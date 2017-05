×

Vláda v demisi

Takže nám skončila vláda, protože pan Sobotka nechtěl udělat z pana Babiše mučedníka. To je docela vtipné. Ale kdyby Babiše odvolal člověk, na němž neulpěla žádná špína z minulosti, tak by se možná v očích veřejnosti Babiš mučedníkem nestal, tedy pokud by byl odvolán oprávněně a existovala by u nás vyšší politická kultura, v které by bylo běžné odvolávat politiky za morální pochybení, neporušující zákony. Ale to bychom tu zase neměli tolik politiků s dvacetiletou praxí

Docela by mě zajímalo, jak celou tu akci pan Sobotka se svými americkými poradci zamýšlel. Víme, že si nechali zpracovat materiály na Babišovo podnikání. S těmi vyrukovali, když byly zveřejněny předvolební průzkumy, ve kterých se ČSSD výrazně propadla za ANO. Hlavní motiv tedy byl zřejmě poškodit hnutí ANO v blížících se volbách. I Chovanec v Událostech, komentářích odmítl nějaké úvahy nad odvoláním Babiše z vlády a řekl, že požadují, aby podal vysvětlení ke svým korunovým dluhopisům. A jak jsem zaregistroval, tak o vyhození z vlády začal jako první mluvit Babiš a následně se toho chytila i média a neustále to omílala. Takže média pravděpodobně zahnala Sobotku do kouta a přinutila ho nějak jednat, aby nevypadal jako srab.

Včera se měl Pan Sobotka při setkání s prezidentem Zemanem na ČVUT dozvědět, že by Babišovo odvolání nepřijal. Nevím, zda je to pravda, říkal to nějaký politologický expert na ČT24, ale docela by to odpovídalo Zemanovu naturelu i by to vysvětlovalo následnou demisi. Ale to Sobotku, který pohřbil vládu de facto kvůli vlastní neschopnosti, neomlouvá.

Mimochodem médiím a předvolebním průzkumům není radno věřit, poněvadž si je platí politické strany a EU.

