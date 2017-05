×

Insertion a selection sort (seznam)

Srovnání prvků v jednosměrném spojovém seznamu.

newl->next

typedef struct elem { char name[MAX]; struct elem *next; } ELEM; ELEM *insertionsort(ELEM *oldl) { struct elem head; ELEM *newl, *n, *t, *u; newl = &head; newl->next = NULL; if (oldl == NULL) return NULL; for (t = oldl; t != NULL; t = u) { u = t->next; for (n = newl; n->next != NULL; n = n->next) if (strcmp(n->next->name, t->name) > 0) break; t->next = n->next; n->next = t; } return newl->next; }

next

prev->next = t->next

typedef struct e { int x; struct e *next; } E; E *selectionsort(E *oldl) { E *newl, *prev, *p, *t; newl = NULL; if (oldl == NULL) return NULL; while (oldl->next != NULL) { t = p = prev = oldl; for (; p->next != NULL; p = p->next) if (p->next->x > prev->next->x) prev = p; if (t->x > prev->next->x) { oldl = oldl->next; prev = p; p->next = t; t->next = NULL; } t = prev->next; prev->next = t->next; t->next = newl; newl = t; } oldl->next = newl; return oldl; }

Insertion sort - nový seznam nezačíná z ukazatele na strukturu, ale z adresy lokální struktury (dummy head). Pokud je prvek ze starého seznamu menší než poslední prvek z nového seznamu, je připojen před poslední prvek z nového seznamu, jinak je připojen jako poslední. Funkce vrací ukazatel na strukturu, který ukazuje na začátek nového seznamu.Selection sort - hledá se uzel, jehož ukazatelukazuje na největší prvek. Největší prvek je vypuštěn () a následně připojen na začátek nového seznamu. Pokud je ve starém seznamu největší prvek na začátku, je přesunut na konec, přičemž je třeba posunout začátek. Funkce vrací adresu starého seznamu.Z hlediska rychlosti jsou obě funkce vhodné maximálně pro deset tisíc prvků.

Základ funkcí jsem převzal z knihy Algorithms in C od Roberta Sedgewicka.

