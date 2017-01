×

Volné dílo je takové autorské dílo, jehož majetková autorská práva nejsou chráněna. Nejčastějším případem volného díla je takové autorské dílo, u kterého již doba ochrany vypršela (tzn. např. uplynulo více než 70 let od smrti posledního autora). Seznam nových volných děl od 1. ledna 2017, tj. poslední autor zemřel v roce 1946 nebo dříve, na stránkách Public Domain Day 2017 nebo 2017 in public domain . Seznam nových volných obrázků na Wikimedii .

Společnost Valve aktualizovala přehled o hardwarovém a softwarovém vybavení uživatelů služby Steam . Podíl uživatelů Linuxu aktuálně činí 0,87 %. Nejčastěji používanou linuxovou distribucí je Ubuntu 16.04.1 LTS 64 bit . V katalogu této distribuční platformy je aktuálně 3 015 her pro SteamOS a Linux. Publikován byl seznam 100 nejprodávanějších her na Steamu za rok 2016. Na SteamOS a Linuxu běží 43 z nich.

Ubuntu Touch - moje dojmy

7.6.2016 | Hardware

Ubuntu pro telefony se pořád vyvíjí. Možná ne tak rychle, jak by nĕkdo mohl chtít, ale přece jen. Od vydání prvního telefonu je to zhruba roka a máme tu nový tablet. A přibývají i nĕjaké ty programy. Co je tedy letos nového?

Zajímavá je třeba neoficiální podpora pro hodinky Pebble - aplikace RockWork. Chvilku se dala najít i pod názvem uPebble, ale ten musel být z obchodních důvodů zmĕnĕn.

Je to aplikace ve vývoji takže nĕkteré vĕci ještĕ nefungují. V porovnání s použitím oficiální aplikace na Androidu jsou vidĕt spíš limity na stranĕ Ubuntu a jeho aplikací (obecnĕ posílají ménĕ oznámení, do Timeline se nevkládá předpovĕď počasí a asi by se našly další drobnosti). Na druhou stranu, třeba "app store" mi přijde lepší než u oficiální aplikace.

Konvergence: tady je to trochu složitĕjší. Je pravda, že teď už to funguje tak, že po připojení myši se Ubuntu automaticky přepne do "okenního režimu": nemáte jen jedno okno přes celou obrazovku, ale klasického správce oken a můžete si klidnĕ dvĕ (i více) okna dát pod sebe, mĕnit jejich velikost a vůbec si s nimi nakládat jak chcete. Tedy vyjma možnosti nastavit si klávesové zkratky. Alt-F4 a Alt-Tab fungují, ale to je tak všechno. Jakmile se myš ztratí z dosahu, tak se Ubuntu přepne zpĕt do "mobilního" režimu s jedním viditelným oknem (dnes už se dá toto chování mĕnit i přepínačem). Pokud připojíte i klávesnici, tak máte funkční desktop, akorát s malou obrazovkou. Ale do vlaku to může být i užitečné. Snad jen nesmíte chtít přepínat rozložení této klávesnice za chodu. To zatím není vyřešené (chápu, že v anglofonních zemích to není moc používaná funkce).

Připojení k monitoru (přes HDMI adaptér) je samozřejmĕ možné, ale jen na Nexusech (telefony bq Aquaris tohle neumí). Prý se chystá podpora bezdrátového připojení přes Miracast... (aktuálnĕ už je k dispozici, ale jen pro nejnovĕjší telefon od Meizu), každopádnĕ na Nexus 4 to s adaptérem funguje. Asi najdede starší návody, že adaptér nutno připojit k vypnutému telefonu - to už neplatí, prostĕ zapojíte monitor a je to. Nový tablet Aquaris M10 má dokonce microHDMI výstup. Sice mi po posledním updatu OS přestal fungoval, ale co už.

Je tu ještĕ jedna nepříjemnost: z žádného přístroje jsem nedostal jiné rozlišení než 1920x1080. Můj monitor s nativním rozlišením 1920x1200 si s tím poradí jen tak, že obraz zdeformuje a rozmaže, takže je pak pro mĕ příjemnĕjší koukat na 10" tablet než na 24" monitor.

Je konečnĕ oficiálnĕ možno používat klasické aplikace pro X11 (klidnĕ i ty používající Gtk+), akorát ne rovna jednoduše. Pár je jich předinstalovaných (LibreOffice, Firefox, Gimp, Gedit, XChat), ostatní se musí instalovat a pouštĕt v chrootu v nĕjaké popelnici, kontejneru nebo nĕčem podobném. Není to ideální, taky ty programy vypadají ve zbytku prostředí blbĕ, ale vcelku to funguje. Je tu tedy jedna chybka: tyto programy fungují jen s HW klávesnicí, ale ne s tou virtuální na obrazovce (problém je znám a řeší se). Snad je na tomto místĕ vhodné vzpomenout starých tabletů Nokia (770, N800,...), kde X11 bĕžela nativnĕ a uvedené problémy zde existovaly v mnohem menší míře.

Tím nechci říct, že bych v chrootu neprovozoval CLI aplikace jako gcc, Vim, GNU Octave a další. Tohle tu funguje výbornĕ (via apt-get install ).

Ono je těch novinek trochu víc, ale o tom snad příště... jdu si ještě trochu hrát...

