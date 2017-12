×

Na Good Old Games je v rámci aktuálních zimních slev zdarma k dispozici remasterovaná verze klasické point&click adventury Grim Fandango, a to bez DRM a pro mainstreamové OS včetně GNU/Linuxu. Akce trvá do 14. prosince, 15:00 SEČ.

Kexi vs. LibreOffice Base

12.12. 19:15 | Přečteno: 586× | GNU/Linux

Vážení přátelé, mám za úkol sestavit pro známého databázi s informacemi, týkajícími se provozu hospody. Počet jídel denně, tržba, sestavy s grafy a diagramy, výpočet výplat pro kuchaře atd. Data tam bude zadávat on. Výhledově, jak se bude projekt rozrůstat, se bude jednat o samostatnou GUI aplikaci. Prvních několik verzí bych ale chtěl udělat jako databázi nad LibreOffice Base, popř. Kexi

Zajímalo by mě, jestli někdo máte větší praktické zkušenosti s jednou nebo nejlépe s oběma z těchto aplikací. Zatím obě testuji, ale nenashromáždil jsem dosud širší empirické informace. Někdy se mluví o tom, že LO Base je u rozsáhlejších, déle používaných databází nestabilní a dochází u ní k poškození dat v databázi . (Je to zmíněno i v jednom polooficiálním tutoriálu k OO Base , kde je to dáváno do souvislosti s tím, že ve výchozím nastavení Base ukládá celou databázi, t.j. data i strukturu, do jednoho souboru, což časem zvyšuje riziko inkonzistencí.) Je tomu tak?

Našel jsem názor, že Kexi je na tom se stabilitou lépe . Nevím ale, zda to lze považovat za objektivní tvrzení, nebo jde spíš jen o zaujetí nadšeného uživatele. Můžete to někdo potvrdit? A dá se vůbec o Kexi mluvit jako o alternativě k Base, nechybí mu nějaká zásadní funkcionalita?

Další věc je, že výsledek musí kromě GNU/Linuxu fungovat i na Windows. Lze provoz KDE aplikací na Windows vůbec považovat za dostatečně stabilní pro běžného uživatele?

Hodnocení: 100 % špatné • dobré

Komentáře

Děkuji za reakce.

Vložit další komentář

12.12. 21:14

Re: Kexi vs. LibreOffice Base 12.12. 21:14 xkomczax | skóre: 50 | blog: proste_blog Re: Kexi vs. LibreOffice Base

12.12. 21:49 ehm

Re: Kexi vs. LibreOffice Base 12.12. 21:49 ehmRe: Kexi vs. LibreOffice Base

12.12. 22:42

Re: Kexi vs. LibreOffice Base 12.12. 22:42 ghibulo | skóre: 6 | blog: ghibulo Re: Kexi vs. LibreOffice Base

12.12. 23:19

Re: Kexi vs. LibreOffice Base 12.12. 23:19 Bedňa | skóre: 34 | blog: Žumpa | HorňanyRe: Kexi vs. LibreOffice Base

včera 09:35

Re: Kexi vs. LibreOffice Base včera 09:35 PetrHL | skóre: 16 | blog: petr_h | NeratoviceRe: Kexi vs. LibreOffice Base

včera 20:38

SQL včera 20:38 regine2 | skóre: 11SQL

dnes 06:24 Vladimír

Re: Kexi vs. LibreOffice Base dnes 06:24 VladimírRe: Kexi vs. LibreOffice Base

Založit nové vlákno • Nahoru