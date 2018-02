×

Haš polí (Ruby)

dnes 18:38

scan

#!/usr/bin/ruby -w def printtags(tags) # (hash of arrays) tags.each do |k,v| puts k v.each {|x| print "#{x} " } print "



" end end abort "No file argument." if ARGV[0].nil? tags = {} ARGF.each_with_index do |line,n| n += 1 linetags = line.scan(/<\w+[\s>]/) linetags.each do |t| t.strip! t.delete! "<>" if tags.key? t tags[t] << n else tags[t] = [n] end end end array = tags.sort tags = array.to_h printtags tags

Skript ukládá názvy html elementů jako klíče a hodnota pro každý klíč je pole s čísly řádků, na kterých se element vyskytuje. Metodahledá v řetězci všechny výskyty podle vzoru, v případě více nálezů vrací pole. Vzor je jeden nebo více alfanumerických znaků zleva ohraničených znakem < a zprava >, anebo bílým znakem.Moc jsem to netestoval, tohle jsou spíše poznámky pro mě. Na případné dotazy budu odpovídat se zpožděním, protože zdejší ověřovací systém pro anonymní uživatele je velmi komplikovaný a otravný.

dnes 18:40

dnes 20:03

