchlíků? Pan Sobotka zase přišel s nápadem na zvýšení daní, ale někdo přece to sociální bydlení zaplatit musí, že ano?

