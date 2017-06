Zajímavý citát

×

...národní suverenita je hlavní příčinou těch nejhorších zel naší doby a jistého směřování lidstva zpět k tragické pohromě a barbarství... Jediný lék poslední záchrany na toto vrcholné a katastrofické zlo současnosti je federální společenství...Lord Lothian (Philip Kerr), 1939Originál:...national sovereignty is the root cause of the most crying evils of our time and of the steady march of humanity back to tragic disaster and barbarism... The only final remedy for this supreme and catastrophic evil of our time is a federal union of the peoples...Lord Lothian (Philip Kerr), 1939

