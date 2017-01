×

Už zítra (10. 1. 2017) vstupuje do druhého čtení novela zákona o Vojenském zpravodajství , jež by dovolovala vojákům instalovat do sítí českých providerů „prostředky kybernetické obrany“. V zákoně není nijak omezeno kam a jaká zařízení je možné instalovat, přičemž to vypadá, že zařízení by mohla být použita jak k pasivnímu odposlechu, tak k aktivním útokům směrem ven, jak se píše v připomínkách NBÚ („hackback“) i ve stanovisku MVČR (docx)

Donald Trump

dnes 18:59 | Přečteno: 64× | poslední úprava: dnes 18:59

Pred par lety by me ani ve snu nenapadlo, ze existuje i mala sance, ze Trump bude prezidentem. Rikal jsem si ze cernosi a hispanci ho volit nebudou a ze vetsina belochu si uvedomi, ze i Hillary, jakkoliv je nesympaticka a neverohodna, je prece vedle Trumpa jasna volba. Vzhledem k demografii dnesni Ameriky prece nemuze Trump vyhrat.

Tajne jsem teda doufal ze vyhraje, protoze bude zabavne to cele sledovat, narozdil od nudne a predvidatelne Hillary.

No, a on to nakonec vyhral, pro Americany bohuzel, ale my muzeme byt radi, ze budou zabavnejsi zpravy (na tohle mam uplne stejny pohled jako George Carlin ).

Ale co nechapu je, ze minimalne soude podle diskuzi na idnesu je typicky nazor u nas "Trump je skvely a Obama nejhorsi prezident v historii, navic to je cernoch". WTF? Za me byl Obama vyjimecne dobry prezident. Zlepsil vztahy s Kubou a Iranem, jeho pristup k ekonomice byl podle vseho spravny, prosadil zdravotnickou reformu, jeho kritizovany pristup k ISISu se take ukazuje jako spravny (nekdo jiny by tam poslal celou armadu), atd.

Nemel v podstate zadne skandaly, pusobi duveryhodne, slusne, lidsky a emocne dospele. Vedle nej je Trump narcisticky uknourany buran.

Proste je pro me uplna zahada, jak muze tolik lidi preferovat osahavace zen pred Obamou.

Komentáře

Co myslite o aktualnim skandalu, ze pry maji Rusove na Trumpa nejake kompro?

dnes 19:09

Re: Donald Trump dnes 19:09 Blaazen

dnes 19:29

Re: Donald Trump dnes 19:29 Grunt

dnes 19:39

Re: Donald Trump dnes 19:39 xvasek

dnes 19:48 Kozina z Plzně

Re: Donald Trump dnes 19:48 Kozina z Plzně

